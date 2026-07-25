धनु राशिफल 25 जुलाई 2026: खर्च बढ़ा सकते हैं तनाव, सोच-समझकर लें हर फैसला, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Sagittarius Horoscope Today 25 July 2026: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए धैर्य और संतुलन बनाए रखने का है। मन थोड़ा भावुक और उलझा रह सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। करियर में सावधानी और स्पष्ट बातचीत से काम बनेंगे। प्रेम संबंधों में खुलकर संवाद करने से रिश्ते मजबूत होंगे।
Sagittarius Horoscope Today 25 July 2026: आज का दिन थोड़ा भीतर की ओर ले जा सकता है। मन किसी बात को ज्यादा सोच सकता है और छोटी बात भी भारी लग सकती है। इसलिए खुद पर अतिरिक्त दबाव डालने से बचें। खर्चे अचानक ज्यादा महसूस हो सकते हैं, चाहे वे जरूरी हों या पहले से तय। ऐसे में मूड गिरने की संभावना है, पर यह स्थायी स्थिति नहीं है। चंद्रमा का प्रभाव आपको आराम, दूरी और आत्ममंथन की तरफ ले जा रहा है। इसलिए अगर लोगों से कम मिलना चाहें, तो खुद को दोष न दें। कुछ काम योजना के मुताबिक न चलें तो भी धैर्य रखें। यात्रा, भागदौड़ या जल्दी में लिए गए फैसले थका सकते हैं। दिन को जितना सरल रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा। मन को संभालने के लिए दिनचर्या जरूरी होगी। पुराने अधूरे काम निपटाना, कमरे या कार्यस्थल को व्यवस्थित करना, या कुछ देर शांत बैठना आपके लिए उपयोगी रहेगा। हर मोर्चे पर नकारात्मक सोचने के बजाय यह देखें कि अभी सबसे जरूरी क्या है।
धनु राशि का लव राशिफल
भावनाएं गहरी रहेंगी और इसी कारण प्रेम में लगाव भी ज्यादा महसूस हो सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो साथ बिताया गया शांत समय बहुत अच्छा लग सकता है। बाहर की हलचल से दूर रहकर खुलकर बात करना फायदेमंद रहेगा। प्रेमियों के बीच आकर्षण और अपनापन बना रहेगा, लेकिन भावुक प्रतिक्रिया से बचना बेहतर होगा। जीवनसाथी से छोटी बात पर उलझने के बजाय अपनी थकान साफ शब्दों में बता दें। अगर दूरी या व्यस्तता चल रही है, तो एक सच्चा संदेश भी रिश्ते को गर्माहट दे सकता है। परिवार में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी-कभी बस सुन लेना भी काफी होता है।
धनु राशि का करियर राशिफल
कामकाज में सावधानी और शांति दोनों चाहिए। ऑफिस में कोई बात तुरंत समझ न आए तो दोबारा जांच लें। साझेदारी वाले काम, क्लाइंट से बातचीत या टीम समन्वय में स्पष्टता बहुत जरूरी रहेगी। बुध का असर संवाद को सक्रिय रखता है, लेकिन भावनात्मक मन के कारण गलतफहमी भी हो सकती है। लिखित बातों को ध्यान से पढ़ें। छात्र पढ़ाई में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, पर शुरुआत करने में आलस या भटकाव आ सकता है। बड़े लक्ष्य की जगह छोटे हिस्सों में पढ़ाई करना अच्छा रहेगा। प्रतिस्पर्धी माहौल में तुलना करने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान दें। यात्रा से जुड़ा काम हो तो समय और कागज दोनों पहले जांच लें।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
खर्च पर नियंत्रण आज जरूरी रहेगा। कई छोटे भुगतान मिलकर जेब पर दबाव बना सकते हैं। जरूरी और गैरजरूरी खर्च अलग करें। किसी योजना, टिकट, ऑनलाइन खरीद या यात्रा संबंधी भुगतान में जल्दबाजी न करें। साझा धन या किसी और के पैसों से जुड़े मामले में साफ हिसाब रखें। निवेश के नाम पर भावुक होकर निर्णय न लें। दिन बचत से ज्यादा समझदारी मांगता है। यदि पुराना बकाया निपटाना है, तो क्रम बनाकर चलें।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
थकान, नींद की कमी और मन की भारीपन जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। शरीर से ज्यादा मानसिक आराम की जरूरत रहेगी। देर रात तक जागना ठीक नहीं रहेगा। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी धीमी चाल की दिनचर्या अपनाएं। अगर यात्रा जरूरी हो, तो जल्दबाजी से बचें। कुछ देर ध्यान, प्रार्थना या शांत बैठना मन को काफी हल्का कर सकता है।
आज की सलाह: खर्च और भावनाओं दोनों पर नजर रखें, धीरे चलेंगे तो दिन आसान लगेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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