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आज का धनु राशिफल 21 जुलाई: आज कमाई के लिए दिन अच्छा, सूर्य और गुरु करेंगे गहरे स्तर पर बदलाव

By Anita Baranwal
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Sagittarius Horoscope Today 21 July 2026: आज धनु राशि वालों के लिए दांपत्य में अपनापन रहेगा, लेकिन किसी छोटी गलतफहमी को मजाक में टालने के बजाय साफ कर देना ठीक रहेगा। पढ़ें कैसा रहेगा धनु राशि का राशिफल।

आज का धनु राशिफल 21 जुलाई: आज कमाई के लिए दिन अच्छा, सूर्य और गुरु करेंगे गहरे स्तर पर बदलाव

Aaj ka dhanu rashifal 21 July 2026: सुबह से ही काम और जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यही दबाव आपको परिणाम भी दिला सकता है। दिन के पहले हिस्से में करियर, छवि और काम की गति पर अधिक ध्यान रहेगा। कोई वरिष्ठ, ग्राहक या महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी कार्यशैली नोटिस कर सकता है। दिन बढ़ने पर माहौल हल्का होगा और लाभ, सहयोग तथा अच्छी खबरों के संकेत मजबूत होंगे। लंबे समय से मन में चल रही कोई इच्छा छोटी लेकिन संतोष देने वाली तरह से आगे बढ़ सकती है। बड़े भाई बहन या अनुभवी मित्र से सहयोग मिलना भी संभव है। सूर्य और गुरु गहरे स्तर पर बदलाव, समझदारी और छिपी बातों को पकड़ने की क्षमता दे रहे हैं। इसलिए किसी स्थिति को सिर्फ ऊपर से न देखें। वहीं मंगल कामकाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है, इसलिए जल्दबाजी की जगह स्थिर मेहनत जरूरी होगी। सामाजिक दायरे में आपकी बात सुनी जा सकती है और किसी काम की सराहना भी मिल सकती है। कुल मिलाकर दिन प्रगति वाला है, बस शुरुआत में तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें।

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धनु राशि वालों के लिए आज कैसी रहेगी लव लाइफ

रिश्तों के लिए दिन सुखद है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने या सहज बातचीत का मौका मिल सकता है। अगर पिछले दिनों व्यस्तता के कारण दूरी बनी थी, तो अब वह कम होगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे भविष्य, यात्रा या साथ समय निकालने पर बात कर सकते हैं। दांपत्य में अपनापन रहेगा, लेकिन किसी छोटी गलतफहमी को मजाक में टालने के बजाय साफ कर देना ठीक रहेगा। परिवार में बड़े भाई बहन से मदद या सलाह मिलने से मन मजबूत होगा। अविवाहित लोग नए संपर्क को दोस्ताना ढंग से आगे बढ़ाएं। बहुत बड़ी उम्मीदें तुरंत न रखें।

धनु राशि वालों की आज कैसी रहेगी शिक्षा और करियर

ऑफिस या कारोबार में सुबह का समय खास तौर पर काम का है। जो कार्य आपकी पहचान से जुड़ा है, उसे पहले निपटाएं। मीटिंग, प्रस्तुति, क्लाइंट फॉलोअप या लक्ष्य आधारित काम में प्रगति हो सकती है। दोपहर के बाद नेटवर्किंग, टीमवर्क और रेफरेंस से फायदा मिल सकता है। छात्र भी अच्छी तैयारी कर पाएंगे, खासकर अगर समूह में चर्चा करके पढ़ें। साझेदारी या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामलों में बुध के वक्री असर के कारण बिंदु साफ रखना जरूरी है। लिखित बातों को फिर से पढ़ें। कारोबार करने वाले लोग नई योजना बना सकते हैं, लेकिन विस्तार से पहले आंकड़ों की जांच कर लें।

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धनु राशि वालों की आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति

कमाई के लिए दिन अच्छा माना जा सकता है। पहले किए गए प्रयास का लाभ मिलने की संभावना है। किसी भुगतान, प्रोत्साहन या अतिरिक्त आमदनी की बात आगे बढ़ सकती है। बचत या लंबे समय की योजना पर भी ध्यान जाएगा। निश्चित साधनों में पैसा रखने का विचार उपयोगी रहेगा, बशर्ते शर्तें समझकर फैसला लें। जोखिम वाले निवेश में सिर्फ उत्साह से न जाएं। पारिवारिक खर्च और अपनी सुविधाओं के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा।

धनु राशि वालों का आज कैसा रहेगा स्वास्थ्य

ऊर्जा ठीक रहेगी, पर काम का दबाव शरीर को कड़ा बना सकता है। गर्दन, कंधों या सामान्य थकान जैसी स्थिति महसूस हो तो छोटे ब्रेक लें। मसालेदार भोजन कम रखें और पानी पर्याप्त लें। मानसिक रूप से दिन बेहतर है, इसलिए शाम को हल्की वॉक या पसंद का संगीत आपको जल्दी रिलैक्स करेगा। नींद का समय बहुत न बिगाड़ें।

आज की सलाह: सुबह जिम्मेदारियां निपटाएं, शाम को सहयोग और लाभ के मौके खुद सामने आएंगे।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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