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धनु राशिफल 22 जून: करियर में मिलेंगे नए मौके, प्रभावशाली लोगों से बनेगा संपर्क

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कामकाज और करियर के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात या बातचीत भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है। परिवार में माता-पिता की सेहत को लेकर सजग रहने की जरूरत है।

धनु राशिफल 22 जून: करियर में मिलेंगे नए मौके, प्रभावशाली लोगों से बनेगा संपर्क

Sagittarius Horoscope Today, 22 June 2026, Dhanu Rashifal: एक उपयोगी याद रखिए। व्यस्त दिन में भी जरूरी कागज साथ रखना आज बहुत काम आएगा। कामकाजी स्थिति सुधरने के संकेत हैं। जो उलझन पिछले दिनों मन पर बैठी थी, उसमें ढील मिलेगी। चंद्रमा कन्या राशि में है, इसलिए दिन जिम्मेदारी वाला रहेगा। जो काम टाले हुए थे, वे सामने आएंगे, लेकिन इस बार उन्हें निपटाने की क्षमता भी रहेगी। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बन सकता है। यह संपर्क सीधे फायदा दे या न दे, आगे की राह जरूर खोल सकता है। पिता की स्थिति में राहत के संकेत हैं, जिससे मन थोड़ा हल्का होगा। वहीं माता की सेहत को लेकर सजग रहने की जरूरत है। कोई छोटी अनदेखी न करें। अगर घर से निकलते समय वाहन के कागज, लाइसेंस, या कोई पहचान पत्र जांच लें, तो बाद की दौड़धूप बचेगी। सुबह का शांत समय फैसलों, आवेदन, बातचीत, या योजना बनाने के लिए अच्छा है। देर दोपहर में जल्द काम निपटाने की हड़बड़ी से गलती हो सकती है। शनि मीन में आपको घर और जिम्मेदारी के बीच संतुलन सिखा रहा है। मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस क्रम चाहिए।

धनु राशि का लव राशिफल

मन थोड़ा नरम रहेगा और जीवनसाथी का साथ अच्छा लग सकता है। अगर पिछले दिनों काम के कारण दूरी बनी थी, तो आज बात को सहज बनाने का मौका है। रोमांटिक मूड रहेगा, पर इसे केवल शब्दों तक न रखें। समय पर घर लौटना, कोई अधूरा घरेलू काम पूरा करना, या ध्यान से सुनना भी अपनापन दिखाता है। परिवार में पिता को लेकर राहत और माता को लेकर चिंता, दोनों भाव साथ चल सकते हैं। ऐसे में आपका शांत रहना जरूरी होगा। साथी से सहयोग लेने में संकोच न करें। प्रेम संबंधों में दिखावे से ज्यादा स्थिर व्यवहार प्रभाव डालेगा। एक बात टालें। घर के किसी गंभीर विषय के बीच मजाक या हल्की टिप्पणी गलत समय पर न करें। रिश्ते संभल रहे हैं, उन्हें और भरोसे की जरूरत है।

धनु राशि का करियर राशिफल

काम का ढांचा पहले से बेहतर दिख रहा है। जिन लोगों पर जिम्मेदारी ज्यादा है, उन्हें आज गति मिलेगी। वरिष्ठ, अनुभवी, या प्रभावशाली लोगों से बातचीत बने तो उसे साधारण मुलाकात मानकर हल्के में न लें। यही संपर्क आगे करियर में राह बना सकता है। दफ्तर में लंबित फाइल, क्लाइंट जवाब, प्रस्तुति, या भूमिका बदलने जैसे संकेत सक्रिय हो सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, वे जल्द घोषणा करने के बजाय जानकारी इकट्ठी करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी एकाग्रता का दिन है। कठिन विषय भी पकड़ में आ सकता है, अगर समय को हिस्सों में बांटकर पढ़ें। एक ठोस कदम यह रखें कि पढ़ाई या काम की सूची में सबसे पहले वही काम करें जो लंबे समय से रुका है। संपत्ति से जुड़ी कोई बात जीवनसाथी के नाम से आगे बढ़े, ऐसी संभावना बन सकती है, पर अंतिम कागज ध्यान से पढ़ें।

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धनु राशि का आर्थिक राशिफल

आर्थिक मोर्चे पर स्थिति मेहनत आधारित रहेगी। अचानक लाभ की जगह व्यवस्थित प्रगति दिखती है। संपत्ति या परिवार से जुड़ी कोई वित्तीय बात जीवनसाथी के पक्ष में जाती दिखे, तो उसे लेकर तुलना या असुरक्षा न पालें। उसका लाभ घर को ही मिलेगा। आज नए खर्च करने से पहले मौजूदा देनदारियां देखें। वाहन, यात्रा, कागज, या घर की जरूरत पर पैसा जा सकता है। कोई भारी निवेश करने का दिन नहीं है, लेकिन जरूरी भुगतान रोकना भी ठीक नहीं। संतुलित रुख सबसे उपयोगी रहेगा। अच्छी बात यह है कि काम का सुधार आगे चलकर कमाई पर असर डाल सकता है।

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धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल

चिंता कम होने से शरीर भी हल्का लगेगा, पर व्यस्तता में थकान इकट्ठी हो सकती है। कंधों, पीठ, या कमर पर दबाव महसूस हो तो बैठने का ढंग ठीक करें। माता की देखभाल में लगे लोग अपने आराम को पूरी तरह न टालें। घर से बाहर निकलते समय पानी और जरूरी दवा की छोटी जांच ठीक रहेगी। आज खाने में बहुत देर का अंतर न रखें। नियमितता आपकी ऊर्जा बचाएगी और चिड़चिड़ापन भी कम करेगी।

आज की सलाह: संपर्कों का उपयोग शांति से करें, और निकलते समय जरूरी कागज जरूर देख लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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