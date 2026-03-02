धनु राशिफल 2 मार्च 2026: धनु राशि वालों के लिए खुशखबरी, नए मौके देंगे दस्तक, भाग्य का मिलेगा साथ
Sagittarius Horoscope Rashifal 2 March 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 मार्च 2026 का दिन। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 2 मार्च 2026: आज आप खुद को उत्साहित और उम्मीद से भरा महसूस करेंगे। पढ़ाई, नई जानकारी या यात्रा से जुड़े मौके सामने आ सकते हैं। दोस्तों से हल्की-फुल्की बातचीत और छोटी-सी आउटिंग दिन को खुशनुमा बनाएगी। आज एक नया आइडिया अपनाने या कुछ अलग पढ़ने की कोशिश करें। बाहर जाने का प्लान बनाएं तो घर की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखें। बातचीत से काम की सलाह और मदद मिल सकती है। छोटी-छोटी बातों में धैर्य रखेंगे तो प्लान सफल होंगे। सीखने और हेल्दी आदतों पर ध्यान देंगे तो दिन भर एनर्जी बनी रहेगी।
लव राशिफल- रिश्तों में बढ़ेगी गर्माहट
आज प्यार में अपनापन और जिज्ञासा दोनों रहेंगे। कपल्स साथ में हल्का-फुल्का मजाक, छोटा सरप्राइज या कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, इससे रिश्ता और करीब आएगा। सिंगल लोग किसी दोस्त के जरिए किसी अच्छे और सच्चे इंसान से मिल सकते हैं। छोटे-छोटे केयर वाले काम और मीठे शब्द रिश्ते को मजबूत करेंगे। अपने संस्कार और परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्यार जताएं। धैर्य और सादगी से बात करेंगे तो समझ बढ़ेगी।
करियर राशिफल- सीखने से मिलेगा फायदा
ऑफिस में आज कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है। कोई छोटा कोर्स या काम की जानकारी पढ़ना आपके स्किल्स को बेहतर करेगा। मीटिंग में अपनी बात साफ रखें और काम की सलाह दें। जितना संभाल सकें उतना ही काम लें, ज्यादा जिम्मेदारी उठाने से बचें। टीमवर्क में आपका उत्साह काम आएगा, बस समय पर काम पूरा करें। कागजी काम या जरूरी फाइलें सही रखें। बड़ों और मेंटर्स का सम्मान करें, इससे आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे।
आर्थि राशिफल- समझदारी से बनाएं योजना
पैसों के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन प्लानिंग जरूरी है। सीखने या जरूरी चीजों पर छोटा निवेश फायदेमंद हो सकता है, पर दिखावे में खर्च करने से बचें। महीने का सरल बजट बनाएं और रोज के खर्च नोट करें। बड़ा फैसला लेने से पहले घर के किसी समझदार बड़े से सलाह लें। हर महीने थोड़ी-सी रकम बचत में डालें, इससे सुरक्षा का एहसास होगा। रसीद और जरूरी कागज संभालकर रखें।
स्वास्थ्य राशिफल- दिनचर्या रखें संतुलित
आज सेहत ठीक रहेगी अगर आप सादा रूटीन अपनाएं। सुबह हल्की एक्सरसाइज और गहरी सांस लेने से मन शांत रहेगा। संतुलित शाकाहारी भोजन लें, जिसमें फल, दाल और अनाज शामिल हों। पानी भरपूर पिएं और रात में भारी खाना न खाएं। थकान लगे तो थोड़ा आराम करें। अगर कोई परेशानी लंबे समय से है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। परिवार के साथ मुस्कुराते रहें, इससे मन भी खुश रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि