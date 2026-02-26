Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

धनु राशिफल 26 फरवरी 2026: धनु राशि वाले आज खरीद सकते हैं नई संपत्ति, एक्स गर्लफ्रेंड से हो सकती है मुलाकात

Feb 26, 2026 07:19 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Sagittarius Horoscope Rashifal 26 February 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन

धनु राशिफल 26 फरवरी 2026: धनु राशि वाले आज खरीद सकते हैं नई संपत्ति, एक्स गर्लफ्रेंड से हो सकती है मुलाकात

आज अपने प्रेम संबंध को रोमांचक बनाए रखें और साथ में छुट्टी के लिए भी समय निकालें। कामकाज की जगह पर नए कार्यों की जिम्मेदारी लें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। प्रेम जीवन में आ रही हल्की परेशानियों को दूर करें और काम में अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। आज आपका डिसिप्लीन सीनीयर्स को प्रभावित करेगा। आर्थिक समृद्धि भी आपके साथ रहेगी। हालांकि, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। नीचे जानते हैं लव, हेल्थ, करियर और मनी का हाल।

धनु लव राशिफल
लव लाइफ में आज कुछ समस्याएं आ सकती है। साथी का जिद्दी स्वभाव मतभेद पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में समझदारी और शांति से काम लें। बहस के दौरान सावधानी रखें और साथी को व्यक्तिगत स्पेस दें। किसी पुराने प्रेमी/प्रेमिका से मुलाकात हो सकती है, जिससे पुराना रिश्ता फिर शुरू होने की संभावना है। लेकिन जिनकी विवाह हो चुकी है, उन्हें इससे दूर रहना चाहिए, वरना पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है।

धनु करियर राशिफल
कामकाज की जगह पर नए काम स्वीकार करें, जिससे आपकी क्षमता साबित होगी। टीम मीटिंग में आपका व्यवहार महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। वित्त, प्रशासन या टीम प्रबंधन से जुड़े लोग अपनी योग्यता साबित करेंगे। कुछ व्यवसायी पुराने मुद्दों को सुलझाकर नए क्षेत्रों में विस्तार कर सकते हैं। छात्र आज परीक्षा में सफल हो सकते हैं। व्यवसायी नया उत्पाद या विचार लॉन्च करने के लिए दिन चुन सकते हैं।

धनु मनी राशिफल
आज धन लाभ के योग हैं। नया संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं। परिवार में चल रहे पैसों या संपत्ति के विवाद सुलझ सकते हैं। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। दिन के दूसरे भाग में दान-पुण्य भी कर सकते हैं। एक अच्छी आर्थिक योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। व्यवसायियों को साझेदारी के माध्यम से व्यापार विस्तार के लिए धन जुटाने में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर आर्थिक मामलों में आज दिन काफी शुभ होगा।

ये भी पढ़ें:मीन राशिफल 26 फरवरी 2026: मीन राशि वाले आज इस समय खरीदेंगे शेयर तो होगा मुनाफा,
ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशिफल 26 फरवरी: सिंगल लड़कियों को मिलेगा प्रपोजल? पढ़ें विस्तृत राशिफल
ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 26 फरवरी 2026 :तुला राशि वालों के खर्चें बढ़ेंगे, मल्टीपल जॉब ऑफर

धनु हेल्थ राशिफल
आज स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। सांस से जुड़ी परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को पहले से हृदय संबंधी समस्या है, उन्हें दिन के दूसरे हिस्से में दिक्कत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को रात में दोपहिया वाहन चलाने से बचना चाहिए। हड्डियों से जुड़ी तकलीफ भी हो सकती है। अपने आहार में हरी सब्जियां, मेवे और दालें शामिल करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Rashifal Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने