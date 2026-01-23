Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Horoscope Today, 23 January 2026: Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Predictions and Bhavishyafal
धनु राशिफल 23 जनवरी 2026: धनु राशि वालों का दिन रहेगा पॉजिटिव, एनर्जी और नई सोच से बढ़ेंगे आगे

धनु राशिफल 23 जनवरी 2026: धनु राशि वालों का दिन रहेगा पॉजिटिव, एनर्जी और नई सोच से बढ़ेंगे आगे

संक्षेप:

Sagittarius Horoscope Rashifal 23 January 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 जनवरी 2026 का दिन। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल

Jan 23, 2026 07:17 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 23 जनवरी 2026: धनु राशि वाले आज खुद को एनर्जेटिक और एक्शन के लिए तैयार महसूस करेंगे। नए लोगों से मिलना, कुछ यूजफुल सीखना और छोटी-छोटी चीजें आज मन को अच्छा रखेंगी। फैसलों में जल्दबाजी न करें। किसी भी बात पर कमिट करने से पहले डिटेल्स दोबारा चेक कर लें। कोई छोटा एडवेंचर या प्रोजेक्ट मूड बेहतर करेगा। अपने प्लान्स किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करें और शाम को थोड़ा आराम के लिए टाइम निकालें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

धनु लव राशिफल: अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्ताना बातचीत से नए कनेक्शन्स बन सकते हैं। खुद जैसे हैं वैसे रहें और मुस्कुराते रहें। कपल्स के लिए साथ में कोई छोटा, मजेदार काम प्लान करना अच्छा रहेगा, जिससे हंसी और नजदीकी बढ़े। अपनी उम्मीदें शेयर करें और बिना टोके सुनें। आज ऐसे वादों से बचें, जिन्हें निभा न सकें। छोटे थॉटफुल काम- जैसे एक नोट या अच्छा शब्द- रिश्ते मजबूत करेंगे। खुले, ईमानदार और नरम बने रहें। दिन का अंत हल्की-फुल्की बातचीत से करें, दोनों को अपनापन और संतोष मिलेगा।

ये भी पढ़ें:मकर राशि वालों के लिए बिना तनाव आगे बढ़ने का दिन, हालात रहेंगे अनुकूल

धनु करियर राशिफल: काम में आज आपकी वर्क एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। साफ गोल्स और छोटा प्लान बनाकर शुरुआत करें। सहकर्मियों से प्यार से बात करें और जरूरत हो तो अगले स्टेप्स शेयर करें। ऐसे काम लें जिनसे सीख मिले और मेहनत दिखे, लेकिन ज्यादा ओवरकमिट न करें। फोकस बनाए रखने के लिए छोटे ब्रेक्स लें। कोई गलती हो जाए तो शांति से ठीक करें और आगे बढ़ें। टीमवर्क में अच्छी बातचीत का फायदा मिलेगा। दिन के आखिर में कोई नया आइडिया मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों का दिन रहेगा अच्छा, समझदारी से बनेगी बात, दिन देगा अच्छा अनुभव

धनु आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले आज स्थिति अच्छी दिख रही है। जरूरी बिल्स की एक छोटी लिस्ट बनाएं और इसके लिए पैसा अलग रख दें। अचानक शॉपिंग से बचें और खरीद से पहले डील्स चेक करें। कोई उधार मांगे और उससे आपका बजट बिगड़ता हो, तो मना करना बेहतर है। थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के छोटे मौके देखें- जैसे अपनी स्किल से कोई शॉर्ट टास्क। सभी पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखें और एक सिंपल सेविंग प्लान अपडेट करें। धन की स्थिति को हफ्ते में एक बार रिव्यू करते रहें।

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 23 जनवरी का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

धनु स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर के साथ नरमी रखें और हल्की एक्टिविटी बनाए रखें। दिन की शुरुआत स्ट्रेचिंग और गहरी सांसों से करें ताकि अलर्ट फील करें। पानी बार-बार पिएं और सिंपल शाकाहारी खाना लें। खाने में फल और साबुत अनाज शामिल करें। थोड़ी वॉक मन साफ करेगी। स्क्रीन से छोटे ब्रेक लें और आंखों को आराम दें। टेंशन लगे तो कोई हल्की हॉबी या सॉफ्ट म्यूजिक ट्राय करें। रोज एक तय समय पर सोएं और अगर कोई समस्या लगातार रहे, तो डॉक्टर से बात करें। रोज मुस्कुराते रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने