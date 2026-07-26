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धनु राशिफल 26 जुलाई 2026: सुबह जल्दबाजी से बचें, दोपहर के बाद बनेंगे बिगड़े काम, राजा के समान बिताएंगे जीवन

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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धनु राशि वालों के लिए आज का दिन धीरे-धीरे बेहतर होता जाएगा। सुबह मन थोड़ा शांत और सुस्त रह सकता है, लेकिन दोपहर के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए कामों में प्रगति होगी। करियर में अधिकारियों की सराहना मिल सकती है और कारोबार में नए अवसर बनने के संकेत हैं।

Sagittarius Horoscope Today 22 July 2026
आज का धनु राशिफल 22 जुलाई 2026

Sagittarius Horoscope Today 26 July 2026: आज सुबह आपका मन थोड़ा शांत रहेगा। किसी काम में तुरंत मन नहीं लगेगा और ऐसा लग सकता है कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। पुरानी बातें भी दिमाग में घूम सकती हैं। इसलिए सुबह खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। धीरे-धीरे दिन आगे बढ़ेगा तो आपका मूड भी बदलने लगेगा। दोपहर के बाद पहले से ज्यादा जोश और आत्मविश्वास महसूस होगा। जो काम सुबह मुश्किल लग रहा था, वही बाद में आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान थे तो उसका हल भी मिल सकता है। आज हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और यही सोच आगे आपके काम आएगी। बेकार की चिंता छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो दिन अच्छा रहेगा। शाम तक मन हल्का रहेगा और अपने फैसलों पर भरोसा भी बढ़ेगा।

धनु राशि का लव राशिफल

रिश्तों में सुबह थोड़ा कम बोलने का मन करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप नाराज हैं, बस मन थोड़ा शांत रहेगा। कोशिश करें कि सामने वाला आपकी चुप्पी का गलत मतलब न निकाले। दोपहर के बाद माहौल बदल जाएगा। पार्टनर या जीवनसाथी के साथ अच्छी बातचीत होगी और पुरानी गलतफहमियां भी दूर हो सकती हैं। अगर कई दिनों से एक-दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाए थे तो शाम साथ बिताने की कोशिश करें। शादी की बात चल रही है तो किसी रिश्तेदार या जानने वाले की तरफ से बात आगे बढ़ सकती है। रिश्तों में दिखावे से ज्यादा सच्चाई और भरोसा काम आएगा।

धनु राशि का करियर राशिफल

काम के लिहाज से सुबह का समय तैयारी करने के लिए अच्छा है। जरूरी कागज देख लें, अपनी योजना बना लें और अधूरे काम पूरे कर लें। दोपहर के बाद मीटिंग, इंटरव्यू, क्लाइंट से बात या कोई जरूरी फैसला लेना बेहतर रहेगा। नौकरी करने वालों के काम से अधिकारी खुश हो सकते हैं। कारोबार करने वालों का रोज का काम ठीक चलेगा और नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद भी रहेगी। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। अगर मोबाइल और बाकी चीजों से थोड़ा दूर रहेंगे तो पढ़ाई का अच्छा फायदा मिलेगा। किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें और हर बात साफ रखें।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। सुबह कोई पुराना बिल या भुगतान याद आ सकता है। खर्च करने से पहले एक बार सोच लें कि उसकी सच में जरूरत है या नहीं। कारोबार करने वालों की आमदनी ठीक रहेगी। अगर किसी को पैसा उधार देना है या लेना है तो जल्दबाजी न करें। पहले पूरी बात साफ कर लें। समझदारी से लिया गया फैसला आगे फायदा देगा।

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धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सुबह थोड़ी सुस्ती या नींद की कमी महसूस हो सकती है। इसलिए दिन की शुरुआत आराम से करें। समय पर खाना खाएं और खूब पानी पिएं। ज्यादा देर खाली पेट न रहें। थोड़ा टहलना या हल्की एक्सरसाइज करना अच्छा रहेगा। अगर मन भारी लगे तो कुछ देर अकेले बैठें, इससे तनाव कम होगा और मन भी शांत रहेगा।

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आज की सलाह

सुबह जल्दबाजी न करें। जरूरी काम और बड़े फैसले दोपहर के बाद लें। धैर्य रखेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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