आज का धनु राशिफल 26 दिसंबर 2025: लव लाइफ में रहें सावधान, नौकरी-कारोबार में आएंगी चुनौतियां

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 26 December 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वालों के लिए आज कार्यस्थल पर छोटी-मोटी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 26 दिसंबर 2025: धनु राशि वालों के लिए आज रिश्तों को संभालकर रखने का दिन है। ऑफिस में अहंकार छोड़कर काम करेंगे तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। पैसों के मामले में सुरक्षित निवेश को तरजीह दें। सेहत आज अच्छी बनी रहेगी। प्रेम से जुड़े मामलों को हाथ से निकलने न दें। कामकाज की हर चुनौती को समझदारी और धैर्य से संभालें। धन और सेहत दोनों आपका साथ देंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

धनु राशि का लव राशिफल: धनु राशि वालों को आज सच्चा प्यार मिलेगा और आप भी उसी भावना से जवाब देंगे। जो लोग शादी की योजना बना रहे हैं, वे आज घरवालों से इस बारे में बात कर सकते हैं और मंजूरी भी मिल सकती है। अपने रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति को दखल न देने दें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। पार्टनर को पूरा स्पेस दें और अपनी बात जबरदस्ती न थोपें, नहीं तो रिश्ते में तनाव आ सकता है। दिन का दूसरा हिस्सा शादी से जुड़ा फैसला लेने के लिए अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों को भी आज नया प्यार मिलने के योग हैं।

धनु राशि का करियर राशिफल: धनु राशि वालों के लिए आज कार्यस्थल पर छोटी-मोटी समस्याएं सामने आ सकती हैं। किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ा फैसला लेते समय सावधानी बरतें। अपनी बातचीत और समझदारी से क्लाइंट्स को प्रभावित कर सकते हैं। किसी सहकर्मी या सीनियर को आपकी मेहनत पर सवाल उठाने का मौका मिल सकता है, जिससे मन थोड़ा परेशान हो सकता है। टीम मीटिंग में बोलते समय ध्यान रखें कि आपकी बात किसी सीनियर को बुरी न लगे। कारोबारियों को पार्टनर्स के साथ तालमेल बनाए रखना चाहिए और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए आज धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। लग्ज़री चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च करने से बचें। किसी दोस्त या भाई-बहन से जुड़ा पुराना पैसों का मामला आज सुलझ सकता है। दिन के दूसरे भाग में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का योग है। कारोबार करने वाले लोगों के लिए नई पार्टनरशिप डील साइन होने के संकेत हैं, जिससे भविष्य में बिज़नेस फैलाने के मौके मिलेंगे।

धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल: धनु राशि वालों को आज सेहत पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। सुबह या शाम पार्क में करीब 30 मिनट टहलना या दौड़ लगाना फायदेमंद रहेगा, इससे शरीर की ताकत बढ़ेगी। कुछ लोगों को हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। महिलाओं को दिन के दूसरे हिस्से में पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और खाने में सलाद व हल्का भोजन शामिल करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com