धनु राशिफल 26 फरवरी 2026: धनु राशि वाले आज खरीद सकते हैं नई संपत्ति, एक्स गर्लफ्रेंड से हो सकती है मुलाकात
Sagittarius Horoscope Rashifal 26 February 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन
आज अपने प्रेम संबंध को रोमांचक बनाए रखें और साथ में छुट्टी के लिए भी समय निकालें। कामकाज की जगह पर नए कार्यों की जिम्मेदारी लें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। प्रेम जीवन में आ रही हल्की परेशानियों को दूर करें और काम में अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। आज आपका डिसिप्लीन सीनीयर्स को प्रभावित करेगा। आर्थिक समृद्धि भी आपके साथ रहेगी। हालांकि, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। नीचे जानते हैं लव, हेल्थ, करियर और मनी का हाल।
धनु लव राशिफल
लव लाइफ में आज कुछ समस्याएं आ सकती है। साथी का जिद्दी स्वभाव मतभेद पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में समझदारी और शांति से काम लें। बहस के दौरान सावधानी रखें और साथी को व्यक्तिगत स्पेस दें। किसी पुराने प्रेमी/प्रेमिका से मुलाकात हो सकती है, जिससे पुराना रिश्ता फिर शुरू होने की संभावना है। लेकिन जिनकी विवाह हो चुकी है, उन्हें इससे दूर रहना चाहिए, वरना पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है।
धनु करियर राशिफल
कामकाज की जगह पर नए काम स्वीकार करें, जिससे आपकी क्षमता साबित होगी। टीम मीटिंग में आपका व्यवहार महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। वित्त, प्रशासन या टीम प्रबंधन से जुड़े लोग अपनी योग्यता साबित करेंगे। कुछ व्यवसायी पुराने मुद्दों को सुलझाकर नए क्षेत्रों में विस्तार कर सकते हैं। छात्र आज परीक्षा में सफल हो सकते हैं। व्यवसायी नया उत्पाद या विचार लॉन्च करने के लिए दिन चुन सकते हैं।
धनु मनी राशिफल
आज धन लाभ के योग हैं। नया संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं। परिवार में चल रहे पैसों या संपत्ति के विवाद सुलझ सकते हैं। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। दिन के दूसरे भाग में दान-पुण्य भी कर सकते हैं। एक अच्छी आर्थिक योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। व्यवसायियों को साझेदारी के माध्यम से व्यापार विस्तार के लिए धन जुटाने में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर आर्थिक मामलों में आज दिन काफी शुभ होगा।
धनु हेल्थ राशिफल
आज स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। सांस से जुड़ी परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को पहले से हृदय संबंधी समस्या है, उन्हें दिन के दूसरे हिस्से में दिक्कत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को रात में दोपहिया वाहन चलाने से बचना चाहिए। हड्डियों से जुड़ी तकलीफ भी हो सकती है। अपने आहार में हरी सब्जियां, मेवे और दालें शामिल करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
