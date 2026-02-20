धनु राशिफल 20 फरवरी: शादीशुदा लोग आज बिल्कुल भी ना करें ये काम, दिन के दूसरे हिस्से में खरीद सकते हैं ये चीज
Sagittarius Horoscope 20 February 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।
Sagittarius Horoscope Today 20 February 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज अपनी लव लाइफ में आने वाली दिक्कतों को दूर करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच-समझकर फैसला लें। ऑफिस में मिले डेडलाइन को समय पर पूरा करें। मैनेजमेंट की नजर में अच्छे बने रहें। अपने काम पर फोकस करें। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। पैसों के मामले में धैर्य बनाएं। आज चीजें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। नीचे पढ़ें आज के लिए धनु राशि वालों के लिए विस्तृत राशिफल-
धनु लव राशिफल
आज लव लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज रिश्ते में बातचीत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच मजबूती आएगी और आपसी समझ भी बढ़ेगी। पैरेंट्स भी आपके रिश्ते को मंजूरी दे सकते हैं। कुछ लोग शादी के लिए अंतिम फैसला आज ले सकते हैं। इस मामले में दिन फेवरेवल होगा। बस इतना ध्यान रखें कि पार्टनर की पर्सनल लाइफ में ज्यादा दखल देने की कोशिश ना करें। जो लोग क्रश से दिल की बात कहना चाहते हैं, वो आज कह सकते हैं। मौका अच्छा है। जिनकी शादी हो चुकी है, वो लोग कहीं और प्यार की तलाश ना करें। ये काम आपको आज तो बिल्कुल भी नहीं करना है।
धनु करियर राशिफल
ऑफिस में नया काम हाथ में लें। हर एक जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। जो भी डेडलाइन है, उसे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें। प्रोडक्टिविटी में आज असर पड़ता दिखेगा। हालांकि ऐसा दिन के पहले हिस्से में होगा। दूसरे हिस्से में आप स्थिति को संभाल लेंगे। हो सकता है कि आज मैनेजमेंट की नजर में अच्छा बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोगों को आज उम्मीद के मुताबिक फल नहीं मिलेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। जल्द ही करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिजनेस से जुड़े लोग आज नया प्रोडक्ट या आइडिया लॉन्च कर सकते हैं।
धनु मनी राशिफल
आज अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल रखें। हो सकता है कि दोस्तों के साथ पैसों को लेकर खिटपिट हो जाए, लेकिन बहसबाजी में ना पड़ें। इससे मन ही खराब होगा। जो लोग गाड़ी लेना चाहते हैं, वो आज अपनी प्लानिंग आगे बढ़ा सकते हैं। दिन के दूसरे हिस्से में वाहन खरीदने की संभावना बन सकती है। शेयर मार्केट या फिर सट्टा कारोबारी को आज अच्छे लाभ मिलने की संभावना है। आज परिवार में संपत्ति से जुड़े विवादों से दूरी बनाए रखें। दान-पुण्य के लिए आज का दिन सही है। बस इतना ध्यान रखें कि किसी को भी उधार नहीं देना है क्योंकि इसकी वापसी में दिक्कत हो सकती है।
धनु हेल्थ राशिफल
आज अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। कुछ लोगों को लंग्स से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कत हो सकती है। अगर जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए सही होगा। आज हो सकता है कि घर का कोई बुजुर्ग सदस्य अस्पताल में भर्ती हो। आप अपने दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज के साथ करें। ऐसा करने से दिन भर आप एनर्जेटिक फील करेंगे। खाने-पीने के मामले में लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें। ऑयली और फैटी खाने से दूर रहें। तनाव महसूस हो तो परिवार के साथ समय बिताएं। किसी सदस्य से मन की बात जरूर करें, जिसके साथ आपको कम्फर्टेबल महसूस हो। इससे आपके मन को राहत और शांति मिलेगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट