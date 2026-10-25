आज का धनु राशिफल 25 अक्टूबर 2026: घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्च करते समय रखें ध्यान
आज का धनु राशिफल (25 अक्टूबर 2026): घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्च करते समय रखें ध्यान। पढ़ें धनु राशि का लव, करियर, आर्थिक, हेल्थ राशिफल और शुभ अंक-रंग।
आज 25 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के चौथे भाव में रहेगा। घरेलू व्यवस्था या निजी चिंता काम के बीच ध्यान खींच सकती है। मन पूरी तरह शांत रहने की अपेक्षा रखने के बजाय जरूरी काम और आराम के लिए जगह बनाएं। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के पांचवें भाव में जाएगा। तब पढ़ाई, मनोरंजन या किसी प्रिय व्यक्ति से जुड़ी उम्मीदें उभर सकती हैं, हालांकि ध्यान टिकाने में प्रयास लगेगा। घर के किसी बदलाव पर विचार हो तो सुविधा और खर्च दोनों देखें। परिजन से सहयोग मिल सकता है, पर उसे पहले से तय मानकर अपनी जिम्मेदारी न छोड़ें। छोटे निर्णयों को अनावश्यक भावनात्मक परीक्षा बनाने से बचें।
करियर और शिक्षा
शनि मीन राशि के चौथे भाव में वक्री हैं। घरेलू जिम्मेदारी और भावनात्मक स्थिरता को गंभीरता से संभालना जरूरी है। इन्हें काम के बाद बचा हुआ विषय समझना कठिनाई बढ़ा सकता है। घर से काम करते हों तो बाधा कम करने के लिए अलग जगह और स्पष्ट कार्यसूची तय करें। कार्यालय जाने वाले पाठक निजी कामों के कारण किसी आवश्यक जवाब में देर होने की संभावना पहले संभालें। विद्यार्थियों को शांत माहौल न मिले तो छोटे अध्ययन सत्र और संक्षिप्त नोट्स उपयोगी रहेंगे। नई जानकारी समझने के बाद बिना देखे मुख्य बिंदु लिखकर अभ्यास करें। नौकरी बदलने या नया काम लेने की चर्चा हो तो भूमिका के साथ जिम्मेदारी और भुगतान की शर्तें भी पूछें। केवल परिचित व्यक्ति के आश्वासन पर मौजूदा व्यवस्था न बदलें। अधूरा काम सौंपते समय उसकी स्थिति स्पष्ट लिखना मददगार रहेगा।
धन और वित्त
गुरु कर्क राशि के आठवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। इसके बावजूद साझा धन, देनदारी और अनिश्चित भुगतान की बारीक जांच जरूरी है। अचानक लाभ या आर्थिक सुरक्षा मान लेना उचित नहीं होगा। संपत्ति, घरेलू उपकरण या मरम्मत पर खर्च का विचार हो तो शुरुआती कीमत के साथ आगे का रखरखाव भी जोड़ें। किसी साझा खाते से भुगतान करने से पहले सभी संबंधित लोगों की सहमति लें। बीमा, कर या कर्ज के कागज समझने में कठिनाई हो तो योग्य सलाह लें। मनोरंजन के लिए रकम तय रखें, ताकि बाहर जाने का छोटा कार्यक्रम जरूरी बजट पर दबाव न डाले। लंबित वापसी को हाथ में आई रकम न समझें।
प्रेम और रिश्ते
राहु कुंभ राशि के तीसरे भाव में और केतु सिंह राशि के नौवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी पहल और स्थापित सलाह के प्रति भरोसे के बीच समझदारी मांगती है। किसी बुजुर्ग की राय से असहमति हो तो उनकी बात का उपयोगी हिस्सा पहचानें, पूरा संवाद खारिज न करें। साथी के साथ घर की सजावट या पारिवारिक कार्यक्रम पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में पसंद के साथ उपलब्ध बजट और श्रम का बंटवारा भी तय करें। मां या अन्य परिजन का साथ मिले तो आभार जताएं, लेकिन उनकी सुविधा पूछना न भूलें। बच्चों से जुड़ी अपेक्षा को आदेश के बजाय बातचीत का विषय बनाएं।
स्वास्थ्य और कल्याण
घर के अधूरे काम देखकर लगातार व्यस्त रहना जरूरी नहीं है। मानसिक थकावट महसूस हो तो कुछ देर शांत बैठना या सहज गति से चलना उपयोगी हो सकता है। सफाई, सामान हटाने या मरम्मत में अपनी शारीरिक सीमा का ध्यान रखें। भारी काम में मदद लेना बेहतर है। भोजन की नियमितता बनाए रखें और देर तक मनोरंजन के कारण आराम न घटाएं। कोई असुविधा बनी रहे तो अनुमान लगाने के बजाय उचित चिकित्सकीय सलाह लें। मन में चल रही जिम्मेदारियां कागज पर लिख देने से यह तय करना आसान होगा कि आज क्या जरूरी है और क्या रुक सकता है।
धनु राशि के जातकों के लिए 25 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने और आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने का है। आज आपका शुभ अंक 3 है और शुभ रंग पीला रहेगा। आज का शुभ मुहूर्त (अभिजित मुहूर्त) प्रातः 11:42 से दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा। आज के दिन गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी से पूर्व आवश्यकता, कुल व्यय और उसके उपयोग की अवधि का सही आंकलन कर लें। परिवार में पहले ही यह तय कर लें कि व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी। मानसिक अशांति दूर करने के लिए अचानक महंगी खरीदारी करने से बचें, साझा संपत्ति की गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें और विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़ी चिंता को उनकी क्षमता पर टिप्पणी न बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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