धनु राशिफल 20 अप्रैल 2026: धनु राशि वाले काम में रखें फोकस, प्लानिंग के साथ करें काम; जल्दबाजी से बचेंगे तो होगा फायदा
Sagittarius Horoscope Rashifal 20 April 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 20 अप्रैल 2026 का दिन। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 20 अप्रैल 2026: आज कोई प्लान, आउटिंग या आइडिया जो अब तक खुला छोड़ा था, उसे थोड़ा साफ रूप देने की जरूरत पड़ सकती है। आपको वह चीज अभी भी अच्छी लग रही होगी, लेकिन टाइमिंग, काम या जिम्मेदारियों के कारण रुकावट आ सकती है। वृषभ का असर शुरू होते ही माहौल थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहा है, यानी अब सिर्फ मन से नहीं, बल्कि सही तरीके से चीजों को करना जरूरी होगा। इससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। जैसे ही आप दिन के एक हिस्से को ठीक से सेट कर देंगे, बाकी चीजें आसान लगेंगी। आपको पूरे दिन का सख्त प्लान नहीं बनाना है, बस एक साफ फैसला लेना है। थोड़ा सा अनुशासन आपके समय और ऊर्जा को बचा सकता है।
आगे पढ़ें धनु राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
धनु राशि का लव राशिफल- आज सिर्फ मजाक और हल्केपन से काम नहीं चलेगा, अगर अंदर कोई बात चल रही है तो उसे नजरअंदाज करने से दूरी बढ़ सकती है। आप केयर करते हैं, लेकिन अगर जरूरी बात दबा रहे हैं तो रिश्ता थोड़ा हल्का लग सकता है। सिंगल लोगों को कोई मजेदार और आसान स्वभाव वाला इंसान पसंद आ सकता है, लेकिन असली बात यह है कि वह कितना सच्चा है। रिलेशनशिप में हैं तो एक सीधी बात दूरी कम कर सकती है। आज मजाक से ज्यादा सच्चाई काम आएगी।
धनु राशि का करियर राशिफल- आज काम में कई चीजें अधूरी रह सकती हैं, क्योंकि चीजें ठीक से तय नहीं हैं। कोई प्रोजेक्ट या प्लान अच्छा है, लेकिन अगर दिशा साफ नहीं होगी तो असर कम हो जाएगा। नौकरी में हैं तो एक काम पर फोकस करें। बिजनेस में हैं तो हर ऑप्शन पकड़कर रखने से बेहतर है एक चीज को पूरा करें। स्टूडेंट्स के लिए भी एक विषय को पूरा करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल- आज किसी खर्च के लिए जल्दी में “हां” बोलने से बचें। कोई प्लान या खरीदारी पहले आसान लगेगी, लेकिन बाद में सोचने पर भारी लग सकती है। पैसों के मामले में थोड़ा रुककर सोचें। जरूरी खर्च को पहले रखें। अगर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें। छोटा लेकिन सही फैसला ज्यादा फायदा देगा।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज दिनभर की भागदौड़ के बाद थकान ज्यादा महसूस हो सकती है। समय पर खाना न खाना, नींद पूरी न होना या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। आज जरूरी है कि आप एक रूटीन बनाएं। समय पर खाना खाएं, शाम को हल्का रखें और ज्यादा प्लान न बनाएं। थोड़ा आराम और शांत माहौल आपको जल्दी ठीक महसूस कराएगा।
सलाह- दिन के एक हिस्से को सही तरीके से प्लान करें। यही छोटा सा अनुशासन आपका दिन आसान बना देगा।
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इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें