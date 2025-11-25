धनु राशिफल 25 नवंबर: धनु राशि वालों एक्स्ट्रा पैसे मिलने और मैनेजर का ध्यान खींचने के लिए करें ये काम

संक्षेप: Sagittarius Horoscope 25 November 2025 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

धनु लव लाइफ: आपकी खुशी और ईमानदारी अच्छे पलों को आकर्षित करती है। अगर सिंगल हैं, तो मुस्कुराएं और दोस्ताना बातचीत शुरू करें। एक कपल के रूप में, कोई हल्की एक्टिविटी प्लान करें। साथ में खुशी बांटने से छोटी-छोटी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। अपनी जरूरतों के बारे में क्लियर लेकिन दयालु रहें और अपने पार्टनर की बात सुनें। एक प्यार भरा नोट या थोड़ी देर टहलने जैसे छोटे-छोटे काम आपके रिश्ते को गहरा करेंगे और आपके रिश्ते को मजेदार और भरोसेमंद बनाए रखेंगे। साथ में छोटे-छोटे पलों का जश्न मनाएं।

करियर राशिफल: काम पर, आपकी पॉजिटिव सोच मदद करेगी। कोई जरूरी काम लें और जब पक्का न हो तो क्लियर सवाल पूछें। छोटे नोट्स में आइडिया शेयर करें और किसी साथ काम करने वाले की मदद करें। टीमवर्क से लगातार तरक्की होगी। ज्यादा पैसे देने से बचें। दो जरूरी काम चुनें और उन्हें अच्छे से पूरा करें। एक अच्छा, प्रैक्टिकल तरीका मैनेजर का ध्यान खींचेगा। दूसरों को काम करते हुए देखकर सीखते रहें। इस हफ्ते प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटी सी स्किल नोट करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और हर दिन छोटी-छोटी जीतें मिलें।

फाइनेंशियल लाइफ: धन के मामले में छोटे कदम सेफ्टी बनाते हैं। जरूरी चीजों की एक क्लियर लिस्ट बनाएं और सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करें, जो जरूरी हों। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो पहले थोड़ा सा बचाएं। आज बड़ी रकम उधार देने से बचें। इसके बजाय धीरे-धीरे मदद करें। दोस्तों के साथ स्किल्स कमाने या बदलने के छोटे-छोटे तरीके खोजें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से प्लान के बारे में खुलकर बात करें और महीने के लिए एक सेविंग गोल लिखें। छोटी-छोटी ट्रीट देकर प्रोग्रेस का जश्न मनाएं।

सेहत राशिफल: आपकी एनर्जी अच्छी है। दिन की शुरुआत हल्के मूवमेंट से करें, स्ट्रेच या वॉक, ताकि हेल्दी माहौल बना रहे। पानी पिएं और लगातार एनर्जी के लिए फल जैसे सादे, हेल्दी स्नैक्स चुनें। सोने का समय रेगुलर रखें और सोने से पहले स्क्रीन से बचें। अगर आपको बेचैनी महसूस हो, तो थोड़ी देर सांस रोककर एक ऐसी चीज लिखें, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। हल्का-फुल्का रूटीन और आराम करने से आपका शरीर और मन बैलेंस रहेगा और जीत पर आप मुस्कुराएंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ