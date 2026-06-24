धनु राशिफल 24 जून 2026: आज अटके हुए धन की हो सकती है वापसी, मिलेगा सुखद समाचार
Aaj Ka Dhanu Rashifal 24 June 2026: आज चंद्रमा आपकी राशि के 11वें भाव में विराजमान हैं। चंद्रमा के प्रभाव से छोटी जगहों से आय मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है लेकिन किसी को पैसे उधार देने से बचें। पढ़ें धनु राशि का राशिफल।
Sagittarius horoscope today, आज का धनु राशिफल 24 जून 2026: दिन में सामाजिक सहजता और मन की संतुष्टि का रंग बना रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव को उजला कर रहा है। देर सुबह तक किसी पुराने दोस्त से खबर मिल सकती है या कोई छोटा सुखद समाचार आ सकता है। आपकी किसी निजी इच्छा में, जिस पर आप चुपचाप काम कर रहे थे, आगे बढ़ने के संकेत दिख सकते हैं। यह अंतिम मंजिल नहीं, लेकिन साफ प्रगति है। आत्मविश्वास को हल्का सहारा मिलेगा और आप समूह में अपने विचार साझा करने के लिए अधिक तैयार महसूस कर सकते हैं। सातवें भाव का सूर्य साझेदारी वाले विषयों को सक्रिय रख रहा है, इसलिए जीवनसाथी, बिजनेस पार्टनर या करीबी सहयोगी के साथ तालमेल अधिक स्वाभाविक लगेगा। सामान्य पलों में भी हल्का रोमांटिक रंग आ सकता है। साथ की कॉफी या शाम की वॉक भी खास महसूस हो सकती है। बस सामाजिक वादों में जरूरत से ज्यादा न उलझें। आप वीकेंड प्लान या किसी छोटे एहसान के लिए हां कहकर बाद में खुद को खिंचा हुआ पा सकते हैं। अपनी उदारता की गति संतुलित रखें। कुल मिलाकर दिन अपनापन, जुड़ाव और भीतर की शांत संतुष्टि को सहारा देता है।
प्रेम और रिश्ते
सूर्य आपके साझेदारी भाव को रोशन कर रहा है, इसलिए मुख्य रिश्ता आज ज्यादा केंद्र में रह सकता है। विवाहित लोगों के लिए जीवनसाथी का मूड प्यार भरा या चंचल हो सकता है। छोटी लेकिन सच्ची रोमांटिक पहल अच्छी लगेगी। साथ में आराम से डिनर करना या पुरानी प्यारी यादों पर बात करना अच्छा रहेगा। बातचीत बिना ज्यादा मेहनत के चलती रहेगी। सिंगल लोगों के लिए किसी सामाजिक मिलन या दोस्त के मैसेज से किसी दिलचस्प व्यक्ति से जुड़ाव बन सकता है। यह रिश्ता अभी बहुत गंभीर से ज्यादा हल्का और सुखद लग सकता है, और फिलहाल यही सही है। बड़ा भाई बहन या करीबी कजिन रिश्ते को लेकर ऐसी सलाह दे सकता है जो सच में मन को लगे। उसे रक्षात्मक हुए बिना सुनें। अतीत का कोई संवेदनशील मुद्दा आज न छेड़ें। वर्तमान में रहें और जो सहज स्नेह मिल रहा है उसे महसूस करें। प्रेम में भावनात्मक सुरक्षा बड़े वादों से नहीं, छोटे लगातार ध्यान से बनती है।
शिक्षा और करियर
आठवें भाव में ग्रहों का समूह आपको साझा संसाधनों, रिसर्च या पर्दे के पीछे के काम की ओर मोड़ सकता है। करियर के स्तर पर यह बजट रिव्यू, शांत विश्लेषण या गोपनीय चर्चा का दिन बना सकता है। कोई सहकर्मी ऐसी जानकारी दे सकता है जिससे किसी प्रोजेक्ट को आप अधिक साफ नजर से देखें। उसे इधर उधर फैलाने से बचें। विद्यार्थियों के लिए गहरी और केंद्रित पढ़ाई सतही पढ़ने से ज्यादा फायदेमंद रहेगी। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने पेपर हल करना या कठिन विषय को पकड़ना अच्छा रहेगा, जिससे आप अब तक बचते रहे थे। ग्यारहवें भाव का चंद्रमा नेटवर्क से मदद देता है, इसलिए कोई क्लासमेट या स्टडी ग्रुप काम की टिप दे सकता है। कारोबारी लोग फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या लंबी अवधि की निवेश योजना पर विचार कर सकते हैं। ऊर्जा रिसर्च के लिए ठीक है, तुरंत कदम उठाने के लिए नहीं। शाम तक किसी वरिष्ठ की ओर से आपकी शांत मेहनत की सराहना का शब्द मिल सकता है। जमीन से जुड़े रहें और महत्वाकांक्षा को यथार्थवादी रखें।
धन और वित्त
वित्तीय स्थिति स्थिर दिख रही है। ऐसी जगह से छोटा पैसा आने की संभावना है, जहां से उम्मीद लगभग छूट चुकी थी। रुकी हुई पेमेंट, छोटा रिफंड या परिपक्व निवेश आगे बढ़ सकता है। ग्यारहवें भाव का चंद्रमा नेटवर्क या सामाजिक संपर्कों से आय का सहारा दे सकता है। कोई फ्रीलांस काम या साइड प्रोजेक्ट मामूली लेकिन स्वागत योग्य रकम ला सकता है। खर्च के मामले में आपका नजरिया समझदारी भरा रहेगा। अतिरिक्त धन को सुरक्षित साधन में रखना, जोखिम भरे विकल्पों के पीछे भागने से बेहतर है। किसी वित्तीय सलाहकार या अनुभवी बड़े से बातचीत पुराने संदेह को साफ कर सकती है। किसी सामान्य परिचित को पैसा उधार देने से बचें, चाहे उसकी बात कितनी भी प्रभावशाली लगे। पहले अपनी सुरक्षा रखें। घर के किसी अनपेक्षित खर्च के लिए थोड़ा अलग रखें। अभी का अनुशासन आने वाले महीनों के लिए भरोसा बनाएगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा अच्छी रह सकती है और हल्का प्रसन्न मन आपके समग्र स्वास्थ्य को सहारा देगा। मुख्य सावधानी अति से जुड़ी है। मिठाई की दूसरी सर्विंग या किसी सामाजिक मौके पर एक ड्रिंक ज्यादा लेना बाद में सुस्ती दे सकता है। संतुलन सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप ज्यादा देर खड़े रहे हैं या घूमते रहे हैं, तो पैरों और कमर के निचले हिस्से में थकान महसूस हो सकती है। सोने से पहले गुनगुना पानी या हल्की स्ट्रेचिंग राहत देगी। मानसिक स्वास्थ्य को जुड़ाव से लाभ मिलेगा। किसी दोस्त के साथ हंसी मजाक या हल्की साझा बातचीत सच में तरोताजा कर सकती है। परिवार के किसी सदस्य को लेकर छोटा मन का बोझ हो तो उसे बढ़ाने के बजाय फोन करके बात साफ कर लें। अगर रात तक खुद को ढीला छोड़ दें, तो नींद आसानी से आ सकती है। कमरा थोड़ा ठंडा रखें और फोन साइलेंट पर रखें।
आज की सलाह: किसी तारीफ को सहजता से स्वीकार करें। यह आपके भावनात्मक भरोसे में छोटी सी जमा है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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