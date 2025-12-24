Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Horoscope Today 24 December 2025 Aaj Ka Dhanu Rashifal career love finance
धनु राशिफल 24 दिसंबर: धनु राशि आज धन के मामले में ये 4 बातें बेहद जरूरी, इस तरह करें रिश्ता मजबूत

धनु राशिफल 24 दिसंबर: धनु राशि आज धन के मामले में ये 4 बातें बेहद जरूरी, इस तरह करें रिश्ता मजबूत

संक्षेप:

Sagittarius Horoscope 24 December 2025 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Dec 24, 2025 07:04 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Sagittarius Horoscope Today 24 December 2025 Aaj Ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल 24 दिसंबर 2025: आज आपमें जबरदस्त जिज्ञासा और लगातार काम करने की भावना रहेगी। आप तेजी से सीखना चाहेंगे। छोटी-मोटी दिक्कतों को सॉल्व करेंगे और दोस्तों की मदद करने का आनंद लेंगे। व्यावहारिक काम चुनें, एक प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद ही दूसरा शुरू करें और योजनाओं को आसान रखें। आपकी खुशमिजाज भावना इस सप्ताह मददगार लोगों को आकर्षित करेगी और उपयोगी अवसरों के दरवाजे खोलेगी। आज आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। नए सोल्यूशन आजमाने, दोस्ताना विचार शेयर करने, तेजी से सीखने, लगातार प्रगति करने, दूसरों की मदद करने और छोटी-छोटी सफलताओं का आनंद लेने के लिए तैयार रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

धनु राशि का आज का लव राशिफल: रोमांटिक तौर पर, आपका दोस्ताना स्वभाव चमकेगा और लोगों को आकर्षित करेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो अच्छे सवाल पूछकर और ध्यान से सुनकर जिज्ञासा दिखाएं। सच्ची दिलचस्पी आकर्षक होती है। कपल्स के लिए, हल्के-फुल्के मोमेंट शेयर करें और कोई ऐसी आसान एक्टिविटी प्लान करें, जिससे खुशी मिले। चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने से बचें; आप जो कर सकते हैं, उसके बारे में ईमानदार रहें। छोटे-छोटे सरप्राइज या सोच-समझकर भेजे गए मैसेज दिन को रोशन करेंगे और रिश्ते को मजबूत करेंगे। खुली बातचीत आज आपके रिश्ते को गहरा करेगी और खुशी लाएगी।

ये भी पढ़ें:मंगल गोचर नए साल में मचाएगा धमाल, मकर राशि में एंटर कर इन राशियों को देंगे लाभ
ये भी पढ़ें:4 राजयोग के अद्भुत संयोग में नए साल की शुरूआत, 2026 में इन राशियों की मिलेगा लाभ

धनु राशि का आज का करियर राशिफल: करियर में आगे बढ़ने के लिए क्लियर योजना और लगातार प्रयास करना जरूरी हैं। आपने जो काम शुरू किए हैं, उन्हें खत्म करने पर ध्यान दें और प्राथमिकताओं की एक छोटी लिस्ट बनाएं। मीटिंग्स में अपने विचार शांति से शेयर करें और आसान उदाहरण दिखाने के लिए तैयार रहें। अपने तरीके को बेहतर बनाने के लिए तुरंत फीडबैक लें। अकेले काम करने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने से बेहतर नतीजे मिलते हैं। स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए छोटी ट्रेनिंग या प्रैक्टिस सेशन लें। पॉजिटिव रवैया जल्द ही काम पर पहचान और अवसर दिलाएगा।

धनु राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आर्थिक रूप से, लंबी अवधि के बारे में सोचें और बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचें। महीने के लिए एक आसान बचत लक्ष्य बनाएं और उस पर टिके रहें। खर्चे कम करने के लिए सब्सक्रिप्शन और बार-बार होने वाले खर्चों की जांच करें। अगर आपको कमाई में बदलाव की उम्मीद है, तो एक बैकअप प्लान तैयार करें और उसी के अनुसार खर्चों को एडजस्ट करें। कोई ऐसी नई स्किल्स सीखने पर विचार करें, जो बाद में कमाई बढ़ा सके। साझा पैसों के मामलों में सावधान रहें और क्लियर नोट्स रखें। लगातार सेविंग्स समय के साथ और लंबी अवधि की योजना से सपोर्ट बनाएगी।

ये भी पढ़ें:12 साल बाद शनि के नक्षत्र में गुरु का गोचर, इन राशियों को मिलेगा पैसा ही पैसा
ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 24 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

धनु राशि का आज का सेहत राशिफल: आज आसान हेल्दी बदलावों से स्वास्थ्य में सुधार होगा। अच्छी नींद और सुबह थोड़ी देर कसरत करके मांसपेशियों को स्ट्रॉंग बनाएं। बार-बार पानी पिएं। सब्जियों, फलों और साबुत अनाज के साथ हल्का, संतुलित भोजन चुनें। तनाव होने पर छोटे-छोटे सांस लेने के ब्रेक लें और शाम को स्क्रीन टाइम सीमित करें। अगर आप देर तक बैठते हैं, तो हर घंटे खड़े होकर स्ट्रेच करें ताकि अकड़न कम हो सके। सोने से पहले शांत रहने की दिनचर्या आपको बेहतर नींद लेने, ज्यादा एनर्जी और ध्यान के साथ जागने में मदद करेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 24 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने