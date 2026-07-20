धनु राशिफल 20 जुलाई 2026: आज बनेंगे सफलता के योग, लेकिन जल्दबाजी पड़ सकती है भारी
धनु राशिफल 20 जुलाई 2026: आज का दिन करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और सराहना मिलने के संकेत हैं, लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा।
Sagittarius Horoscope Today 20 July 2026: यह दिन आपको जिम्मेदारी के बीच पहचान दिलाने वाला हो सकता है। चंद्रमा करियर और सार्वजनिक छवि वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए लोग आपके काम, व्यवहार और फैसलों पर ध्यान देंगे। किसी काम की तारीफ, भरोसा, या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। इससे मन में खुशी भी होगी और थोड़ी उलझन भी, क्योंकि एक तरफ अवसर है और दूसरी तरफ कई बातें एक साथ सोचनी पड़ सकती हैं। खुद पर पूरा भरोसा नहीं बन पाने से निर्णय धीमे हो सकते हैं। ऐसे में जल्दबाजी से बचना ही समझदारी है। अंदरूनी असुरक्षा या पुराने अनुभव आपको रोक सकते हैं, क्योंकि सूर्य और गुरु मन के गहरे हिस्सों को छू रहे हैं। फिर भी दिन कमजोर नहीं है। जो लोग व्यवसाय में हैं, उन्हें अलग-अलग स्रोतों से पूछताछ, ऑर्डर, या बातचीत मिल सकती है। बस हर प्रस्ताव को तुरंत हां न कहें। सामाजिक स्तर पर सम्मान या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है, लेकिन इसे संतुलित मन से लें। बहुत ऊंची उम्मीद या बहुत ज्यादा संदेह, दोनों से दूरी रखें।
धनु राशि का लव राशिफल
रिश्तों में कुछ मधुरता रहेगी, पर साफ निर्णय लेने में देर हो सकती है। अगर साथी से कोई जरूरी बात करनी है, तो आधे संकेतों में बात न करें। प्रेम संबंध में आकर्षण और मिलने-जुलने की इच्छा रहेगी, लेकिन मन दूसरी जिम्मेदारियों में उलझा हो तो सामने वाला उपेक्षा महसूस कर सकता है। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत सोच रहे हैं, वे पहले अपनी प्राथमिकता साफ करें। शादीशुदा लोगों को रोजमर्रा की बातों में धैर्य रखना होगा। थोड़ा समय निकालकर साथी की उपलब्धि या चिंता सुनना रिश्ते को संतुलित करेगा। भावनाओं में बहकर कोई वादा करने से बचें।
धनु राशि का करियर राशिफल
कामकाज में यह सप्ताह का मजबूत दिन जैसा महसूस हो सकता है। वरिष्ठों की नजर आप पर रहेगी और आपकी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा। व्यवसाय में नए संपर्क, पुराने क्लाइंट से प्रतिक्रिया, या लंबित ऑर्डर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि बुध की उलटी चाल साझेदारी और समझौतों में दोबारा पढ़ने की सलाह देती है। छात्र अगर इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, मौखिक परीक्षा, या प्रतियोगी तैयारी में हैं तो उन्हें रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सब कुछ खुद करने की बजाय गाइडेंस लेना फायदेमंद रहेगा। जोखिम भरे फैसले, खासकर अनुमान के आधार पर, टालें। अपने काम का रिकॉर्ड और ईमेल साफ रखें। यही आपकी छवि मजबूत करेगा।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों में अवसर और सावधानी दोनों साथ चलेंगे। कमाई बढ़ाने का विचार अच्छा है, पर बिना जांच के जोखिम लेना ठीक नहीं। कारोबार में ऑर्डर या पूछताछ आना सकारात्मक है, मगर मार्जिन, समय और भुगतान की शर्तें जरूर देखें। अनुमान, सट्टा या बहुत तेज लाभ के लालच से दूरी रखें। कोई खर्च जरूरी दिखे तो भी एक बार तुलना कर लें। आज कमाया सम्मान आगे धन का रास्ता खोल सकता है, इसलिए प्रतिष्ठा को पैसों जितना महत्व दें।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, पर मानसिक दबाव के कारण शरीर थका हुआ लग सकता है। काम का बोझ बढ़ने पर भोजन छूटना या पानी कम पीना परेशानी देगा। छोटी-छोटी ब्रेक लें। गर्दन, कंधे या कमर में जकड़न जैसी साधारण असुविधा हो सकती है। हल्की चाल, गहरी सांस और समय पर आराम बहुत काम देगा। रात को दिमाग शांत रखने की कोशिश करें, तभी अगले दिन की क्षमता बनी रहेगी।
आज की सलाह: सम्मान मिलने पर भी हर फैसला ठंडे दिमाग और पूरी जांच के बाद लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र