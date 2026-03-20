धनु राशिफल 20 मार्च: एक्स से बनाए रखें दूरी, महिलाओं को घेर सकते हैं स्त्री रोग, पढ़ें आज का धनु राशिफल
Sagittarius Horoscope 20 March 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction : राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।
Sagittarius Horoscope Today 20 March 2026, Aaj Ka Dhanu Rashifal, आज का धनु राशिफल 20 मार्च 2026 : धनु जातकों को आज किसी तरह की कोई चुनौती डरा नहीं पाएगी। लव लाइफ से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के साथ ऑफिस में नई जिम्मेदारियां संभालने की कोशिश करें। आर्थिक समृद्धि होने के बावजूद आज शेयर बाजार में समझदारी से निवेश करें। रिश्ते में मामूली अनबन किसी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है, परेशानियों को तुरंत सुलझाने की कोशिश करें। ऐसे पेशेवर कार्यों को हाथ में लें जो आपकी क्षमता की परीक्षा लेंगे। स्वास्थ्य और धन दोनों आपके पक्ष में बने रहेंगे।
धनु राशि का लव राशिफल
अपने पार्टनर की इच्छाओं के प्रति संवेदनशील बने रहकर रिश्ते में कठोर निर्णय लेने से बचें। अपने पार्टनर का मनोबल बनाए रखें। पार्टनर से खुलकर बातचीत आपके रिश्ते में तनाव की गुंजाइश को कम कर सकती है। आज के दिन पार्टनर को धैर्यपूर्वक सुनें। माता-पिता से लव लाइफ के बारे में बात करने के लिए अच्छा दिन है। अपने पार्टनर के विचारों को महत्व दें, ऐसा करके आपको छोटी-मोटी समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। अपने एक्स से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। इसका असर आपके वर्तमान रिश्ते पर पड़ सकता है।
धनु राशि का आज का करियर राशिफल
नई जिम्मेदारियों के कारण आज का दिन व्यस्त रहेगा। ग्राहकों के सामने अपनी व्यावसायिक प्रस्तुतियां देते समय आत्मविश्वास बनाए रखें। मेनेजर और टीम लीडरों को कार्यस्थल पर कठोर शब्दों का उपयोग करने से बचना चाहिए। अपने सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्र भी आज सफल होंगे। उद्यमी आत्मविश्वास के साथ कोई नई काम शुरू कर सकते हैं, जो आने वाले दिनों में सफल होगा।
धनु राशि का मनी राशिफल
आज के दिन धन का अच्छा प्रवाह बना रहेगा लेकिन खर्चों पर लगाम लगाना सुनिश्चित करें। आपको भविष्य के लिए बचत करने की आवश्यकता हो सकती है। परिवार में संपत्ति से संबंधित कुछ छोटे-मोटे मामले सामने आएंगे, और आप उनमें शामिल होंगे। आज के दिन दान करने से आपको प्रसन्नता महसूस होगी । आप अपने किसी भाई-बहन की मदद भी करेंगे। आज संपत्ति या वाहन में निवेश करने के लिए अच्छा समय बना हुआ है।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आहार और फिटनेस का ध्यान रखें, क्योंकि खान-पान या व्यायाम में बदलाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दोबारा उभरकर सामने आ सकती हैं। कुछ धनु जातकों को आंख और कान से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सांस संबंधी समस्याओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने से बचें। महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं जो उनकी ऑफिस लाइफ को प्रभावित कर सकती हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कार्यालय का दबाव आपके निजी जीवन को प्रभावित न करे।
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट