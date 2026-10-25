आज का धनु राशिफल (25 अक्टूबर 2026): घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्च करते समय रखें ध्यान। पढ़ें धनु राशि का लव, करियर, आर्थिक, हेल्थ राशिफल और शुभ अंक-रंग।

आज 25 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के चौथे भाव में रहेगा। घरेलू व्यवस्था या निजी चिंता काम के बीच ध्यान खींच सकती है। मन पूरी तरह शांत रहने की अपेक्षा रखने के बजाय जरूरी काम और आराम के लिए जगह बनाएं। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के पांचवें भाव में जाएगा। तब पढ़ाई, मनोरंजन या किसी प्रिय व्यक्ति से जुड़ी उम्मीदें उभर सकती हैं, हालांकि ध्यान टिकाने में प्रयास लगेगा। घर के किसी बदलाव पर विचार हो तो सुविधा और खर्च दोनों देखें। परिजन से सहयोग मिल सकता है, पर उसे पहले से तय मानकर अपनी जिम्मेदारी न छोड़ें। छोटे निर्णयों को अनावश्यक भावनात्मक परीक्षा बनाने से बचें।

करियर और शिक्षा शनि मीन राशि के चौथे भाव में वक्री हैं। घरेलू जिम्मेदारी और भावनात्मक स्थिरता को गंभीरता से संभालना जरूरी है। इन्हें काम के बाद बचा हुआ विषय समझना कठिनाई बढ़ा सकता है। घर से काम करते हों तो बाधा कम करने के लिए अलग जगह और स्पष्ट कार्यसूची तय करें। कार्यालय जाने वाले पाठक निजी कामों के कारण किसी आवश्यक जवाब में देर होने की संभावना पहले संभालें। विद्यार्थियों को शांत माहौल न मिले तो छोटे अध्ययन सत्र और संक्षिप्त नोट्स उपयोगी रहेंगे। नई जानकारी समझने के बाद बिना देखे मुख्य बिंदु लिखकर अभ्यास करें। नौकरी बदलने या नया काम लेने की चर्चा हो तो भूमिका के साथ जिम्मेदारी और भुगतान की शर्तें भी पूछें। केवल परिचित व्यक्ति के आश्वासन पर मौजूदा व्यवस्था न बदलें। अधूरा काम सौंपते समय उसकी स्थिति स्पष्ट लिखना मददगार रहेगा।

धन और वित्त गुरु कर्क राशि के आठवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। इसके बावजूद साझा धन, देनदारी और अनिश्चित भुगतान की बारीक जांच जरूरी है। अचानक लाभ या आर्थिक सुरक्षा मान लेना उचित नहीं होगा। संपत्ति, घरेलू उपकरण या मरम्मत पर खर्च का विचार हो तो शुरुआती कीमत के साथ आगे का रखरखाव भी जोड़ें। किसी साझा खाते से भुगतान करने से पहले सभी संबंधित लोगों की सहमति लें। बीमा, कर या कर्ज के कागज समझने में कठिनाई हो तो योग्य सलाह लें। मनोरंजन के लिए रकम तय रखें, ताकि बाहर जाने का छोटा कार्यक्रम जरूरी बजट पर दबाव न डाले। लंबित वापसी को हाथ में आई रकम न समझें।

प्रेम और रिश्ते राहु कुंभ राशि के तीसरे भाव में और केतु सिंह राशि के नौवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी पहल और स्थापित सलाह के प्रति भरोसे के बीच समझदारी मांगती है। किसी बुजुर्ग की राय से असहमति हो तो उनकी बात का उपयोगी हिस्सा पहचानें, पूरा संवाद खारिज न करें। साथी के साथ घर की सजावट या पारिवारिक कार्यक्रम पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में पसंद के साथ उपलब्ध बजट और श्रम का बंटवारा भी तय करें। मां या अन्य परिजन का साथ मिले तो आभार जताएं, लेकिन उनकी सुविधा पूछना न भूलें। बच्चों से जुड़ी अपेक्षा को आदेश के बजाय बातचीत का विषय बनाएं।

स्वास्थ्य और कल्याण घर के अधूरे काम देखकर लगातार व्यस्त रहना जरूरी नहीं है। मानसिक थकावट महसूस हो तो कुछ देर शांत बैठना या सहज गति से चलना उपयोगी हो सकता है। सफाई, सामान हटाने या मरम्मत में अपनी शारीरिक सीमा का ध्यान रखें। भारी काम में मदद लेना बेहतर है। भोजन की नियमितता बनाए रखें और देर तक मनोरंजन के कारण आराम न घटाएं। कोई असुविधा बनी रहे तो अनुमान लगाने के बजाय उचित चिकित्सकीय सलाह लें। मन में चल रही जिम्मेदारियां कागज पर लिख देने से यह तय करना आसान होगा कि आज क्या जरूरी है और क्या रुक सकता है।