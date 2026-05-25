धनु राशिफल 25 मई 2026: आज धैर्य रखने वालों के बनेंगे काम, जानें आपका दिन कैसा रहेगा, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Sagittarius Horoscope Rashifal 25 May 2026 Future Predictions: धनु राशि, राशि चक्र की 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 25 मई 2026 का दिन।
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 25 मई 2026: आज के दिन थोड़ा सावधान रहें। सुबह से ही मन किसी बात को लेकर अटका रह सकता है। ऐसा लगेगा कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन खराब है। बस आज हर काम में थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ लोग आपकी बातों को समझेंगे, कुछ नहीं भी समझ पाएंगे। इसलिए हर किसी को जवाब देने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई काम अटका हुआ था तो उसमें हल्की-हल्की प्रगति दिख सकती है। हालांकि अभी भी सबकुछ तुरंत होने की उम्मीद रखना ठीक नहीं रहेगा। घर का माहौल सामान्य रहेगा। परिवार के लोग आपका साथ देंगे। किसी करीबी से बात करके मन हल्का हो सकता है।
धनु राशि का लव राशिफल
प्रेम संबंधों में आज थोड़ा ठहराव महसूस हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें लग सकता है कि पार्टनर पहले जैसा समय नहीं दे पा रहा। छोटी-छोटी बातों को लेकर मन में दूरी महसूस हो सकती है। हालांकि आज जरूरत लड़ाई करने की नहीं है। कई बार सामने वाला गलत नहीं होता, बस उसका तरीका अलग होता है। अगर आप हर बात को दिल पर लेने से बचेंगे तो रिश्ता संभला रहेगा। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। नया रिश्ता शुरू होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए दिन ठीक रहेगा। जीवनसाथी साथ देगा, लेकिन मूड स्विंग की वजह से छोटी बात भी बड़ी लग सकती है।
धनु राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में दिन ठीक-ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को आज थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ कामों में देरी होगी, लेकिन धीरे-धीरे रास्ता निकलता दिखाई देगा। ऑफिस में किसी पुराने काम को लेकर राहत मिल सकती है। अगर लंबे समय से कोई चीज अटकी हुई थी तो उसमें हलचल शुरू हो सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए समय ठीक है। निवेश से जुड़ा कोई फैसला लेने का मन बना सकते हैं। हालांकि बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी करना नुकसान करा सकता है।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन खर्च लगातार बने रहेंगे। घर या परिवार की किसी जरूरत पर पैसा खर्च हो सकता है। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था तो उसके वापस आने की उम्मीद बन सकती है। आज किसी को पैसा उधार देने से बचना बेहतर रहेगा।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी रहेगा। शरीर में थकान महसूस हो सकती है। ज्यादा सोचने की वजह से बेचैनी भी बनी रह सकती है। समय पर खाना खाएं। बाहर का ज्यादा मसालेदार खाना खाने से बचें। आज थोड़ा आराम करना आपके लिए जरूरी रहेगा।
कुल मिलाकर दिन धीरे-धीरे आपके पक्ष में जाता दिखाई देगा। शुरुआत में चीजें उलझी हुई लग सकती हैं, लेकिन शाम तक काफी हद तक राहत महसूस होगी। धैर्य रखेंगे तो दिन ठीक निकल जाएगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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