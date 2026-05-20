धनु राशिफल 20 मई 2026: धनु राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ पैसा, पढ़ें आज का धनु राशिफल
Dhanu Rashifal Today 20 May 2026: धनु राशि चक्र की नवीं राशि हैं। इनका स्वामी ग्रह गुरु है। गुरु ग्रह के प्रभाव से आज का दिन कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेगा। यहां पढ़ें कि आज 20 मई को धनु राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है?
Sagittarius Horoscope Today 20 May 2026 Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल 20 मई: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छी एनर्जी और अच्छे मौकों से भरा रह सकता है। गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव से आज कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मन खुश रहेगा। रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। आज लोगों का सपोर्ट मिलेगा और रिश्ते भी बेहतर बने रहेंगे। आज लोग आपकी बातों को सुनेंगे और महत्व भी देंगे। दिनभर कुछ नया करने का मन बना रहेगा जिससे काम का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अगर आप समझदारी और धैर्य से काम लेंगे तो कई मामलों में आज फायदा मिल सकता है। आज लाल रंग की कोई चीज अपने पास रखेंगे तो अच्छा होगा। बाकी जानें कि 20 मई यानी आज का दिन आपके लिए लव, करियर, फाइनेंस और स्वास्थ्य के मामले में क्या ले आएगा?
यहां पढ़ें धनु राशि के लिए 20 मई का लव, करियर, फाइनेंस और स्वास्थ्य राशिफल-
धनु राशि का लव राशिफल
आज आपकी लव लाइफ में खुशियां और नजदीकियां बढ़ने के संकेत हैं। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होगा। लवर्स के बीच मुलाकात या लंबी बातचीत हो सकती है जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और मजबूती भी आएगी। अगर पहले किसी बात को लेकर मनमुटाव था तो आज उसे दूर करने का अच्छा मौका मिलेगा। पार्टनर का सपोर्ट और समझ आपके मन को खुश रखेगी। आप भी खुलकर अपने मन की बात उनसे शेयर करें। इससे रिश्ता और मजबूत बनता है।
धनु राशि का करियर राशिफल
करियर के मामले में आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में सफलता और सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। काम लोगों को पसंद आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और साझेदारी वाले कामों में लाभ मिलने के संकेत हैं। आज लिया गया सही फैसला भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है। छोटी-छोटी सफलता को सेलिब्रेट जरूर करें। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन सही जाने वाला है।
धनु राशि का फाइनेंस राशिफल
आज आपकी पैसों की स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं। बिजनेस और नौकरी दोनों से लाभ मिलने की संभावना है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। पार्टनरशिप में किए गए काम से अच्छा फायदा हो सकता है। हालांकि आज आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं इसलिए पैसों का सही इस्तेमाल करना जरूरी रहेगा। सोच-समझकर किया गया इन्वेस्टमेंट आगे चलकर फायदा देगा। बस आप अपने फालतू के खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगा लें और बचत के साथ उसका सही तालमेल बिठा लें।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन धनु राशि के लिए पॉजिटिव रहेगा। शरीर में एनर्जी और उत्साह बना रहेगा जिससे आप अंदर से काफी एक्टिव महसूस करेंगे। मानसिक तनाव कम होगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी आज बढ़ेगा। हालांकि काम की भागदौड़ में आराम को नजरअंदाज ना करें। समय पर खाना खाएं और पर्याप्त नींद लेना जरूरी लें।
आज के दिन हल्की एक्सरसाइज या सुबह की वॉक आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएगी। बाहरी खाने से बचें और अपनी स्क्रीन टाइमिंग को कम करें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय