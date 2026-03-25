धनु राशिफल 25 मार्च 2026 : पार्टनर की तारीफ दिन बनाएगी खुशनुमा, पैसों से जुड़े मामले पर दें ध्यान
Sagittarius Horoscope Rashifal 25 March 2026 Future Predictions : राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
Sagittarius Horoscope Today 25 March 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: धनु जातकों को आज उनकी जिज्ञासा छोटी-छोटी नई सफलता हासिल करने में मदद करेगी। आज के दिन उनकी ऊर्जा चंचल और केंद्रित बनी रहेगी। आज आपके लिए कुछ उपयोगी सीखना बेहतर रहेगा। सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करें, अपने छोटे-छोटे काम पूरा करें और दोस्तों के साथ हुई हासिल की गई अपनी प्रगति पर मुस्कुराएं। आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरपूर और छोटी-छोटी सफलता लेकर आएगा। हर काम को अच्छी तरह करने के लिए नए-नए तरीके अपनाकर देखें। प्रशंसा करने में कंजूसी ना करें। अपने कमरे को साफ-सुथरा बनाए रखें। छोटी-छोटी चिंता करने से बचें। अगले दिन के लिए आज ही एक अच्छी योजना बनाकर रख लें।
धनु राशि का लव राशिफल
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिए गर्मजोशी भरा रहेगा। आपकी थोड़ी सी प्रशंसा आपके दिन को खुशनुमा बना सकती है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो साथ में थोड़ी देर टहलने या चाय पीने का समय निकालें और अपनी छोटी-छोटी आशाओं के बारे में एक दूसरे से चर्चा करें। अविवाहित लोग अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। आज के दिन पार्टनर से किए हुए वादे निभाएं और बैठकों या फोन कॉल के लिए समय पर पहुंचें। भावनाओं को ठंडेपन से परखने से बचें।
धनु राशि का करियर राशिफल
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऑफिस में जिज्ञासा और स्पष्ट कार्यों के लिए परफेक्ट रहने वाला है। दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करें। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक छोटा टाइमर सेट करें। किसी सहकर्मी के साथ अपने विचार शेयर करके उससे मिली प्रतिक्रिया को भी स्वीकार करें। अगर कोई समस्या मुश्किल लग रही हो तो उसे सुलझाने के लिए छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर दूसरों से मदद लें। बिना पूछे दूसरों का काम दोबारा न करें। निर्णयों और अगले कदमों का रिकॉर्ड बनाए रखें। शाम तक, अपने काम में मिली सफलता की समीक्षा करके सुधार करने के तरीके खोजें। आज के दिन मिली सफलता पर मुस्कुराएं और हर छोटी-छोटी जीत का खामोशी से जश्न मनाएं।
धनु राशि का मनी राशिफल
धनु जातकों को आज अपने धन संबंधी मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज अपने छोटे-छोटे भुगतानों की जांच करें। यदि कोई बिल देय हो तो उसका समय पर भुगतान करें और रसीदों को व्यवस्थित करके रखें। अनावश्यक वस्तुओं से जुड़े लुभावने ऑफर्स से बचें। यदि थोड़ी अतिरिक्त कमाई संभव हो, तो अपना कोई कौशल प्रदान करें या किसी पड़ोसी की मदद करें। अपनी बैंक डिटेल्स किसी अन्य के साथ शेयर न करें। बचत करने के लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें और थोड़ी-थोड़ी राशि सुरक्षित स्थान पर जमा करते रहें। याद रखें, छोटे-छोटे कदम स्थिर सुरक्षा का निर्माण करते हैं।
धनु राशि का हेल्थ राशिफल
आज के दिन धनु राशि के जातकों की ऊर्जा में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, ऐसे में सावधानी बरतें। मन को शांत करने के लिए हल्की सांस लेने से शुरुआत करें, पानी पिएं और थोड़ा टहलें। साधारण फल और हरी सब्जियां खाएं, थकान होने पर आराम करें और देर रात भारी मिठाइयां खाने से बचें। अगर आपको तनाव महसूस हो रहा हो, तो किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें और थोड़ी देर आराम करें। गर्दन और पीठ की हल्की कसरत करें। नियमित समय पर सोएं। अच्छी सेहत के लिए आभार व्यक्त करते हुए जागें। दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर टहलने का प्लान बनाएं।
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट