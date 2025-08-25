Sagittarius Horoscope today 25 August 2025 aaj ka dhanu rashifal daily future predictions धनु राशिफल 25 अगस्त : धनु राशि वालों को जीवन में मिलेंगे तरक्की के नए अवसर, पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Horoscope today 25 August 2025 aaj ka dhanu rashifal daily future predictions

धनु राशिफल 25 अगस्त : धनु राशि वालों को जीवन में मिलेंगे तरक्की के नए अवसर, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Sagittarius Horoscope Rashifal 18 August 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ आज अच्छी रहेगी। 

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयMon, 25 Aug 2025 06:49 AM
share Share
Follow Us on
धनु राशिफल 25 अगस्त : धनु राशि वालों को जीवन में मिलेंगे तरक्की के नए अवसर, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 25 अगस्त 2025: रिश्तों में प्यार और रोमांस भरपूर होगा। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। जीवन में तरक्की के भरपूर अवसर मिलेंगे। कुछ जातकों को स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

लव राशिफल : रिलेशनशिप की दिक्कतों को बड़ी समझदारी से सुलझाएं। साथी संग रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करें। अतीत की बातों को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ें। साथी से अपनी फीलिंग्स शेयर करने में संकोच न करें। कुछ जातकों का आज पार्टनर से विवाद हो सकता है। रिलेशनशिप में की प्रॉब्लम्स को साथ मिलकर सुलझाएं और किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से रिश्ते को खराब न होने दें। सिंगल जातकों को आज किसी खास व्यक्ति के प्रति प्यार का एहसास हो सकता है।

करियर राशिफल : प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के भरपूर अवसर मिलेंगे। नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। आज कार्यों में सफलता हासिल करने के लिए अपने लीडरशिप स्किल का भरपूर लाभ उठाएं। नए आइडियाज के साथ चैलेजिंग टास्क को हैंडल करें। आज ऑफिस में विरोधी एक्टिव रहेंगे, जिससे थोड़ी डिस्टर्बेंस बढ़ सकती है। हालांकि, अपने लक्ष्यों पर फोकस करें और नेगेटिविटी से दूर रहें। इसके साथ ही उन्नति के अवसरों को न गवाएं और सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें।

आर्थिक राशिफल : आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आय के नए स्त्रोतों से धन लाभ हो सकता है। धन-दौलत में वृद्धि के कई सुनहरे अवसर भी मिलेंगे। अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे लेकिन आज निवेश से जुड़े फैसले बहुत सोच-समझकर लें और जल्दबाजी में आकर किसी भी चीज की खरीदारी करने से बचें।

स्वास्थ्य राशिफल : वाहन सावधानी से चलाएं। जल्दबाजी में गाड़ी न चलाएं और ट्रैफिक के नियमों का कड़ाई से पालन करें। कुछ जातकों को सीने में दर्द से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जरुरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी संकोच न करें। कुछ लोगों को अनिद्रा की समस्या हो सकती है। जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्शन लेना चाहिए। इसके साथ ही बड़े-बुजुर्गों को ट्रैवलिंग के दौरान अपनी मेडिकल किट साथ रखना चाहिए।

ये भी पढ़ें:गणेश चतुर्थी पर कई शुभ संयोग, कर्क, मिथुन समेत इन 3 राशियों का होगा भाग्योदय

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)