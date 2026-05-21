धनु राशिफल 21 मई 2026: धनु राशि वालों को आज छोटी लापरवाही पड़ सकती है भारी, गुस्से और जल्दबाजी से बिगड़ सकते हैं काम

Sagittarius Horoscope Rashifal 21 May 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मई 2026 का दिन। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 21 मई 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा मिला-जुला रहेगा। सुबह से ही मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। किसी बात को लेकर टेंशन हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें संभल जाएंगी। आज हर बात पर तुरंत गुस्सा करना नुकसान करा सकता है। लोग अपनी बात कहेंगे, लेकिन आपको अपना दिमाग शांत रखना है। घर का माहौल ठीक रहेगा। परिवार के लोग साथ देंगे। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से बात हो सकती है जिससे मन थोड़ा अच्छा लगेगा। दिनभर भागदौड़ रहेगी लेकिन शाम तक राहत महसूस होगी।

धनु राशि लव राशिफल लव लाइफ की बात करें तो आज साथी का साथ मिलेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से दूरी बनी हुई थी तो आज बात फिर से सही हो सकती है। पार्टनर आपकी बात समझने की कोशिश करेगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है लेकिन बात ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बच्चों की तरफ से मन खुश रहेगा। घर में हंसी-मजाक का माहौल बना रहेगा। आज रिश्तों में गुस्से से ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत है।

धनु राशि करियर राशिफल कामकाज में थोड़ा संभलकर रहना होगा। नौकरी करने वालों पर काम का दबाव ज्यादा रह सकता है। ऑफिस में कोई बात मन खराब कर सकती है लेकिन जवाब देने से बचना बेहतर रहेगा। अपना काम चुपचाप करते रहिए। बिजनेस वालों के लिए दिन ठीक है। पुराना काम फायदा दे सकता है। हालांकि किसी नए काम में जल्दी मत करिए। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं रहेगा। आज धैर्य रखेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे।

धनु राशि आर्थिक राशिफल पैसों की बात करें तो खर्च बढ़ सकते हैं। घर के कामों या जरूरी चीजों में पैसा लग सकता है। हालांकि जरूरत के हिसाब से पैसा आता रहेगा इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसके मिलने की बात आगे बढ़ सकती है। आज उधार देने से बचिए। फालतू खर्च कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति संभलती दिखेगी।

धनु राशि स्वास्थ्य राशिफल सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जल्दीबाजी में चोट लग सकती है या कहीं टकराने जैसी स्थिति बन सकती है। बाहर जाते समय सावधानी रखें। शरीर में थकान महसूस हो सकती है। ज्यादा सोचने की वजह से सिर भारी लग सकता है। समय पर खाना खाइए और आराम भी करिए। बाहर का ज्यादा खाना खाने से बचना बेहतर रहेगा। पानी कम मत पीजिए।