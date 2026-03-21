धनु राशिफल 21 मार्च 2026: धनु राशि वाले आज पार्टनर के लिए निकालें वक्त, बड़े निवेश से बचें, जल्दबाजी में ना करें काम
Sagittarius Horoscope Rashifal 21 March 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन
Sagittarius Horoscope Rashifal 21 March 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा साबित होता है। आज आपकी जिज्ञासा आपको आगे बढ़ाएगी। इसलिए कोई भी कार्य करें,चाहे वो पढ़ाई हो या कोई आपका पैशन हो, बस आप उसमें कुछ नया करने की कोशिश करें आज आपको किसी भी चीजे में डाउट हो, सवाल पूछने से बिल्कुल पीछे ना हटें। आज कोई स्किल सीखें और अपने अच्छे आइडिया दोस्तों के साथ साझा करें। किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें। साथ ही काम को सरल रखें, उसे पेचीदा ना बनाएं। धैर्य के साथ किया गया प्रयास आपको धीरे-धीरे सफलता देगा और आने वाले हफ्ते के लिए आपको आशावान बनाएगा।
धनु लव राशिफल
आज आपकी लव लाइफ खुशमिजाज और सच्चाई से भरा रहेगा। आप अपने दिल की बात आसानी से कह पाएंगे और सामने वाला भी आपकी भावनाओं को अच्छे से समझेगा। अगर आप किसी को लाइक करते हैं या रिश्ते में हैं, तो आज छोटी-छोटी बातों से प्यार जताना बहुत असरदार रहेगा। जैसे कि आप पार्टनर की तारीफ कर सकते हैं या फिर एक छोटा सा मैसेज भेजकर बस हालचाल पूछ सकते हैं, ऐसा करने से सामने वाले का दिन बना सकते हैं। वहीं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए सलाह है कि आज थोड़ा समय निकालकर अपने पार्टनर से शांति से बात करें। आने वाले दिनों की प्लानिंग पर चर्चा करें और उनकी इच्छाओं व भावनाओं को ध्यान से सुनें। इससे रिश्ते में समझ और मजबूती बढ़ेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो आज किसी नई जगह, जैसे क्लास, कोर्स या किसी शौक से जुड़ी गतिविधि में किसी खास इंसान से मिलने की संभावना है। आज आप रिश्तों में ऐसे वादे न करें जिन्हें आप निभा न सकें। छोटे-छोटे प्यार भरे काम आपको करीब लाएंगे और आपको सच्ची खुशी देंगे।
धनु करियर राशिफल
धनु राशि वालों को काम में कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। ऐसे में आज कोई छोटा कोर्स करें या फिर काम से जुड़े वीडियोज देख सकते हैं। अगर आप समय बचाना चाहते हैं, तो किसी सहकर्मी से आसान टिप ले सकते हैं। किसी एक काम पर फोकस करें और उसी दिशा में धीरे-धीरे काम करें। ध्यान रखें, कि आज एक साथ बहुत सारे काम करने से बचें। आपका दोस्ताना स्वभाव टीमवर्क को आसान बनाएगा और एक छोटा अवसर भी दे सकता है। दिन के अंत में अपने काम की रिव्यू कर लें और कल की योजना बनाएं।
धनु मनी राशिफल
आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। फिर भी पैसों के मामले में आज आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। छोटे-छोटे खर्चों का हिसाब लिखें और बिल्स चेक करें ताकि कोई परेशानी न हो। काम या पढ़ाई के मामले में एक छोटा निवेश कर सकते हैं, लेकिन बड़े खर्च से बचने की आज सलाह दी जाती है। अगर थोड़ा भी बचत करने का मौका मिले, तो जरूर करें। परिवार के साथ खर्चों को लेकर बातचीत करें ताकि कोई भ्रम न रहे। आने वाले खर्चों की एक प्लान बनाएं, क्योंकि ये आपको मानसिक शांति देगी।
धनु हेल्थ राशिफल
धनु राशि वालों को सेहत पर ध्यान देने की जरुरत है। हालांकि आज आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। दिन की शुरुआत हल्के व्यायाम जैसे स्ट्रेचिंग या छोटी वॉक से करें। पर्याप्त पानी पिएं और हल्का शाकाहारी भोजन जैसे फल और अनाज लें। अगर तनाव महसूस हो, तो कुछ देर रुककर गहरी सांस लें। जरूरत पड़ने पर आराम करें और रात में भारी खाना खाने से बचें। नियमित समय पर सोएं और सोने से पहले हल्का पढ़ना आपको अगले दिन तरोताजा महसूस कराएगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट