धनु राशिफल 25 फरवरी 2026: धनु राशि वाले छोटी चिंताओं से रहें दूर, जानें लव, हेल्थ, करियर का हाल
Sagittarius Horoscope Rashifal 25 February 2026 : राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन
Sagittarius Horoscope Rashifal 25 February 2026 : आज धनु राशिफल वालों का मन उत्साही और केंद्रित रहेगा। कुछ नया और काम की चीजें सीखने की कोशिश करें। अपने विचारों को बेहद सरल और विनम्र होकर साझा करें और कोई छोटा काम पूरा करें। दोस्तों के साथ अपनी तरक्की पर मुस्कुराएं। आज छोटे-छोटे प्रयास बड़ी संतुष्टि देंगी। किसी छोटे काम में नया तरीका अपनाएं और देखें क्या यह बढ़िया काम करता है। दूसरों की तारीफ करें और उनसे सीखें। अपने घर या कार्यस्थल का एक कोना साफ करें। छोटी मोटी चिंताओं से दूर रहें। दिन के अंत में कल के लिए छोटी योजना बनाकर आराम करें।
धनु लव राशिफल
आज लव लाइफ में एक अलग सी एनर्जी रहेगी। एक छोटा सा सच्चा कॉम्प्लिमेंट दें, इससे सामने वाले का दिन बन सकता है। अगर आप रिश्ते में हैं, तो साथ में छोटी सैर या चाय पर समय बिताएं और अपने छोटे-छोटे ख्वाबों पर बात करें। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी समूह गतिविधि में शामिल हों। आपकी सच्ची और दयालुता वाली नेचर अच्छे लोगों को आकर्षित करेगी। अपने वादे निभाएं और समय का ध्यान रखें। कोमल ध्यान और सच्चे शब्द रिश्तों को मजबूत बनाएंगे।
धनु करियर राशिफल
आज का दिन जिज्ञासा और स्पष्ट कामों के लिए अच्छा है। सबसे जरूरी काम से शुरुआत करें और ध्यान बनाए रखने के लिए छोटा टाइमर लगाएं। अपने किसी सहकर्मी के साथ विचार साझा करें और उनकी राय लें। अगर कोई समस्या कठिन लगे, तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें और मदद मांगने से न हिचकें। बिना पूछे दूसरों का काम दोबारा करने से बचें। शाम में अपनी तरक्की देखें। कुछ गलती है, तो उसे सुधारें और अपनी छोटी सफलता पर खुशी महसूस करें।
धनु मनी राशिफल
आज पैसों के मामलों में थोड़ी सावधानी रखें। छोटे भुगतान जांचें, अगर कोई बिल बाकी है तो चुका दें और रसीदें संभालकर रखें। अनावश्यक चीजों की सेल के लालच से बचें। अगर अतिरिक्त कमाई का मौका मिले, तो अपनी किसी कला या हुनर से मदद करें। बैंक की जानकारी किसी से साझा न करें और संदेह होने पर बड़ों से सलाह लें। छोटी बचत का लक्ष्य तय करें और थोड़ी राशि सुरक्षित जगह पर जमा करें। नियमित छोटी बचत भविष्य में स्थिरता लाएगी।
धनु हेल्थ राशिफल
आज ऊर्जा में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। दिन की शुरुआत गहरी सांसों से करें, पानी पिएं और थोड़ी सैर करें। सादा फल और हरी सब्जियां खाएं, थकान होने पर आराम करें और देर रात भारी मिठाइयों से बचें। तनाव महसूस हो तो किसी दोस्त या परिवार से बात करें और थोड़ी देर का विराम लें। गर्दन और पीठ के लिए हल्की स्ट्रेचिंग करें। समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठें। दोपहर के भोजन के बाद छोटी सैर की योजना बनाएं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट