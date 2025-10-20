धनु राशिफल 20 अक्टूबर: आज होगा आपको धन लाभ, शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से बचें

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 20 October 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 20 अक्टूबर 2025: आज धनु राशि वालों आपके प्यार में पड़ने पर आपके प्रपोजल को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। समझदारी से धन का मैनेजमेंट आपको अमीर बना सकता है। कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी।

धनु लव राशिफल- अपने लवर की जरूरतों के लिए सेंसटिव रहें। लव लाइफ में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। आपको उन्हें आत्मविश्वास से निपटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप अपने लवर को अच्छे मूड में रखें और साथ में एक बेहतरीन दिन की प्लानिंग बनाएं। कुछ लव अफेयर खराब हो सकते हैं और महिलाएं उनसे बाहर निकलना चाहेंगी। दिन का दूसरा भाग अविवाहित लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने के दौरान कोई नया व्यक्ति उनकी लाइफ में आ सकता है।

धनु करियर राशिफल- प्रोडक्टिविटी से जुड़ी परेशानियां होंगी और इससे सीनियर्स की नाराज़गी बढ़ सकती है। टीम सेशन में जब आप कोई कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, तो कोई कलीग भी परेशानी खड़ी कर सकता है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्लान बना रहे हैं, वे इस दिन पेपर जमा कर सकते हैं और जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, ज्वैलरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड से जुड़े बिजनेसमैन की आय में अच्छी वृद्धि होगी।

धनु आर्थिक राशिफल- आज धन का आगमन होगा। फिर भी आपको निवेश को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से बचें। दिन का दूसरा भाग भाई-बहन या दोस्त के साथ कोई आर्थिक मसला सुलझाने के लिए अच्छा है। आप सभी पेंडिंग रकम चुका सकते हैं और किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। कुछ जातकों को प्रॉपर्टी खरीदने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वहीं व्यापारियों को भी आज अच्छे मुनाफे की उम्मीद हो सकती है।

धनु सेहत राशिफल- अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। आपको विटामिन और प्रोटीन से भरपूर संतुलित डाइट लेने का ध्यान रखना होगा। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जबकि बच्चे वायरल फीवर, खांसी और पाचन संबंधी परेशानियों के कारण क्लास मिस कर सकते हैं। सिरदर्द या पैरों में दर्द जैसी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। आज आपको सिर के ऊपर भारी सामान उठाने से भी बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com