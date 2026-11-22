Sagittarius Horoscope Today: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों और उत्साह से भरा रह सकता है। संतान से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी और मन की बात कहने का अच्छा अवसर मिलेगा।

Sagittarius Horoscope Today 22 November 2026, Aaj Ka Dhanu Rashifal: मन आज खुश और हल्का रहेगा, संतान की अच्छी खबर इस खुशी को और बढ़ाएगी। घर में बातचीत का सुर उत्साह भरा होगा। जिस काम को लेकर बैठेंगे, उसमें समझदारी और ईमानदारी से जुटने की इच्छा रहेगी। प्रेम संबंध में आगे बढ़ने का अवसर अनुकूल है। किसी का अपनापन आपको अपने मन की बात कहने का साहस देगा। बच्चे के लिए समय निकलेगा और सुखद सैर का कार्यक्रम भी बन सकता है। आज आनंद पाने के लिए बहुत बड़ी वजह की तलाश नहीं रहेगी। अपने काम में अच्छी तरह लगना और फिर किसी प्रिय व्यक्ति से बात करना, दोनों अनुभव मन को संतोष देंगे। शाम की किसी सुखद योजना का विचार दिन में उत्साह बनाए रखेगा।

धनु राशि का करियर राशिफल नौकरी करने वालों के लिए काम बेहतर ढंग से निभाने के योग हैं। आप समझदारी से जिम्मेदारी संभालेंगे और किसी काम को पूरा ध्यान देकर करने में संतोष होगा। कारोबारी नई शुरुआत की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज सोच-समझकर लिया गया कामकाजी जोखिम उपयोगी रहने की संभावना है। किसी योजना को वास्तविक काम में बदलने पर बातचीत होगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और विषय को समझने की इच्छा मजबूत रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के पांचवें भाव में रहेगा, जो पढ़ाई और रचनात्मक काम में हलकापन देगा। पढ़ने के लिए पसंदीदा विषय से शुरुआत करें। कोई विचार लिखने या उसे अपने ढंग से प्रस्तुत करने में रुचि रहेगी और अध्ययन का समय बोझ जैसा कम लगेगा।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल नई कारोबारी पहल के आर्थिक पक्ष पर विचार करने के लिए दिन अनुकूल है। अपने काम की समझ के आधार पर सीमित जोखिम लेने के अवसर बन सकते हैं। सुख-सुविधा या शौक पर खर्च की संभावना भी रहेगी। शुक्र की स्थिति आज कन्या राशि के दसवें भाव से बदलकर तुला राशि के ग्यारहवें भाव में होगी। नीच राशि से स्वराशि का यह बदलाव सत्यापित है, पर उसका सटीक समय तय नहीं है। यह स्थिति स्नेह और सुविधा पर खर्च की इच्छा देगी। किसी पसंद की चीज या मित्रों के साथ समय बिताने पर रकम निकल सकती है। चेतावनी यह है कि उत्साह में खर्च की सीमा पार होने का अंदाजा देर से होगा। शौक के लिए अलग राशि तय रखें।

धनु राशि का लव राशिफल प्रेम संबंध में बात आगे बढ़ाने के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी की ओर से लगाव का प्रस्ताव आने की संभावना है। आपकी अपनी भावना भी साफ होगी, इसलिए बातचीत में झिझक कम रहेगी। संतान से जुड़ी अच्छी खबर परिवार में खुशी फैलाएगी। बच्चे की बात सुनते समय आपका ध्यान उसके अनुभव पर रहेगा और साथ बिताया समय अच्छा लगेगा। सिंह राशि के नौवें भाव में केतु पुरानी धारणाओं या अपेक्षाओं से कुछ पीछे हटने का भाव देगा। किसी बात को हर बार साबित करने की इच्छा कम होगी। प्रिय व्यक्ति के साथ अपने मन की बात सरल शब्दों में कहें। संबंधों में हलकापन रहेगा और सुखद मुलाकात की संभावना दिन को खास बनाएगी।

धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल खुशी और रचनात्मक व्यस्तता के बीच मन का बोझ हल्का महसूस होगा। काम और पढ़ाई में रुचि रहने से दिन की गति अच्छी लगेगी। फिर भी उत्साह में आराम का समय घटने की संभावना है। सैर का अवसर मिला तो वातावरण बदलने से ताजगी महसूस हो सकती है। किसी शौक में देर तक लगे रहने पर समय का ध्यान कम रहेगा। अपने विश्राम का सामान्य क्रम बनाए रखें। स्वास्थ्य में किसी बड़े बदलाव का संकेत मानकर दिन को देखना उचित नहीं होगा। आज मानसिक प्रसन्नता का अनुभव अधिक स्पष्ट रहेगा। परिवार से जुड़ी अच्छी बात बार-बार याद आएगी और रात को किसी प्रिय बातचीत की मिठास मन में रहेगी।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:25 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- जिस काम में आपकी अच्छी समझ है, उसकी नई शुरुआत की रूपरेखा बनाएं।