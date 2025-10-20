Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Horoscope Today 20 October 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal daily future predictions
धनु राशिफल 20 अक्टूबर: आज होगा आपको धन लाभ, शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से बचें

धनु राशिफल 20 अक्टूबर: आज होगा आपको धन लाभ, शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से बचें

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 20 October 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।

Mon, 20 Oct 2025 05:45 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 20 अक्टूबर 2025: आज धनु राशि वालों आपके प्यार में पड़ने पर आपके प्रपोजल को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। समझदारी से धन का मैनेजमेंट आपको अमीर बना सकता है। कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी।

धनु लव राशिफल- अपने लवर की जरूरतों के लिए सेंसटिव रहें। लव लाइफ में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। आपको उन्हें आत्मविश्वास से निपटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप अपने लवर को अच्छे मूड में रखें और साथ में एक बेहतरीन दिन की प्लानिंग बनाएं। कुछ लव अफेयर खराब हो सकते हैं और महिलाएं उनसे बाहर निकलना चाहेंगी। दिन का दूसरा भाग अविवाहित लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने के दौरान कोई नया व्यक्ति उनकी लाइफ में आ सकता है।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशिफल 20 अक्टूबर: आपके पास आएगा पैसा, ऑफिस में होगी कमिटमेंट की परीक्षा

धनु करियर राशिफल- प्रोडक्टिविटी से जुड़ी परेशानियां होंगी और इससे सीनियर्स की नाराज़गी बढ़ सकती है। टीम सेशन में जब आप कोई कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, तो कोई कलीग भी परेशानी खड़ी कर सकता है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्लान बना रहे हैं, वे इस दिन पेपर जमा कर सकते हैं और जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, ज्वैलरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड से जुड़े बिजनेसमैन की आय में अच्छी वृद्धि होगी।

धनु आर्थिक राशिफल- आज धन का आगमन होगा। फिर भी आपको निवेश को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से बचें। दिन का दूसरा भाग भाई-बहन या दोस्त के साथ कोई आर्थिक मसला सुलझाने के लिए अच्छा है। आप सभी पेंडिंग रकम चुका सकते हैं और किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। कुछ जातकों को प्रॉपर्टी खरीदने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वहीं व्यापारियों को भी आज अच्छे मुनाफे की उम्मीद हो सकती है।

ये भी पढ़ें:दिवाली पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करें ये 5 काम, दूर होगी दरिद्रता

धनु सेहत राशिफल- अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। आपको विटामिन और प्रोटीन से भरपूर संतुलित डाइट लेने का ध्यान रखना होगा। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जबकि बच्चे वायरल फीवर, खांसी और पाचन संबंधी परेशानियों के कारण क्लास मिस कर सकते हैं। सिरदर्द या पैरों में दर्द जैसी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। आज आपको सिर के ऊपर भारी सामान उठाने से भी बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने