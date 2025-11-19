Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 19 नवंबर : विवाहेतर संबंध पड़ेगा महंगा, अटका पैसा वापस आएगा, खरीद सकते हैं गाड़ी, ट्रांसफर के भी योग

धनु राशिफल 19 नवंबर : विवाहेतर संबंध पड़ेगा महंगा, अटका पैसा वापस आएगा, खरीद सकते हैं गाड़ी, ट्रांसफर के भी योग

संक्षेप: Aaj Ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope Today 19 November 2025: ऑफिस में विवाहेतर संबंध से बचें। कार्यस्थल पर मिलने वाले अवसरों का उपयोग बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए करें। धन का मैनेजमेंट समझदारी से करें और आज स्वस्थ रहें।

Wed, 19 Nov 2025 07:36 AM
Aaj Ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope Today 19 November 2025: आत्मविश्वास आपका हथियार है। आज बेहतरीन रोमांटिक पलों का आनंद लें। पेशे में कई चुनौतियां हैं, लेकिन उनका समाधान करें। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी-मोटी समस्याएं भी हैं। आज आपके बीच प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। कार्यस्थल पर मिलने वाले अवसरों का उपयोग बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए करें। धन का मैनेजमेंट समझदारी से करें और आज स्वस्थ रहें।

धनु लव राशिफल

अपने प्यार से खुलकर बातें करें। संवाद से उन्हें खुश रखें। आप अपने प्रेमी के साथ समय बिताकर खुश रह सकते हैं। आपका साथी रोमांटिक हो सकता है, और इससे रिश्ते में मजूबती आएगी। हालांकि आपको अपने विचारों को प्रेमी पर थोपने से भी सावधान रहना चाहिए। प्रेम संबंध में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। विवाहित पुरुष जातकों को ऑफिस रोमांस में नहीं पड़ना चाहिए। आज आपके राज खुलने की आशंका रहेगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति को फैसला लेने का मौका न मिले।

धनु करियर राशिफल

ऑफिस में बेस्ट रिजल्ट देने के लिए प्रयास करें। वरिष्ठों के साथ बहस करने से बचें और बैठकों में कूटनीतिक रवैया अपनाएं। टीम चर्चाओं में समझदारी से काम लें। कठोर फैसलों से बचें और नौकरी के साक्षात्कार में आशावादी रहें। कुछ आईटी पेशेवर और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को विदेश में स्थानांतरण के अवसर मिलेंगे। किसी विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे छात्रों की बाधाएं दूर होती दिखाई देंगी। व्यवसायियों को आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। दिन का दूसरा भाग किसी नए कॉन्सेप्ट या उत्पाद को लॉन्च करने के लिए भी अच्छा है।

धनु राशि का धन राशिफल

धन का आगमन होगा। आज आप किसी मित्र के साथ किसी आर्थिक समस्या को सुलझाने में सफल होंगे। कोई नया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने पर विचार करें। आज आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। आप शेयर बाजार में समझदारी भरा निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। व्यवसायी आवश्यक धन जुटाने में सक्षम हो सकते हैं। लंबे समय से लंबित बकाया राशि का भुगतान भी आज हो जाएगा। कुछ वरिष्ठ लोग बच्चों के बीच धन का बंटवारा करने को लेकर गंभीर होंगे।

धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल

आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको छाती से संबंधित संक्रमण हो सकता है। कुछ महिलाओं को आँखों से संबंधित समस्याओं के लिए डॉक्टर से परामर्श करने की आवश्यकता होगी। गर्भवती महिलाओं को आज साहसिक खेलों से बचना चाहिए। आपको गले में खराश का अनुभव हो सकता है। सिर के ऊपर भारी सामान उठाने से भी बचना चाहिए। खूब पानी पिएं और बेचैनी महसूस होने पर डॉक्टर से मिलें।

धनु राशि के गुण

शक्ति: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारा, आशावादी

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़ा

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: जांघें और यकृत

राशि स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

धनु राशि अनुकूलता चार्ट

स्वभाविक संबंध: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी बनेगी : मिथुन, धनु

ठीक ठीक बनेगी : वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम बनेगी : कन्या, मीन

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
