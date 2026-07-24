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आज का धनु राशिफल 24 जुलाई: जितना शांत रहेंगे, उतना दिन संभलता जाएगा, होंगे जरूरत से ज्यादा खर्च

By Anita Baranwal
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Aaj ka dhanu Rashifal 23 July 2026: आज धनु राशि वालों के लिए भाई बहन या करीबी लोगों के साथ संवाद में गलतफहमी की गुंजाइश है। किसी बात को हमला समझ लेने के बजाय पूरा संदर्भ सुनना बेहतर होगा। पढ़ें 24 जुलाई का धनु राशिफल।

Aaj ka dhanu Rashifal 23 July 2026
आज का धनु राशिफल 23 जुलाई 2026

Sagittarius Horoscope today, aaj ka dhanu rashifal: दिन थोड़ा बिखरा हुआ लग सकता है, इसलिए खुद पर बेवजह सख्ती न करें। मन बार बार पीछे की बातों, अनकहे तनाव या खर्चों की ओर जा सकता है। एकांत की जरूरत महसूस होगी, फिर भी जिम्मेदारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। ऐसे में अपने दिन को छोटे हिस्सों में बांटना उपयोगी रहेगा। जो काम जरूरी हैं, पहले पूरे करें। बाकी को कल पर छोड़ा जा सकता है। खर्च आमदनी से भारी महसूस हो सकते हैं, खासकर अगर पहले से कुछ भुगतान लंबित हैं। सूर्य और गुरु गहरे परिवर्तन वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए साझा जिम्मेदारियां, कागजी काम या अंदरूनी दबाव का असर रहेगा। मंगल कामकाज के क्षेत्र में सक्रिय है, जो आपको समस्याओं से लड़ने की ताकत देता है, पर चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकता है। भाई बहन या करीबी लोगों के साथ संवाद में गलतफहमी की गुंजाइश है। किसी बात को हमला समझ लेने के बजाय पूरा संदर्भ सुनना बेहतर होगा। जितना शांत रहेंगे, उतना दिन संभलता जाएगा।

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धनु राशि वालों के लिए आज कैसे रहेंगे प्रेम और रिश्ते

साथी के साथ बातचीत में संवेदनशीलता बहुत जरूरी रहेगी। आपका मूड भीतर से भारी हो तो उसका असर रिश्ते पर जल्दी पड़ सकता है। छोटी बात पर तीखा जवाब देने से बचें। अगर कोई पुराना मुद्दा फिर उठे, तो उसे दोषारोपण की दिशा में न जाने दें। शादीशुदा लोगों को घरेलू वातावरण बनाए रखने के लिए थोड़ा अतिरिक्त धैर्य रखना होगा। जो लोग रिश्ते में दूरी महसूस कर रहे हैं, वे सीधे पूछ लें कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। अनुमान से उलझन बढ़ेगी। अकेले लोगों के लिए दिन आत्ममंथन वाला है। अभी जल्द निष्कर्ष न निकालें।

धनु राशि वालों के लिए आज कैसे रहेंगे शिक्षा और करियर

कामकाज में आप मेहनत करेंगे, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं दिखे तो निराश न हों। पर्दे के पीछे तैयारी, सुधार, दस्तावेज या बैकएंड काम अधिक रह सकते हैं। ऑफिस में किसी साझेदारी, क्लाइंट डील या बातचीत को बहुत साफ रखने की जरूरत है। बुध सामने वाले पक्ष को मजबूत बना रहा है, इसलिए बातों का सही अर्थ समझना जरूरी है। छात्रों को पढ़ाई में शांति भरा माहौल चाहिए होगा। शोर, फोन या अनियमित दिनचर्या ध्यान बिगाड़ सकती है। प्रतियोगी कामों में आपकी क्षमता बनी हुई है, पर थकान और तनाव प्रदर्शन घटा सकते हैं। धीरे लेकिन लगातार चलना सही रहेगा।

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धनु राशि वालों के लिए आज कैसे रहेंगे धन और वित्त

वित्त पक्ष आज विशेष अनुशासन मांगता है। खर्च जरूरत से ज्यादा फैल सकते हैं, खासकर यात्रा, सुविधा, ऑनलाइन खरीद या पुराने बकाया में। निवेश, जोखिम भरे सौदे या भावनाओं में आकर पैसा लगाने से बचें। यह दिन समीक्षा का है, विस्तार का नहीं। अगर किसी को पैसा देना है, तो शर्तें साफ रखें। परिवार या साथी के साथ पैसों की बात खुलेपन से करें। समय पर हिसाब करने से आगे की टेंशन कम होगी।

धनु राशि वालों के लिए आज कैसे रहेंगे स्वास्थ्य और कल्याण

ऊर्जा थोड़ी नीचे रह सकती है। नींद पूरी न होने, मानसिक दबाव या अनियमित खानपान का असर महसूस होगा। पेट हल्का रखने वाला भोजन लें। जरूरत से ज्यादा देर तक जागना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ी वॉक और शांत संगीत मदद कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम कम करें। अगर संभव हो तो दिन में कुछ समय बिल्कुल बिना व्यवधान के आराम करें।

आज की सलाह: खर्च, शब्द और गुस्सा तीनों को सीमा में रखेंगे तो दिन आसान रहेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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