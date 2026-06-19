Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धनु राशिफल 19 जून 2026: आज धन से जुड़े अवसर आएंगे सामने, करियर में मिल सकती है नई उपलब्धि

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj Ka Dhanu Rashifal 19 June 2026: आज आपका जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। काम के मोर्चे पर अत्यंत शुभ दिन का निर्माण हो रहा है। पढ़ें आज धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 जून का दिन।

धनु राशिफल 19 जून 2026: आज धन से जुड़े अवसर आएंगे सामने, करियर में मिल सकती है नई उपलब्धि

Sagittarius horoscope today, आज का धनु राशिफल 19 जून 2026: कोई भी बड़ा भुगतान, सट्टा या जल्दी कमाई का फैसला बिना जांच के मत कीजिए। दिन सफलता का है, पर अनुशासन रखेंगे तभी लाभ टिकेगा। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और काम तेजी से बनते दिखेंगे। बच्चों के पक्ष से संतोष रहेगा। पढ़ाई और सीखने वाले कामों में भी अच्छी पकड़ बन सकती है। प्रेम संबंधों और दांपत्य में सहजता रहेगी। कामकाज में कई तरफ से सहयोग मिलने का संकेत है, लेकिन याद रखिए कि अच्छा दिन अक्सर व्यक्ति को थोड़ा ढीला भी कर देता है। यही गलती नहीं करनी है। अगर किसी बिल का भुगतान लंबित है, तो आज उसे साफ कर दीजिए। इससे मन भी हल्का होगा और आगे की योजना स्पष्ट रहेगी। सुबह का शांत समय महत्वपूर्ण निर्णय, पढ़ाई या काम की प्राथमिकता तय करने के लिए बेहतर है। देर दोपहर में जल्दबाजी, ज्यादा भरोसा या बिना पढ़े किसी शर्त को मान लेना परेशानी दे सकता है। शनि मीन में होने से घर और जिम्मेदारियों की आवाज भी मन में बनी रहेगी। उसे अनदेखा न करें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल: आज बढ़ सकते हैं आपके खर्चे, बिजनेस करने वाले एक गलती से बचें

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में गर्माहट और खुलापन रहेगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उन्हें मिलने, बात साफ करने या आगे की दिशा पर सोचने का मौका मिल सकता है। बच्चों की प्रगति या व्यवहार से खुशी मिलेगी। परिवार के बीच आप सहज रहेंगे तो सबका मूड अच्छा रहेगा। अगर किसी अपने ने हाल में आपकी मदद की है, तो उसका आभार प्रकट करें। छोटी सी सराहना संबंध मजबूत करती है। एक गलती से बचें। सफलता के उत्साह में साथी की भावनाओं को हल्का मत समझिए। आपकी उपलब्धि जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है किसी अपने की बात ध्यान से सुनना।

शिक्षा और करियर

काम के मोर्चे पर उपलब्धि का दिन है, पर योजना और अनुशासन के साथ। छात्रों के लिए एकाग्रता अच्छी रह सकती है। जो विषय कठिन लग रहे थे, उनमें भी पकड़ बन सकती है। नौकरीपेशा लोग काम को तेजी से निपटा पाएंगे, बशर्ते बीच में अनावश्यक बातचीत कम रखें। कारोबारियों के लिए साहस और जोखिम का मिश्रण दिखेगा, लेकिन बिना आधार के कदम न उठाएं। अगर कोई नया प्रस्ताव मिले, तो आज सिर्फ शर्तें पढ़ें, फैसला बाद में भी हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा, प्रस्तुति या टारगेट आधारित काम वालों के लिए सुबह का समय विशेष उपयोगी रहेगा। एक ठोस कदम लें। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले निपटाएं, आसान काम बाद में रखें। इससे परिणाम साफ दिखेंगे।

धन और वित्त

धन के लिहाज से अवसर अच्छे हैं। सट्टा या जोखिम वाले क्षेत्र से लाभ का संकेत है, लेकिन सीमित दायरे में ही रहें। कमाई देखकर खर्च बढ़ाना उचित नहीं होगा। अगर कोई बिल, फीस या बकाया है, तो उसे निपटाएं। इससे वास्तविक वित्तीय स्थिति स्पष्ट होगी। नई योजना में पैसा लगाने से पहले नियम पढ़ें। बच्चों, पढ़ाई या यात्रा पर खर्च हो सकता है, लेकिन वह उपयोगी रहेगा। पैसा आने पर उसका हिस्सा बचत में डालना समझदारी होगी।

ये भी पढ़ें:मकर राशिफल: आज अटके हुए धन की होगी वापसी, भावुकता में आकर नहीं लें कोई फैसला

स्वास्थ्य और कल्याण

शरीर साथ देगा और मन भी प्रसन्न रहेगा, फिर भी अधिक उत्साह में शरीर की सीमा न भूलें। जांघों, कमर या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, खासकर अगर भागदौड़ ज्यादा है। पानी और नमक का संतुलन बनाए रखें। खाली पेट ज्यादा देर न रहें। आज हंसी और हल्की बातचीत भी आपके लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत बनेगी। बस ओवरकॉन्फिडेंस से बचें।

आज की सलाह: सफलता के बीच एक भुगतान साफ करें और एक फैसला रोकें, यही संतुलन देगा।

ये भी पढ़ें:मीन राशिफल: आज भाग्य पर पूरा भरोसा नहीं करें, इन 3 चीजों पर देंगे ज्यादा ध्यान
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Dhanu Rashifal sagittarius Sagittarius Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने