धनु राशिफल 21 मई 2026: धनु राशि वालों को आज छोटी लापरवाही पड़ सकती है भारी, गुस्से और जल्दबाजी से बिगड़ सकते हैं काम
Sagittarius Horoscope Rashifal 21 May 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मई 2026 का दिन। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 21 मई 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा मिला-जुला रहेगा। सुबह से ही मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। किसी बात को लेकर टेंशन हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें संभल जाएंगी। आज हर बात पर तुरंत गुस्सा करना नुकसान करा सकता है। लोग अपनी बात कहेंगे, लेकिन आपको अपना दिमाग शांत रखना है। घर का माहौल ठीक रहेगा। परिवार के लोग साथ देंगे। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से बात हो सकती है जिससे मन थोड़ा अच्छा लगेगा। दिनभर भागदौड़ रहेगी लेकिन शाम तक राहत महसूस होगी।
धनु राशि लव राशिफल
लव लाइफ की बात करें तो आज साथी का साथ मिलेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से दूरी बनी हुई थी तो आज बात फिर से सही हो सकती है। पार्टनर आपकी बात समझने की कोशिश करेगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है लेकिन बात ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बच्चों की तरफ से मन खुश रहेगा। घर में हंसी-मजाक का माहौल बना रहेगा। आज रिश्तों में गुस्से से ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत है।
धनु राशि करियर राशिफल
कामकाज में थोड़ा संभलकर रहना होगा। नौकरी करने वालों पर काम का दबाव ज्यादा रह सकता है। ऑफिस में कोई बात मन खराब कर सकती है लेकिन जवाब देने से बचना बेहतर रहेगा। अपना काम चुपचाप करते रहिए। बिजनेस वालों के लिए दिन ठीक है। पुराना काम फायदा दे सकता है। हालांकि किसी नए काम में जल्दी मत करिए। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं रहेगा। आज धैर्य रखेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे।
धनु राशि आर्थिक राशिफल
पैसों की बात करें तो खर्च बढ़ सकते हैं। घर के कामों या जरूरी चीजों में पैसा लग सकता है। हालांकि जरूरत के हिसाब से पैसा आता रहेगा इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसके मिलने की बात आगे बढ़ सकती है। आज उधार देने से बचिए। फालतू खर्च कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति संभलती दिखेगी।
धनु राशि स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जल्दीबाजी में चोट लग सकती है या कहीं टकराने जैसी स्थिति बन सकती है। बाहर जाते समय सावधानी रखें। शरीर में थकान महसूस हो सकती है। ज्यादा सोचने की वजह से सिर भारी लग सकता है। समय पर खाना खाइए और आराम भी करिए। बाहर का ज्यादा खाना खाने से बचना बेहतर रहेगा। पानी कम मत पीजिए।
कुल मिलाकर दिन ठीक रहेगा, बस खुद को शांत रखना जरूरी होगा। छोटी बातों को ज्यादा दिल पर मत लीजिए। परिवार का साथ मिलेगा और काम भी धीरे-धीरे पूरे हो जाएंगे। भगवान का नाम लेकर दिन शुरू करेंगे तो मन थोड़ा हल्का रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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