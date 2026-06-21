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धनु राशिफल: आज मिलेगा भाग्य का साथ, नए काम की योजना दे सकती है लाभ

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sagittarius Horoscope Today, Dhanu Rashifal: आज धनु राशि वालों के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है। परिवार और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा, वहीं बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर खुशी दे सकती है। नए काम या कारोबार की योजना बनाने के लिए समय अनुकूल है।

धनु राशिफल: आज मिलेगा भाग्य का साथ, नए काम की योजना दे सकती है लाभ

Sagittarius Horoscope Today, Dhanu Rashifal 21 June 2026: एक हल्का सा शुभ बदलाव सुबह से ही महसूस होगा। मन में साफपन रहेगा और घर का माहौल भी साथ देता दिखेगा। रविवार की सप्तमी और पूर्वा फाल्गुनी से उत्तरा फाल्गुनी की चाल आपको अपनापन और जिम्मेदारी दोनों का संकेत दे रही है। किसी पूजा, पाठ, सेवा या धार्मिक काम से जुड़ने की इच्छा हो सकती है। यह केवल रस्म भर नहीं रहेगा, मन को टिकाने का काम भी करेगा। बच्चों की तरफ से संतोष मिलेगा। उनकी पढ़ाई, व्यवहार या छोटी उपलब्धि आपको खुशी दे सकती है। सुबह की रोजमर्रा की रुटीन, जैसे चाय के साथ घर की चर्चा, बैग या अलमारी ठीक करना, या दिन का छोटा प्लान लिखना, आज आपको अच्छा ढंग देगा। चंद्रमा दोपहर बाद कन्या प्रभाव में आने पर सोच को ज्यादा व्यावहारिक करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय सुबह के शांत हिस्से में लेना बेहतर रहेगा। प्रेम और घरेलू स्नेह दोनों में गर्माहट है। कारोबारियों के लिए नए काम की शुरुआत का विचार उठ सकता है। बस एक भूल से बचें। केवल उत्साह के भरोसे आधी तैयारी में कदम न रखें। छोटा सहारा यह है कि आसपास के लोग आपको निराश नहीं करेंगे।

धनु राशि का लव राशिफल

दिल के मामले में दिन सौम्य है। जीवनसाथी के प्रति अपनापन बढ़ेगा और आप खुद भी यह महसूस करेंगे कि साथ का महत्व केवल सुविधा से ज्यादा है। प्रेम संबंध में भाग्य का हल्का साथ मिल सकता है। मुलाकात, खुली बातचीत या पुराने तनाव के बाद सहज माहौल बनने की संभावना है। बच्चों का सहयोग या उनकी प्यारी बात मन भर देगी। परिवार में किसी धार्मिक या शुभ काम पर मिलकर चर्चा हो सकती है। एक बात ध्यान रखें। अपनी खुशी में सामने वाले की थकान या व्यस्तता को नजरअंदाज न करें। थोड़ी नरमी बहुत फर्क डालेगी। राहत यह है कि घर की भावनात्मक जमीन आज मजबूत दिखती है।

धनु राशि का करियर राशिफल

कामकाज में नई शुरुआत का संकेत अच्छा है। बिजनेस करने वाले लोग नए वेंचर, नई सेवा, या छोटे स्तर पर नई पेशकश शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। अभी सब कुछ एक साथ शुरू करने के बजाय पहला कदम तय करें। जैसे नाम, रेट, सप्लाई या पार्टनर से जुड़ी सूची बनाएं। नौकरीपेशा लोगों को भी अगले हफ्ते की तैयारी आज कर लेनी चाहिए। सुबह का समय शांत निर्णयों के लिए उपयोगी है। दोपहर बाद छोटी कमी भी ज्यादा बड़ी लग सकती है। छात्रों के लिए दिन संतोष देने वाला है। पढ़ाई में पकड़ बनी रह सकती है, खासकर अगर सुबह की रुटीन बिगड़ने न दी जाए। किताबें, प्रैक्टिस कॉपी और जरूरी विषय पहले से चुन लें। बचने लायक गलती यह रहेगी कि शुभ संकेत देखकर तैयारी छोड़ दें।

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धनु राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में स्थिति संभली हुई है। नया काम शुरू करने की सोच हो तो पहले खर्च और वापसी का साधारण हिसाब जरूर बनाएं। धार्मिक कार्य, बच्चों की जरूरत या घर की छोटी खरीद पर खर्च हो सकता है, पर यह असंतुलित खर्च नहीं लगेगा। बिजनेस वालों के लिए शुरुआती निवेश उपयोगी हो सकता है, बशर्ते उद्देश्य साफ हो। नकद, ऑनलाइन भुगतान और बकाया का छोटा मिलान कर लें। किसी परिचित के कहने पर बिना जानकारी रकम लगाने से बचें। अच्छी बात यह है कि आर्थिक डर का माहौल नहीं दिखता। समझदारी रखने पर दिन साथ देता दिखेगा।

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धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रह सकता है। फिर भी रुटीन बिगड़ने पर सुस्ती आ सकती है। सुबह स्नान, साफ कपड़े, और थोड़ी देर शांत बैठना आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। अगर घर में पूजा या किसी शुभ काम में लगें, तो बीच बीच में पानी पीते रहें। बच्चों के साथ खेलते या घर का काम करते समय कमर पर जोर न डालें। शाम तक मन थोड़ा बिखर सकता है, इसलिए रात के लिए कपड़े और जरूरी चीजें पहले से रख दें। यही छोटा काम राहत देगा।

आज की सलाह: खुशी के साथ तैयारी भी रखें, तभी शुभ अवसर टिकाऊ लाभ में बदलेंगे।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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