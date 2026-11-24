धनु राशि वालों के लिए दिन खुशियों और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है। बच्चों की पढ़ाई या प्रगति से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और कारोबारियों को बिजनेस विस्तार के मौके मिल सकते हैं।

Sagittarius Horoscope Today 24 November 2026, Aaj Ka Dhanu Rashifal: घर में बच्चों की अच्छी खबर आएगी और आपका मन खिल उठेगा। उनकी पढ़ाई या प्रगति की बात दिन की शुरुआत को सुखद बनाएगी। परिवार में इसी विषय पर बातचीत होगी और आप उनकी कोशिश को नए भरोसे से देखेंगे। घर का यह हलकापन काम की व्यस्तता के बीच भी बना रहेगा। सिंह राशि के नौवें भाव में गुरु मार्गदर्शन और भाग्य का साथ देगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात रास्ता समझने में उपयोगी होगी और यात्रा से जुड़े प्रयासों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। कारोबार बढ़ाने की संभावना है। मन में प्रेम रहेगा और जीवनसाथी के साथ अपनापन बढ़ेगा। काम में सोचकर उठाए गए जोखिम से लाभ के योग हैं। हालांकि निजी खुशी के बीच बढ़ती जिम्मेदारियां बिखरने से सावधान रहें। आज आनंद के साथ काम की मांग भी स्पष्ट रहेगी।

धनु राशि का करियर राशिफल विद्यार्थी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे और अच्छी प्रगति के योग हैं। कठिन विषय पर दिया गया समय उपयोगी लगेगा। किसी बात को समझ लेने की खुशी अगला हिस्सा पढ़ने का उत्साह बढ़ाएगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के पांचवें भाव में रहेगा, फिर सुबह के शुरुआती हिस्से में वृषभ राशि के छठे भाव में आएगा। आरंभ में रचनात्मक सोच और पढ़ाई में हलकापन रहेगा। बाद के बड़े हिस्से में काम की व्यस्तता बढ़ेगी और सहकर्मी की मांग सामने आएगी। लगातार मेहनत से मामला सुलझेगा। कारोबारियों के लिए विस्तार की दिशा में आगे बढ़ने का दिन अनुकूल है। नई पहुंच बनाने पर उपयोगी बातचीत होने की संभावना है। नौकरी में अपने हिस्से के काम के साथ साथी की जरूरत भी समय मांगेगी। आज सबसे अधिक लाभ काम का सिलसिला बनाए रखने से मिलेगा।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल काम में समझकर लिए गए जोखिम से कमाई की संभावना है। कारोबार के विस्तार की बात आर्थिक योजना से जुड़ेगी और आप आगे की गुंजाइश को उत्साह से देखेंगे। तुला राशि के ग्यारहवें भाव में बुध संदेश और बातचीत के जरिए लाभ के अवसर समझने में मदद देगा। किसी सौदे पर संवाद आगे बढ़ने के लिए दिन अनुकूल है। मित्र या परिचित से हुई चर्चा में काम की बात निकल सकती है। फिर भी संभावित कमाई और मिल चुकी रकम अलग स्थितियां रहेंगी। आज उत्साह में अनुमान बड़ा बनाने का मन होगा। किसी नए काम में उतनी ही रकम लगाएं, जितनी की जिम्मेदारी सहजता से संभाल सकें। धन का विषय प्रयास और संपर्क से जुड़ा रहेगा।

धनु राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। घर में बच्चों की खबर साझा खुशी देगी और बातचीत में अपनापन होगा। प्रेम संबंध में मन रोमानी रहेगा। प्रिय मित्र के साथ मिलने या कहीं साथ जाने की संभावना है। दिन की व्यस्तता के बीच यह विचार आपको अच्छा लगेगा और मिलने की तैयारी में उत्साह रहेगा। जिनकी मुलाकात तय नहीं है, उनके लिए भी बातचीत का स्वर स्नेहभरा होगा। परिवार के साथ सुखद सैर के लिए कुछ समय निकल सकेगा। बच्चे अपनी बात कहेंगे तो उसमें आपकी दिलचस्पी सच्ची होगी। शाम की व्यस्तता के बीच छोटे संवाद भी करीब होने का एहसास देंगे। आज साथ का सुख किसी बड़े आयोजन पर निर्भर नहीं रहेगा।

धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल मन का हलकापन और काम का दबाव दिन में अलग अलग अनुभव देंगे। शुरुआत की खुशी के बाद व्यस्त कार्यक्रम के कारण अपनी गति तेज करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य में किसी खास बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। ध्यान मुख्य रूप से इस बात पर रहेगा कि काम और निजी कार्यक्रम के बीच ऊर्जा कैसे बांटी जाए। सहकर्मी की मांग मान लेने पर अपने आराम का समय छोटा पड़ने की संभावना है। काम के बीच छोटा विराम रखें। नियमित दिनचर्या मिलने पर शरीर की सहजता का ध्यान रखना आसान रहेगा। खुशी और सक्रियता का मेल रहेगा, लेकिन दिन भर समान फुर्ती रहने की अपेक्षा थकान महसूस करा सकती है।

शुभ अंक- 9 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- बच्चे की अच्छी खबर पर उसके साथ कुछ समय बिताएं।

क्या न करें- सहकर्मी की हर मांग पर तत्काल समय देने का वादा न करें।