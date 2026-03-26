धनु राशिफल 26 मार्च 2026: धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी ठीक, करियर में रहेगी काम की अधिकता, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Sagittarius Horoscope Rashifal 26 March 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 मार्च 2026 का दिन। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 26 मार्च 2026: आज का दिन सामान्य रहेगा। रिश्तों में चल रही बातों को सुलझाने का मौका मिलेगा। काम में ईमानदारी रखनी होगी, तभी आगे बढ़ पाएंगे। पैसा आएगा, लेकिन खर्च भी रहेगा, इसलिए सोच-समझकर फैसला लें। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
आगे पढ़ें धनु राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
धनु राशि का लव राशिफल- आज लव लाइफ में अच्छे पलों का आनंद लेंगे। अगर किसी पुराने रिश्ते में दूरी आ गई थी तो आज बात फिर से शुरू हो सकती है। इससे मन हल्का रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है। आज आप अपने रिश्ते की बात घरवालों से भी कर सकते हैं। माता-पिता का साथ मिलने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें, अपनी बात को जबरदस्ती पार्टनर पर न थोपें। कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता भी शुरू हो सकता है। जो लोग पहले से रिलेशन में हैं, उन्हें आज एक-दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। बात को बढ़ाने के बजाय शांत रहकर सुलझाना बेहतर रहेगा।
धनु राशि का करियर राशिफल- आज काम के मामले में ईमानदारी जरूरी है। नियमों के खिलाफ जाकर काम न करें। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को आज बाहर जाना पड़ सकता है। हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग व्यस्त रहेंगे। लॉ, पढ़ाई, बैंकिंग और एनिमेशन से जुड़ी महिलाओं को अच्छा मौका मिल सकता है। टीम के साथ मिलकर काम करें। माहौल हल्का रखें, लेकिन काम को लेकर ढील न दें। व्यापार करने वालों को आज अच्छा रिटर्न मिल सकता है। खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े या खाने-पीने के काम से जुड़े हैं।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल- आज पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी। पुराने निवेश से पैसा मिल सकता है। इससे आगे निवेश करने का मन बनेगा। घर में छोटे-मोटे काम पर खर्च हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। लेकिन आज गाड़ी या ज्वेलरी खरीदने से बचें। व्यापार करने वालों को टैक्स से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। कुछ लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा जुटा सकते हैं। कुल मिलाकर पैसा रहेगा, लेकिन खर्च भी साथ रहेगा।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत को लेकर आज ध्यान रखना जरूरी है। दिनचर्या बिगाड़ने से परेशानी हो सकती है। सीढ़ियां चढ़ते-उतरते समय सावधानी रखें। पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। उम्रदराज लोगों को सीने से जुड़ी परेशानी हो सकती है। बच्चों को खेलते समय ध्यान रखना चाहिए, चोट लग सकती है। एडवेंचर एक्टिविटी करते समय भी सावधानी रखें। कुछ लोगों को आंखों से जुड़ी समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट