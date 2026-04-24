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धनु राशिफल 24 अप्रैल 2026: धनु राशि वाले आज अधूरे काम को करें पूरा, जरुरत से ज्यादा हो सकता है खर्च, पढ़ें पूरा राशिफल

Apr 24, 2026 07:24 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Sagittarius Horoscope Rashifal 24 April 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन

धनु राशिफल 24 अप्रैल 2026: धनु राशि वाले आज अधूरे काम को करें पूरा, जरुरत से ज्यादा हो सकता है खर्च, पढ़ें पूरा राशिफल

Sagittarius Horoscope Rashifal 24 April 2026, धनु राशिफल: आज समस्या आपकी ऊर्जा की कमी नहीं है, बल्कि यह है कि आप जरूरत से ज्यादा काम अपने ऊपर लेने की सोच सकते हैं। सुबह आपको सब आसान लगेगा, लेकिन दिन बढ़ने के साथ सब बिखरा हुआ महसूस हो सकता है। आज का दिन बेहतर तब होगा, जब आप यह सोचने की बजाय कि क्या-क्या हो सकता है, इस पर ध्यान दें कि क्या सही तरीके से पूरा किया जा सकता है। यह अपने उत्साह को कम करने की बात नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देने की जरूरत है। एक ठोस और पूरा किया गया काम, तीन अधूरे कामों से ज्यादा बेहतर होगा। जितना आप अपने समय और काम को लेकर ईमानदार रहेंगे, उतना ही आपका दिन संतोषजनक बनेगा।

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धनु लव राशिफल

आज आपके रिश्तों में अपनापन रहेगा, लेकिन लगातार ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। आप जो कह रहे हैं, वह सही है, लेकिन सामने वाला यह महसूस करना चाहता है कि आपका पूरा ध्यान उसी पर है, न कि किसी और काम या प्लान पर। रिश्ते को बड़े शब्दों की नहीं, बल्कि स्थिर और सच्चे साथ की जरूरत है। सिंगल लोग अगर खुद को सच्चे और सहज तरीके से पेश करेंगे, तो ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। रिश्ते में रहने वाले लोग एक वादा अच्छे से निभाकर माहौल बेहतर बना सकते हैं, बजाय कई नए वादे करने के। आज प्यार तब मजबूत होगा, जब आप पूरी तरह उसी रिश्ते में मौजूद रहेंगे।

धनु करियर राशिफल

आज आपके पास बड़े आइडिया हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए छोटे और जरूरी कदम उठाना ज्यादा जरूरी है। समस्या आपकी मेहनत या लक्ष्य की नहीं, बल्कि यह है कि आप जितना सोच रहे हैं, उतना काम अभी नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी करने वालों के लिए सलाह है कि पहले पुराने और अधूरे काम पूरे करें, फिर नए काम शुरू करें। जो लोग बिजनेस करते हैं, वे एक ही काम या फैसले पर ध्यान दें, बजाय कई चीजों को एक साथ अधूरा छोड़ने के। स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होगा कि मूड के हिसाब से पढ़ाई करने की बजाय एक विषय पर ध्यान लगाकर उसे पूरा समझें। आज करियर में सफलता तब मिलेगी, जब आप अपने बड़े लक्ष्य के साथ-साथ छोटे कामों को भी पूरा करेंगे।

धनु मनी राशिफल

आज आप अच्छे मूड में आकर जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं, जैसे खाने, घूमने या किसी प्लान पर तुरंत पैसा खर्च करना। उस समय यह सही लग सकता है, लेकिन असली खर्च बाद में महसूस होगा। उत्साह अच्छा है, लेकिन खर्च करते समय संतुलन जरूरी है। अगर निवेश या सेविंग की बात है, तो वही चुनें जिसे आप अच्छी तरह समझते हैं, सिर्फ सुनकर फैसला न लें। पैसे खर्च करते समय खुद से पूछें कि क्या यह सच में जरूरी है या सिर्फ मूड के लिए है? आज छोटे और समझदारी वाले खर्च, बड़े और लापरवाह खर्च से ज्यादा बेहतर साबित होंगे।

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धनु हेल्थ राशिफल

आज पूरे दिन आगे बढ़ने की जल्दी में आपका शरीर जल्दी थक सकता है। खाना छोड़ देना, ऊर्जा का उतार-चढ़ाव, पैरों या कमर में जकड़न, या दिमाग का लगातार व्यस्त रहना, ये सब संकेत हैं कि आप खुद को ज्यादा धक्का दे रहे हैं। आपके शरीर को कम काम नहीं, बल्कि थोड़ा संतुलन और आराम चाहिए। समय पर खाना खाएं, पानी पिएं और काम के बीच-बीच में ब्रेक लें। बाहर टहलना और हल्की एक्टिविटी फायदेमंद होगी, लेकिन उसे भी जल्दीबाजी में न करें। आज सेहत तब बेहतर रहेगी, जब आप लगातार भागने की बजाय एक संतुलित रफ्तार में दिन बिताएंगे।

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आज का सुझाव

आज उतना ही वादा करें, जितना आप सच में निभा सकते हैं। कम काम में ध्यान देने से ज्यादा संतोष मिलेगा।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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