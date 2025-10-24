Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Horoscope Today 24 October 2025 aaj ka dhanu rashifal daily future predictions
धनु राशिफल 24 अक्टूबर: आज बिना सोचे-समझे बड़ी चीजों को खरीदने से बचें, खर्चों की बनाएं लिस्ट

धनु राशिफल 24 अक्टूबर: आज बिना सोचे-समझे बड़ी चीजों को खरीदने से बचें, खर्चों की बनाएं लिस्ट

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 24 October 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।

Fri, 24 Oct 2025 06:30 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 24 अक्टूबर 2025: धनु राशि वालों आज आपका भरोसा आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। छोटे-मोटे एडवेंटर या नई स्किल ​सीखने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। फ्रेंड्स के साथ अपनी प्लानिंग शेयर करें और एक सिंपल इनवाइट एक्सेप्ट करें। बिलों का ध्यान रखें, लेकिन छोटी-मोटी ट्रीट्स को एन्जॉय करें। दयालु रहें और स्पष्ट बोलें। आज हमेशा खुश रहने के लिए एक सिंपल प्लानिंग को फॉलो करें।

धनु लव राशिफल- अब गर्मजोशी और हंसी आसानी से मिल जाती है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई छोटी स्टोरी या कोई छोटी प्लानिंग शेयर करें जिसे आप पसंद करते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो छोटी-छोटी गलतियों पर हंसें और साथ में वॉक करने या चाय पीने के लिए समय निकालें। अगर आप अविवाहित हैं, तो नए लोगों के साथ मुस्कुराएं और उन्हें प्यार से हैल्लो कहें। गहरी बातचीत में जल्दबाजी करने से बचें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 24 अक्टूबर: आज बड़े निवेश या कर्ज लेने से बचें

धनु करियर राशिफल- आपकी जानने की इच्छा काम में मददगार साबित होती है। सीखने के लिए कोई नया छोटा-मोटा काम खोजें और स्किल बढ़ाने के लिए सिंपल सवाल पूछें। अपनी टीम को एक स्पष्ट अपडेट दें और किसी एक छोटी परेशानी में मदद का ऑफर दें। एक साथ बहुत सारे काम लेने से बचें और एक प्रियोरिटी चुनें और उसे अच्छी तरह से पूरा करें। किसी कलीग को थैंक्यू का एक छोटा सा नोट तालमेल बढ़ाएगा और जल्द ही कोई मदद पाने का मौका भी दिला सकता है।

धनु आर्थिक राशिफल- अगर आप फन और जरूरतों के बीच बैलेंस बनाएंगे, तो धन की स्थिति सही लगेगी। बिना सोचे-समझे बड़ी चीजों को खरीदने से बचें, रुकें और सोचें। छोटे-मोटे बिलों को चेक करें और बचत के लिए कुछ अलग रखें, भले ही वह बहुत कम हों। अगर आप ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, तो खर्चों की लिस्ट बनाएं। फैमिली के साथ शांति से धन से जुड़ी बातें शेयर करें। खर्च पर नजर रखने के छोटे-छोटे कदम आपकी प्लानिंग को आसान बनाएँगे और आपका मन हल्का रहेगा।

ये भी पढ़ें:मेष से लेकर मीन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

धनु सेहत राशिफल- आज आपके शरीर और मन को स्पीड पसंद है। अपने दिमाग को शांत करने के लिए तेज चलने या हल्की स्ट्रेचिंग के लिए समय निकालें। अगर आप ज्यादा देर तक काम करते हैं, तो साफ पानी पिएं और अपनी आंखों को आराम दें। समय पर सोने की कोशिश करें और देर रात हैवी ब्रेकफास्ट करने से बचें। अगर आपको प्रेशर महसूस हो, तो कुछ मिनट चुपचाप बैठें और धीरे-धीरे सांस लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने