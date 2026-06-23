धनु राशिफल 23 जून 2026: आज बड़ा लाभ ढूंढने के बजाए इस काम के लिए दिन अनुकूल
Aaj Ka Dhanu Rashifal 23 June 2026: आज का दिन आपको आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। आज के दिन का मुख्य रंग काम और छवि है। पढ़ें धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
Sagittarius horoscope today, आज का धनु राशिफल 23 जून 2026: दिन में गर्मजोशी भी है और भीतर हल्का धुंधलापन भी। एक तरफ आपकी छवि या प्रोफेशनल पहचान को अच्छा सहारा मिल सकता है। आसपास के लोग हाल की किसी बात या काम की सराहना कर सकते हैं। किसी सहकर्मी या पड़ोसी की तारीफ मन को अच्छा लगेगी। दूसरी तरफ किसी निजी मामले में आपका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है और आप उस फैसले पर भी दोबारा सोच सकते हैं जिसे लगभग तय मान चुके थे। बड़े कदम केवल अपनी समझ के भरोसे न उठाएं। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कर लें। फैसला उन्हें नहीं देना है, पर अपनी बात बोलकर सुनना भी स्पष्टता देता है। ग्रहों का संकेत है कि साझा संसाधन, किसी समझौते या छिपे हुए विवरण को लेकर उलझन हो तो सीधा सवाल पूछने से बात साफ होगी। खाली जगहों को अनुमान से न भरें। कारोबारियों को ऑर्डर या पूछताछ का अच्छा प्रवाह दिख सकता है, पर असली बात आगे की फॉलो अप में रहेगी। उम्मीदें संतुलित रखें और कागजी काम साफ रखें। चंद्रमा पूरे दिन दसवें भाव में रहकर कामकाज को दृश्य बना रहा है, जबकि सूर्य सातवें भाव में रिश्तों के मुद्दे सामने ला रहे हैं। देर रात या अगले दिन असर थोड़ा बदलेगा, लेकिन आज का मुख्य रंग काम और छवि का ही है।
प्रेम और रिश्ते
संबंधों का क्षेत्र सक्रिय है, लेकिन यह आसान रोमांस से ज्यादा साफ बातचीत मांगता है। रिश्ते में हैं तो जिम्मेदारियों, समय या पैसों को लेकर चर्चा हो सकती है। साथी को केवल दिलासा नहीं, व्यावहारिक जवाब चाहिए हो सकते हैं। धैर्य रखें और गंभीर बात को मजाक में टालने से बचें। स्नेह बना रहेगा, पर वह भरोसेमंदी और छोटी मददों के रूप में ज्यादा दिखेगा, कविताई शब्दों में कम। सिंगल धनु राशि वालों को कोई शांत, सक्षम और स्थिर व्यक्ति आकर्षित कर सकता है, शायद काम से जुड़े माहौल में या किसी समान व्यावहारिक रुचि के जरिए। फिलहाल शिष्टता को गहरे संकेत की तरह न लें। पुराने रिश्ते या पूर्व साथी को लेकर मन में कोई अनसुलझा भाव फिर उठ सकता है और आपको लगे कि कहीं आपने कुछ ठीक से संभाला नहीं था। उस भावना को महसूस करें, लेकिन उसी पर चलकर कदम न उठाएं। शाम अपने दिल से शांत और ईमानदार बातचीत के लिए बेहतर है, अचानक संपर्क करने के लिए नहीं।
शिक्षा और करियर
करियर भाव पर चंद्रमा का सहयोगी असर बताता है कि आपकी मेहनत नजर आ रही है और अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। कोई मैनेजर या सीनियर मीटिंग में आपके काम को मान सकता है, या क्लाइंट की ओर से सराहना मिल सकती है। रिपोर्ट साझा करना, अपना काम दिखाना या समीक्षा मांगना ठीक रहेगा। कारोबारियों को लीड या ऑर्डर किसी अप्रत्याशित स्रोत से मिल सकते हैं, शायद ऐसे रेफरल से जिसकी खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन पृष्ठभूमि में कुछ उलझन भी रह सकती है, खासकर साझा प्रोजेक्ट, साझा डेटा या किसी आर्थिक विवरण को लेकर जो पूरी तरह साफ न हो। किसी भी संख्या या शर्त को आगे भेजने से पहले दोबारा जांच लें। छात्रों को एक विषय में भरोसा और दूसरे में चिंता जैसी खींचतान महसूस हो सकती है। कमजोर हिस्से को अकेले रटने के बजाय ऐसे सहपाठी के साथ पढ़ें जो उसे अच्छी तरह समझता हो। साथ पढ़ना धुंध को कम करेगा। किसी कोर्स या विषय का अंतिम चयन आज न करें। जानकारी जुटाएं, फिर एक रात सोचें।
धन और वित्त
सट्टा या ज्यादा जोखिम वाले कदम आज के हिसाब से ठीक नहीं दिखते, भले कोई टिप या अंदाजा बहुत मजबूत लगे। ग्रह बताते हैं कि इच्छा के अनुसार सोचने से फैसला धुंधला हो सकता है, और जो अवसर पक्का लगता है उसमें छिपी शर्तें निकल सकती हैं। निवेश करना ही पड़े तो रकम सीमित रखें और उसे सीखने का अनुभव मानें, धन बनाने की बड़ी रणनीति नहीं। कारोबार में कागज पर आय अच्छी दिख सकती है। नए ऑर्डर या पूछताछ से मनोबल बढ़ेगा, लेकिन असली कैश फ्लो आने में समय लग सकता है। जो पैसा अभी हाथ में नहीं आया, उस पर पहले से भरोसा न टिकाएं। साथी या परिवार के किसी सदस्य के साथ साझा खर्च पर बात करनी पड़ सकती है और किसका हिस्सा क्या है, यह साफ करना जरूरी होगा। पुराना बिल या भूला हुआ सब्सक्रिप्शन सामने आकर हल्की खीझ दे सकता है। बड़ा लाभ ढूंढने के बजाय बजट की समीक्षा और छोटे रिसाव बंद करने का दिन है। संतुलित तरीका मन की शांति बचाएगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा उतार चढ़ाव वाली रह सकती है। सुबह उत्साह ज्यादा होगा, लेकिन देर दोपहर तक मानसिक थकान उतर सकती है। लगातार कठिन काम एक के बाद एक न रखें। तनाव का असर पाचन पर पड़ सकता है, इसलिए समय पर खाएं और व्यस्तता में खाना न छोड़ें। लंच के बाद छोटी वॉक दिमाग की धुंध कम करने में मदद करेगी। नींद की दिनचर्या पर ध्यान दें, क्योंकि तेज चल रहा मन आपको अपेक्षा से ज्यादा देर तक जगाए रख सकता है। सोने से पहले गर्म पेय और शांत किताब के कुछ पन्ने फोन देखने से बेहतर रहेंगे। गर्दन या कंधे में हल्का खिंचाव हो तो वह काम के दौरान जमा तनाव का असर हो सकता है। हर घंटे हल्की गर्दन और कंधे की मूवमेंट रखें, ताकि बात सिरदर्द तक न पहुंचे। शरीर जब आराम मांगे, उसकी सुनें। उसे आज की सही रफ्तार पता है।
आज की सलाह: अपने फैसले पर संदेह हो तो निर्णय लेने से पहले कागज पर तथ्य लिख लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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