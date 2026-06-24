धनु राशिफल 25 जून: आज प्रॉपर्टी और पैसों के मामले में ना करें ये गलती, पढ़ें आज का धनु राशिफल
Aaj Ka Dhanu Rashi Ka Rashifal: आज धनु राशि वालों को पैसों और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकी जानें आज लव, मनी और करियर से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना है?
ग्यारहवें भाव में चंद्रमा दिन को हल्का और लोगों से जुड़ने वाला बनाता है। दोस्ती, समूह और मेलजोल व्यक्तिगत चिंताओं से थोड़ी राहत दे सकते हैं। किसी बातचीत से आमदनी या साइड प्रोजेक्ट को लेकर नया विचार आ सकता है। पैसों का प्रवाह संतुलित दिख रहा है। जितना आएगा, लगभग उतना ही निकल भी सकता है, और यही अपने आप में एक शांत संतुलन है। दूर की यात्रा की योजना में अड़चन आ सकती है। शायद समय का टकराव हो या कोई दस्तावेज अपडेट करना पड़े। इसे लेकर परेशान न हों। यह देरी तैयारी का समय देकर आपके काम ही आ सकती है। मन सक्रिय और जिज्ञासु रहेगा, लेकिन थोड़ा बिखरा हुआ भी। आप एक साथ तीन काम शुरू कर सकते हैं और कोई पूरा न हो, अगर खुद को संभाला नहीं। सुबह के लिए एक प्राथमिकता तय करें और उसे पूरा करें। शाम को दोस्तों के साथ मिलना-जुलना या वीडियो कॉल मन को हल्का कर सकता है। बस अपनी ऊर्जा और समय दूसरों से ज्यादा वादा करने की आदत पर लगाम रखें। वादे हल्के रखें।
प्रेम और रिश्ते
भावनात्मक संबंधों में हल्का सुधार संभव है, खासकर अगर हाल में कोई छोटी शिकायत या गलतफहमी चल रही हो। ग्यारहवें भाव का चंद्रमा दोस्ताना और बिना दबाव वाली बातचीत का साथ देता है। अगर आप रिश्ते में हैं, तो कुछ समय के लिए साथी को अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह लें। साथ में हंसें, कोई प्यारी याद ताजा करें या वीकेंड का छोटा प्लान बनाएं। साथ निभाने से जो गर्माहट आएगी, वह भावनाओं पर गंभीर चर्चा से ज्यादा असरदार रहेगी। अकेले धनु राशि वालों के लिए क्लासमेट, सहकर्मी या किसी साझा रुचि वाले समूह में मिला व्यक्ति दिलचस्पी दिखा सकता है। ऊर्जा हल्की और जिज्ञासु है, बहुत तीखी नहीं। अभी किसी परिभाषा की जल्दी न करें। घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला, जिसमें साथी या साझा भविष्य शामिल हो, फिलहाल रोकना पड़ सकता है। कागजों पर साइन करने या बड़े घरेलू फैसले लेने का समय अभी मजबूत नहीं दिखता। यहां धैर्य आगे पछतावा बचा सकता है। दिन को बस अपने लोगों की उपस्थिति का आनंद लेने दें।
शिक्षा और करियर
विद्यार्थियों को आज किसी सहपाठी से अनपेक्षित मदद मिल सकती है। कोई कठिन विषय समझा दे या नोट्स साझा कर दे, तो समझ में अच्छा फर्क पड़ेगा। सहयोग के लिए खुले रहें, चाहे आप आम तौर पर अकेले पढ़ना पसंद करते हों। दोपहर बाद ग्रुप स्टडी, चाहे ऑनलाइन हो या सामने बैठकर, अच्छा असर दे सकती है। काम की जगह आय और रोजमर्रा के काम स्थिर रहेंगे, भले बहुत चमकदार न लगें। असली करियर प्रगति आपकी बातचीत और बनाए जा रहे भरोसे में है। कोई सहकर्मी दिल की बात कह सकता है या मैनेजर भविष्य के किसी मौके का संकेत दे सकता है। ज्यादा बोलने से बेहतर सुनना रहेगा। कारोबार में हैं तो कोई नियमित क्लाइंट ऐसा ऑर्डर दे सकता है जिससे खर्च आराम से निकल जाए। अचानक बड़े लाभ की उम्मीद न रखें। दिन नियमितता और शांत नेटवर्किंग को पुरस्कृत करता है, आक्रामक प्रचार को नहीं। टली हुई यात्रा या कैंसल हुई मीटिंग से जो समय निकले, उसे उस काम में लगाएं जिसे आप टालते आ रहे थे।
धन और वित्त
आमदनी और खर्च एक-दूसरे को लगभग संतुलित कर सकते हैं, और इस स्थिरता को कम नहीं आंकना चाहिए। जिस भुगतान की प्रतीक्षा थी वह मिल सकता है या कोई छोटा रिफंड खाते में आ सकता है। साथ ही किसी सामाजिक खर्च, जैसे बाहर खाना या दोस्त के लिए उपहार, में मिलती-जुलती रकम निकल सकती है। बड़े आर्थिक कदमों के लिए यह सही दिन नहीं है। प्रॉपर्टी खरीद या बड़ा निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्रहों का समर्थन कमजोर है। अगर कोई दोस्त सट्टात्मक सलाह दे, तो उसे रणनीति नहीं, सिर्फ एक सुनी-सुनाई बात की तरह लें। अभी आपका पैसा सुरक्षित और साधारण जगहों पर ज्यादा ठीक है। अपनी चल रही सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप देख लें। कोई ऐसी चीज मिल सकती है जिसका उपयोग अब नहीं हो रहा। उसे बंद करना छोटी मगर संतोष देने वाली आर्थिक सफाई होगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन मन शरीर से आगे दौड़ सकता है। बेचैनी हो सकती है, जैसे कुछ ज्यादा रोमांचक करना चाहिए। इस बेचैनी को शारीरिक गतिविधि में बदलें। तेज चाल से चलना, छोटी दौड़, या घर में पसंदीदा गाने पर थोड़ा नाच लेना भी नसों को शांत करेगा। नींद की गुणवत्ता पर ध्यान दें। देर रात तक सोशल मीडिया या खबरें देखते रहने से कल सुस्ती महसूस हो सकती है। फोन दूर रखने की एक हल्की याद दिलाने वाली सीमा बना लें। पाचन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए बहुत भारी या ज्यादा मसालेदार भोजन से बचें। पानी नियमित पिएं। अगर किसी टली हुई योजना से चिंता की लहर उठे, तो खुद को याद दिलाएं कि यह रुकावट स्थायी नहीं है। आपका शरीर आपके विचारों का असर जल्दी लेता है। उसे शांत विचार दें।
आज की सलाह: घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा बड़ा फैसला टालें और उसकी जगह हल्की, दोस्ताना बातचीत का आनंद लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र