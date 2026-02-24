Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

धनु राशिफल 24 फरवरी 2026: नई सोच और सुझबुझ से आज मिलेगी सफलता, खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते

Feb 24, 2026 07:15 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Sagittarius Horoscope 24 February 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

धनु राशिफल 24 फरवरी 2026: नई सोच और सुझबुझ से आज मिलेगी सफलता, खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते

Sagittarius Daily Horoscope 24 February 2026, धनु राशिफल: 24 फरवरी 2026 का दिन धनु राशि के लिए नई शुरुआत, स्पष्ट सोच और व्यावहारिक सूझबूझ का है। आज के ग्रह-नक्षत्रों का योग आपको मजबूत कर रहा है, जिससे रचनात्मकता, रोमांस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। धनु राशि के जातक आज घरेलू मामलों, मन की शांति और आंतरिक ताकत पर फोकस रखेंगे। आज पुरानी सोच छोड़कर नए विचार अपनाने और छोटे-छोटे कदमों से आगे बढ़ने का दिन है।

धनु प्रेम राशिफल

आज प्रेम में हल्कापन और सच्ची गर्माहट महसूस होगी। आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक देखभाल और स्थिर भाव रखेंगे। छोटी-छोटी बातों में स्पर्श, मुस्कान और एक-दूसरे की आदतों की सराहना रिश्ते को गहरा बनाएगी। यदि आप रिश्ते में हैं, तो आज साथ में कोई छोटी सैर या घर पर शांत शाम बिताना बहुत अच्छा लगेगा। अविवाहित धनु जातकों के लिए आज कोई पुराना दोस्त या परिचित अचानक दिलचस्प लग सकता है। भावनाओं को बहुत ज्यादा उछालने की बजाय शांत और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करें। आज का दिन प्रेम में विश्वास और छोटी खुशियों का है।

धनु करियर राशिफल

कार्यक्षेत्र में आज आपकी सूझबूझ और नई सोच काम आएगी। मीटिंग, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट से बातचीत में आपकी बातों का असर दिखेगा। पुराने अधूरे कामों को आज पूरा करने का दिन है। सहकर्मी आपकी व्यावहारिक सलाह की सराहना करेंगे। आज कोई छोटा नया प्रोजेक्ट या प्रस्ताव हाथ लग सकता है। धैर्य और स्पष्टता से काम करेंगे तो तरक्की के रास्ते खुलेंगे।

धनु धन राशिफल

आर्थिक मामलों में आज समझदारी और सावधानी का दिन है। घर, वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई खर्च या निवेश का फैसला सामने आ सकता है। वहीं आज अतिरिक्त कमाई के योग भी बन रहे हैं। लेखन, संचार, मार्केटिंग या स्थानीय काम से कुछ आय के संकेत हैं। अनावश्यक खरीदारी या आवेग में निवेश से बचें। परिवार की सलाह फायदेमंद रहेगी। आज बचत और छोटे निवेश की योजना बनाएं। छोटे कदम आज से ही आर्थिक स्थिरता की मजबूत नींव रखेंगे।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 24 फरवरी 2026: कुंभ राशि वाले खर्चों को अच्छे से मैनेज करें
ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 24 फरवरी 2026 :तुला राशि वाले हर छोटी एकस्ट्रा इनकम से पैसा जोड़ें
ये भी पढ़ें:सिंह राशिफल 24 फरवरी 2026: आज सिंह राशि वाले ईगो वाले कमेंट, तीखी बहस से बचें

धनु स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन संतुलित और ऊर्जावान रहेगा। बांह, कंधे और श्वसन तंत्र पर थोड़ा ध्यान दें। ज्यादा सोचने या स्क्रीन टाइम से सिरदर्द या गर्दन में जकड़न हो सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग, गहरी सांस और पर्याप्त पानी पीना फायदेमंद रहेगा। शारीरिक थकान महसूस हो तो थोड़ा आराम लें। हर्बल चाय या शहद मिला पानी पीएं। आज का दिन खुद के लिए समय निकालने और सकारात्मक सोच रखने का है।

आज धनु राशि के जातकों के लिए नई सोच अपनाने और सूझबूझ से फैसले लेने का दिन है। भावनाओं और जिम्मेदारियों में संतुलन बनाकर आप तरक्की के नए रास्ते खोल सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने