धनु राशिफल 24 मार्च 2026: ऑफिस में आपको मिलेगा कुछ नया सीखने का मौका, अचानक होने वाली खरीददारी से आज बचें
Sagittarius Horoscope 24 March 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। जानें आज यानी 24 मार्च को धनु राशि की जिंदगी में क्या-क्या होने वाला है?
Sagittarius Horoscope Today 17 March 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज आपका मन कुछ नया करने की सोचेगा। आज दिल खोलकर आगे बढ़ते जाएं। कोई नई चीज जरूर ट्राई करें। लोगों के साथ प्यारी सी स्माइल शेयर करें। नई चीजें सीखने से आपको खुशी मिलेगी। नए लोग जुड़ सकते हैं। अपने आइडिया पर आज काम करें। छोटे-छोटे काम आज पहले निपटा लें। दोस्त येा फिर कलीग के साथ हुई बातचीत आज काफी काम आएग। दिन के अंत में आपको शांति महसूस होगी।
धनु लव राशिफल
आज दिल हल्का महसूस करने वाला है। आज जितनी बार मौका मिले, दूसरों को देखकर प्यारी सी स्माइल दें। आज आप अपने किसी खास इंसान को प्यारा ना नोट भेजें। आपके छोटे से जेस्चर से ही सामने वाला इंसान स्पेशल फील कर सकता है। पार्टनर के साथ आज कोई नई एक्टिविटी करें, इससे मजा भी आएगा और आपके बीच की बातचीत भी बेहतर होगी। पार्टनर को आज ध्यान से सुनें। छोटे-छोटे पलों को एन्जॉय करें क्योंकि इससे नजदीकियां बढ़ती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी हॉबी ग्रुप या क्लास में नए लोगों से मिल सकते हैं। उम्मीद बनाए रखें और अपनी अच्छी और सादगी से नए रिश्तों की शुरुआत करें।
धनु करियर राशिफल
आज धनु राशि वालों को ऑफिस में कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है। अगर मौका मिले तो किसी एक चीज को सीखने के लिए आज हां कह दें। आज सुबह तीन जरूरी काम की एक छोटी सी लिस्ट बना लें और प्रियॉरटी के साथ इसे खत्म भी कर दें। इससे पूरे दिन के लिए आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। अपने नए विचार या फिर आइडिया को लिखकर नोट कर लें। रोज कुछ ना कुछ सीखें। इसी तरह मेहनत करते जाएंगे तो कई नए मौके मिलेंगे। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अच्छे लोगों का साथ मिलता जाएगा।
धनु मनी राशिफल
आज धनु राशि के जातक सोच-समझकर ही पैसों से जुड़े फैसले लें। आज के दिन अचानक खरीदारी से बचें। थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाना शुरू करेंगे तो आगे के लिए अच्छा होगा। छोटी से छोटी बचत अच्छी आदत बनाती है और आगे चलकर ये सुरक्षा देती है। जरूरत की चीज खरीदते समय कीमत और क्वालिटी की तुलना करेंगे तो सही फैसला ले पाएंगे। हमेश टिकाऊ चीज ही चुनें। कोई बड़ी खरीददारी है तो उसे एक दिन के लिए टाल दें। पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला है तो भरोसेमंद इंसान से बात करें। आज के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। अपने खर्चे और बचत का हिसाब रखें।
धनु हेल्थ राशिफल
आज अपने शरीर को एक्टिल रखने की पूरी कोशिश करें। सुबह की शुरुआत तेज चलने के साथ करें। साथ ही आज हल्की स्ट्रेचिंग भी कर लें। इससे आप दिन भर तरोताजा महसूस करेंगे। खाना ताजा ही खाएं। कोशिश करें कि आज पानी खूब पिएं। गर्मी बढ़ने के साथ ही साथ अब पानी की मात्रा बढ़ा दें। हेक्टिक काम के बीच छोटे ब्रेक जरूर लें। अगर किसी भी तरह का तनाव हो तो गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे काफी आराम मिलेगा। आपका मन भी इससे काफी रिलैक्स रहेगा। रात के समय भारी खाना ना खाएं। सोने का एक समय निर्धारित कर लें। अपने रूटीन में कोई मजेदार एक्टिविटी शामिल करें जैसे छोटा सा गेमम या फिर डांस करना। इससे आपको नींद अच्छी आएगी। आज के दिन बाहर का खाना ना खाएं।
डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट