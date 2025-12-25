Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Horoscope Today, 25 December 2025: Aaj Ka Dhanu Rashifal
धनु राशिफल 25 दिसंबर : आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Sagittarius Horoscope Rashifal 25 December 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वाले आज खर्चों की समीक्षा करें और बचत का एक आसान लक्ष्य तय करें।

Dec 25, 2025 06:26 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 25 दिसंबर 2025: धनु राशि वालों को आज नए काम आजमाने की इच्छा होगी, बस सोच को सकारात्मक और व्यावहारिक रखें। आशावाद से काम लें, समस्याओं का हल निकलेगा और लोगों से जुड़ने के मौके मिलेंगे। छोटे जोखिम आपको सीख देंगे। आज का दिन दोस्ताना ऊर्जा लेकर आया है और आगे बढ़ने का मौका देगा। अपने किसी लक्ष्य की तरफ एक छोटा-सा ठोस कदम उठाएं और अपना प्लान किसी भरोसेमंद दोस्त से साझा करें। छोटे-छोटे प्रयोग आपको नई सीख देंगे और रास्ते खोलेंगे। धैर्य और विनम्रता बनाए रखें, और छोटी-छोटी जीतों को भी सराहें।

धनु राशि का लव राशिफल: प्यार के मामले में आज खुलापन रिश्तों को मजबूत करेगा। दिल की बातें साफ-साफ रखें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। साथ में हंसी-मजाक और छोटी-मोटी घूमने-फिरने की योजनाएं रिश्ते में ताजगी लाएंगी। जो लोग सिंगल हैं, वे अपनी पसंद की किसी एक्टिविटी में शामिल हों, वहीं अच्छे लोग मिल सकते हैं। एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें, समय-समय पर तारीफ करें और साथ में मजेदार प्लान बनाएं।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 25 दिसंबर: कुंभ राशि वाले आज खर्चों पर लगाएं लगाम, बचत पर दें ध्यान

धनु राशि का करियर राशिफल: कामकाज में आज किसी छोटे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लें, जिसमें आपकी खूबियां दिख सकें। साफ प्लान बनाएं, छोटे लक्ष्य तय करें और टीम को प्रगति की जानकारी देते रहें। जहां समझ न आए, सवाल पूछें और मदद लेने में झिझक न करें। शांत और भरोसे के साथ अपनी बात रखें और फीडबैक सुनें। अपनी उपलब्धियों की एक छोटी लिस्ट बनाकर रखें। आज की छोटी सफलताएं आगे चलकर बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगी।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल: आज खर्चों की समीक्षा करें और बचत का एक आसान लक्ष्य तय करें। देखें कि कहां छोटे बदलाव करके पैसे बचाए जा सकते हैं और हर हफ्ते थोड़ी-सी रकम अलग रखें। बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचें और बड़े खर्च से पहले समय लें। कम जोखिम वाले बचत विकल्पों पर विचार करें। आय और खर्च का साफ रिकॉर्ड रखें, इसके लिए किसी आसान ऐप या नोटबुक का इस्तेमाल करें।

धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के लिए आज हल्का-फुल्का और मजेदार मूवमेंट फायदेमंद रहेगा। थोड़ी देर टहलना, स्ट्रेचिंग करना या बाहर खेलना मूड और फिटनेस दोनों सुधार देगा। ताजे फल-सब्जियां और सादा खाना लें, ताकि ऊर्जा बनी रहे। पानी पीते रहें और देर रात भारी खाना न खाएं। मन को शांत रखने के लिए रोज कुछ मिनट गहरी सांस या शांत समय जरूर निकालें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं।
