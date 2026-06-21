धनु राशिफल: आज मिलेगा भाग्य का साथ, नए काम की योजना दे सकती है लाभ

Sagittarius Horoscope Today, Dhanu Rashifal: आज धनु राशि वालों के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है। परिवार और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा, वहीं बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर खुशी दे सकती है। नए काम या कारोबार की योजना बनाने के लिए समय अनुकूल है।

Sagittarius Horoscope Today, Dhanu Rashifal 21 June 2026: एक हल्का सा शुभ बदलाव सुबह से ही महसूस होगा। मन में साफपन रहेगा और घर का माहौल भी साथ देता दिखेगा। रविवार की सप्तमी और पूर्वा फाल्गुनी से उत्तरा फाल्गुनी की चाल आपको अपनापन और जिम्मेदारी दोनों का संकेत दे रही है। किसी पूजा, पाठ, सेवा या धार्मिक काम से जुड़ने की इच्छा हो सकती है। यह केवल रस्म भर नहीं रहेगा, मन को टिकाने का काम भी करेगा। बच्चों की तरफ से संतोष मिलेगा। उनकी पढ़ाई, व्यवहार या छोटी उपलब्धि आपको खुशी दे सकती है। सुबह की रोजमर्रा की रुटीन, जैसे चाय के साथ घर की चर्चा, बैग या अलमारी ठीक करना, या दिन का छोटा प्लान लिखना, आज आपको अच्छा ढंग देगा। चंद्रमा दोपहर बाद कन्या प्रभाव में आने पर सोच को ज्यादा व्यावहारिक करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय सुबह के शांत हिस्से में लेना बेहतर रहेगा। प्रेम और घरेलू स्नेह दोनों में गर्माहट है। कारोबारियों के लिए नए काम की शुरुआत का विचार उठ सकता है। बस एक भूल से बचें। केवल उत्साह के भरोसे आधी तैयारी में कदम न रखें। छोटा सहारा यह है कि आसपास के लोग आपको निराश नहीं करेंगे।

धनु राशि का लव राशिफल दिल के मामले में दिन सौम्य है। जीवनसाथी के प्रति अपनापन बढ़ेगा और आप खुद भी यह महसूस करेंगे कि साथ का महत्व केवल सुविधा से ज्यादा है। प्रेम संबंध में भाग्य का हल्का साथ मिल सकता है। मुलाकात, खुली बातचीत या पुराने तनाव के बाद सहज माहौल बनने की संभावना है। बच्चों का सहयोग या उनकी प्यारी बात मन भर देगी। परिवार में किसी धार्मिक या शुभ काम पर मिलकर चर्चा हो सकती है। एक बात ध्यान रखें। अपनी खुशी में सामने वाले की थकान या व्यस्तता को नजरअंदाज न करें। थोड़ी नरमी बहुत फर्क डालेगी। राहत यह है कि घर की भावनात्मक जमीन आज मजबूत दिखती है।

धनु राशि का करियर राशिफल कामकाज में नई शुरुआत का संकेत अच्छा है। बिजनेस करने वाले लोग नए वेंचर, नई सेवा, या छोटे स्तर पर नई पेशकश शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। अभी सब कुछ एक साथ शुरू करने के बजाय पहला कदम तय करें। जैसे नाम, रेट, सप्लाई या पार्टनर से जुड़ी सूची बनाएं। नौकरीपेशा लोगों को भी अगले हफ्ते की तैयारी आज कर लेनी चाहिए। सुबह का समय शांत निर्णयों के लिए उपयोगी है। दोपहर बाद छोटी कमी भी ज्यादा बड़ी लग सकती है। छात्रों के लिए दिन संतोष देने वाला है। पढ़ाई में पकड़ बनी रह सकती है, खासकर अगर सुबह की रुटीन बिगड़ने न दी जाए। किताबें, प्रैक्टिस कॉपी और जरूरी विषय पहले से चुन लें। बचने लायक गलती यह रहेगी कि शुभ संकेत देखकर तैयारी छोड़ दें।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में स्थिति संभली हुई है। नया काम शुरू करने की सोच हो तो पहले खर्च और वापसी का साधारण हिसाब जरूर बनाएं। धार्मिक कार्य, बच्चों की जरूरत या घर की छोटी खरीद पर खर्च हो सकता है, पर यह असंतुलित खर्च नहीं लगेगा। बिजनेस वालों के लिए शुरुआती निवेश उपयोगी हो सकता है, बशर्ते उद्देश्य साफ हो। नकद, ऑनलाइन भुगतान और बकाया का छोटा मिलान कर लें। किसी परिचित के कहने पर बिना जानकारी रकम लगाने से बचें। अच्छी बात यह है कि आर्थिक डर का माहौल नहीं दिखता। समझदारी रखने पर दिन साथ देता दिखेगा।

धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रह सकता है। फिर भी रुटीन बिगड़ने पर सुस्ती आ सकती है। सुबह स्नान, साफ कपड़े, और थोड़ी देर शांत बैठना आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। अगर घर में पूजा या किसी शुभ काम में लगें, तो बीच बीच में पानी पीते रहें। बच्चों के साथ खेलते या घर का काम करते समय कमर पर जोर न डालें। शाम तक मन थोड़ा बिखर सकता है, इसलिए रात के लिए कपड़े और जरूरी चीजें पहले से रख दें। यही छोटा काम राहत देगा।