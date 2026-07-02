धनु राशिफल 2 जुलाई 2026: आज दिखावे में खर्च करने से बचें, बड़े निर्णय टालना ही रहेगा बेहतर
Aaj Ka Dhanu Rashifal 2 July 2026: आज धनु राशि के लिए चंद्रमा धन और वाणी से जुड़े क्षेत्र को उभार रहा है, इसलिए आपकी बात का असर पड़ेगा, लेकिन शब्दों में गर्मी नहीं आने दें। पढ़ें आज का धनु राशिफल।
Sagittarius horoscope today, आज का धनु राशिफल 2 जुलाई 2026: दिन साहस और व्यवहारिकता दोनों का मेल लेकर आया है। आप सामान्य से ज्यादा सक्रिय महसूस कर सकते हैं और कुछ अलग करने का मन भी बनेगा। चंद्रमा धन और वाणी से जुड़े क्षेत्र को उभार रहा है, इसलिए आपकी बात का असर पड़ेगा, लेकिन शब्दों में गर्मी न आने दें। छोटी यात्रा, बाहर का काम, मीटिंग या दौड़भाग हो सकती है। कुछ लोग नई चीज आजमाने के मूड में रहेंगे, पर हर प्रयोग सही समय पर हो, यह जरूरी नहीं। आर्थिक स्थिति ठीक-ठाक रहेगी, इसलिए दिखावे में खर्च करने से बचें। मंगल काम और दिनचर्या वाले हिस्से को तेज कर रहा है, जिससे आप काम तो ज्यादा करेंगे, पर थकान भी जल्दी हो सकती है। परिवार में बात आपकी मानी जा सकती है, फिर भी सख्ती के बजाय संयम बेहतर रहेगा। जो चीज जरूरी नहीं, उसे कुछ दिन टाल देना समझदारी होगी। खासकर सुविधा या वाहन से जुड़े बड़े निर्णय अभी रोकना बेहतर रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
साथी के साथ बात करते समय धैर्य बहुत जरूरी है। छोटी बात पर बहस बढ़ सकती है, क्योंकि आपका लहजा तेज हो सकता है और सामने वाला उसे निजी रूप से ले सकता है। यदि किसी योजना, खर्च या परिवार के मामले पर मतभेद हो, तो थोड़ी देर का विराम लें। तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। जो लोग नए रिश्ते में हैं, वे अपनी बात साफ रखें, लेकिन दूसरे पर फैसला थोपने की कोशिश न करें। विवाहित लोगों के लिए शाम का समय अपेक्षाकृत हल्का रह सकता है, अगर दिन में हुई तकरार को लंबा न खींचा जाए। रिश्ते में सम्मान, आज प्रेम से भी ज्यादा जरूरी रहेगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आप सामान्य से ज्यादा बहादुर रुख अपना सकते हैं। कोई मुश्किल काम, नया प्रोजेक्ट या चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी लेने का मन बनेगा। यह अच्छा है, पर तैयारी के बिना कदम न बढ़ाएं। ऑफिस में प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई लग सकती है, फिर भी आपकी मेहनत पहचान बनाई रखेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, लेकिन मन एक विषय से दूसरे विषय पर भटक सकता है। नोट्स को व्यवस्थित करें और छोटी अवधि की पढ़ाई के स्लॉट बनाएं। कागजी, साझा या गोपनीय जानकारी से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें। किसी भी अधूरी जानकारी पर प्रतिक्रिया देने से बचें। छोटी यात्रा या फील्डवर्क वाले लोगों के लिए दिन व्यस्त रह सकता है।
धन और वित्त
आर्थिक स्थिति औसत रहेगी। कमाई और खर्च दोनों साथ-साथ चलते दिखेंगे। जरूरी खर्च निकालने के बाद बचत बहुत बड़ी न लगे, फिर भी व्यवस्था बनी रह सकती है। वाहन, मरम्मत, यात्रा या अचानक सुविधा से जुड़ा खर्च टालना सही रहेगा। साझा धन, कर्ज, बीमा, टैक्स या किसी भुगतान से जुड़ी बात को ध्यान से देखें। जोखिम लेकर लाभ कमाने की सोच आज आकर्षक लग सकती है, लेकिन ठहरकर जांच करना ही समझदारी होगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
सेहत में बहुत बड़ी चिंता नहीं, पर लापरवाही ठीक नहीं। थकान, गर्म मिजाज, नींद की कमी या अनियमित भोजन आपको जल्दी चिड़चिड़ा बना सकते हैं। बाहर का तला-भुना खाना कम रखें। यात्रा हो तो पानी और समय का ध्यान रखें। हल्की चाल, स्ट्रेचिंग और थोड़ा शांत समय आपको संतुलित रखेगा।
आज की सलाह: बहस में जीत से ज्यादा जरूरी है कि आपका रिश्ता और आपकी शांति दोनों बचे रहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र