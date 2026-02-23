धनु राशिफल 23 फरवरी 2026: धनु राशि वालों के लिए दिन रहेगा खास, रिस्क से मिल सकता है फायदा, नए काम की शुरुआत संभव
Sagittarius Horoscope Rashifal 23 February 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 फरवरी 2026 का दिन। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 23 फरवरी 2026: आज आपकी एनर्जी हल्की-फुल्की और जिज्ञासा से भरी रहेगी। कुछ नया सीखने का मन करेगा, किसी दोस्ताना चेहरे से मुलाकात हो सकती है और किसी क्रिएटिव काम की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। मूड अच्छा रहेगा, जिससे नए आइडिया भी आएंगे। दोस्त आपको कुछ नया ट्राय करने के लिए बुला सकते हैं। काम में कोई छोटा रिस्क सोच-समझकर लेंगे तो फायदा होगा। खर्च पर नजर रखेंगे तो पैसों की स्थिति ठीक बनी रहेगी। रात को ठीक से आराम करें और कल के लिए एक छोटा सा लक्ष्य लिख लें।
धनु लव राशिफल- आज प्यार में हल्कापन और गर्माहट रहेगी। सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से हल्की-फुल्की बातचीत शुरू हो सकती है, एक प्यारी सी हंसी से अच्छी शुरुआत हो जाएगी। कपल्स साथ में समय बिताकर अच्छा महसूस करेंगे, छोटी-छोटी बातों और प्लान्स पर खुलकर बात होगी। पार्टनर की बातों में दिलचस्पी दिखाएं और उनकी कोशिशों की सच्ची तारीफ करें। गंभीर मुद्दों पर आज जल्दीबाजी न करें, सही मौका देखकर बात करें। अपनापन और ह्यूमर रिश्ते को और मजबूत बनाएगा।
धनु करियर राशिफल- आज काम में सीखने और कुछ नया करने का मौका मिलेगा। कोई छोटा सा नया टास्क हाथ में लें, इससे स्किल्स बेहतर होंगी। किसी दोस्ताना सहकर्मी से छोटा सा टिप लेने में हिचकिचाएं नहीं। अच्छे आइडिया नोट करते रहें और काम को प्राथमिकता के हिसाब से निपटाएं। एक साथ बहुत सारे काम पकड़ने से बचें, पहले सबसे ज़रूरी काम पूरा करें। फीडबैक को खुले मन से लें और मदद करने वालों को धन्यवाद कहना न भूलें, इससे आगे मौके बनेंगे।
धनु आर्थिक राशिफल- पैसों का मामला ठीक रहेगा, बस छोटी-छोटी खरीदारी पर ध्यान रखें। शॉपिंग से पहले एक छोटी सी लिस्ट बना लें ताकि फालतू खर्च न हो। अगर कोई छोटा गिफ्ट या एक्स्ट्रा पैसा मिले तो उसका एक हिस्सा बचाकर रखें। जो सब्सक्रिप्शन या पेमेंट इस्तेमाल में नहीं हैं, उन्हें बंद कर दें। घरवालों से खर्चों पर खुलकर बात करेंगे तो स्थिति साफ रहेगी। हफ्ते का एक सिंपल बजट बनाएं और एक छोटा सा सेविंग टारगेट तय कर लें।
धनु स्वास्थ्य राशिफल- एनर्जी अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी देखभाल जरूरी है। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग और गहरी सांस लेने से दिन की शुरुआत सुकून भरी रहेगी। पानी ज्यादा पिएं और हल्के शाकाहारी स्नैक्स लें। लंबे समय तक काम कर रहे हों तो बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें और थोड़ा टहल लें। सोने से पहले मोबाइल-स्क्रीन कम देखें, उसकी जगह किताब पढ़ें या हल्का संगीत सुनें। दोपहर में थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो शरीर और मन दोनों फ्रेश रहेंगे।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे में
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट