धनु राशिफल 20 दिसंबर: धनु राशि आज होगी अच्छी कमाई, व्यापारियों को इस मामले में होगी प्रॉब्लम

संक्षेप: Sagittarius Horoscope 20 December 2025 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Horoscope Today 20 December 2025, धनु राशिफल 20 दिसंबर 2025: आज के दिन लव के मामले में समझदारी दिखाएं। धनु राशि के जातकों को अपने पार्टनर को खुश रखने पर फोकस करना होगा। ऑफिस में उम्मीदों पर खरा उतरने में आपकी स्किल्स आज आपकी मदद करेगी। धन और स्वास्थ्य दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव रहने वाले हैं। आज के दिन अपने पार्टनर से फीलिंग्स इजहार करने के लिए बेहतर ऑप्शन की तलाश करें। आप काम से जुड़ी चुनौतियों को कॉन्फिडेंस के साथ संभाल सकते हैं। आज अपने खर्च पर कंट्रोल रखना न बुलें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु राशि आज होगी अच्छी कमाई, व्यापारियों को इस मामले में होगी प्रॉब्लम- पढ़ें पूरा राशिफल आज का धनु राशि का लव राशिफल: आज आपका रिलेशनशिप रोमांटिक और खुशहाल रहेगा। कुछ पुराने मसले सुलझाने के लिए अपने साथी से बात करें। आप एक साथ अधिक समय बिताएंगे तो बेहतर महसूस करेंगे। आज रोमांटिक डिनर प्लान करने के लिए एक अच्छा दिन साबित हो सकता है। आप दोनों कहीं ट्रैवल करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपको रोमांस के मामले में आज खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। कुछ जातक आज के दिन अपने प्रेम संबंध को अगले लेवल पर ले जाने के बारे में फैसला कर सकते हैं। आज के दिन अपने एक्स लवर से कान्टैक्ट न करें क्योंकि इससे प्रेम जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। सिंगल महिलाओं को इवेंट्स या फंक्शन में भाग लेते समय किसी के द्वारा प्रपोजल मिल सकता है।

आज का धनु राशि का करियर राशिफल: कुछ कामों के लिए आज आपको ज्यादा घंटे काम करना पड़ सकता है। आज के दिन क्लाइंट को मनाने के लिए मार्केटिंग और सेल्सपर्सन को ट्रैवल करना पड़ सकता है। वहीं, बैंकर और अकाउंटेंट का शेड्यूल थोड़ा बिजी रहेगा। जो लोग नौकरी छोड़ने का मन बना रहे हैं, वे आज का दिन चुन सकते हैं। जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। कुछ जातकों को नए इंटरव्यू कॉल आएंगे। आप एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने में भी सफल हो सकते हैं। आज के दिन व्यापारियों को लाइसेंस से संबंधित छोटी-मोटी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज का धनु राशि का फाइनेंशियल राशिफल: आज आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। फिर भी आपको बुरे समय के लिए सेविंग्स करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसे से जुड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए आज दोपहर का टाइम अच्छा है। कुछ महिलाएं चैरिटी के लिए दान करने के लिए भी आज का दिन चुनेंगी। आत्मविश्वास से अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि बिजनेस करने वालों को आज फंड की कोई कमी नहीं होगी। कुछ भाग्यशाली महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिलेगी, जबकि आपको घर या ऑफिस में किसी इवेंट या फंक्शन में योगदान देने की भी आवश्यकता हो सकती है।

आज का धनु राशि का सेहत राशिफल: आज आपकी हेल्थ ज्यादातर पॉजिटिव रहेगी। कुछ लोगों को सांस लेने से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। महिलाओं को माइग्रेन या शरीर में दर्द हो सकता है, जबकि कुछ बच्चों को वायरल बुखार हो सकता है। भारी सामान उठाने से बचें। आज के दिन उम्रदराज जातकों को चीनी के सेवन के बारे में सावधान रहना चाहिए। बेहतर फिजीकल और मेंटल हेल्थ के लिए योग और ध्यान का प्रयास करें। आपको ऑयली चीजों से भी दूर रहना चाहिए। इसके बजाय, अधिक फल और सब्जियां खाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ