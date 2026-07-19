धनु राशिफल: आज मेहनत लाएगी रंग, शाम तक मिल सकती है अच्छी खबर; पढ़ें आज का राशिफल
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। करियर में वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है और काम में सफलता के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें और निवेश में जल्दबाजी से बचें। रिश्तों में विश्वास बनाए रखने और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम करने से दिन बेहतर रहेगा।
Sagittarius Horoscope Today 19 July 2026: आज काम की रफ्तार तेज रहेगी। सुबह से ही एक के बाद एक जिम्मेदारियां सामने आएंगी, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे। किसी बड़े अधिकारी या अनुभवी व्यक्ति से हुई बातचीत आपके काम आ सकती है। पिछले कुछ दिनों से जिस बात को लेकर मन में असमंजस था, उसका जवाब भी मिल सकता है। घर और ऑफिस दोनों को समय देना आसान नहीं रहेगा, इसलिए पहले से प्लान बनाकर चलें। परिवार में मां या किसी बड़े सदस्य की जरूरत पर भी ध्यान दें। दिन के आखिर में लगेगा कि मेहनत बेकार नहीं गई।
धनु राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आज सुकून रहेगा। भले ही काम ज्यादा हो, फिर भी साथी आपके मन की बात समझने की कोशिश करेगा। अगर किसी बात पर मतभेद चल रहा था तो उसे बातचीत से खत्म किया जा सकता है। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का साथ मिलेगा। प्रेम संबंध में बेवजह सवाल करने या हर बात जानने की जिद न करें। भरोसा रिश्ते को मजबूत बनाएगा। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है।
धनु राशि का करियर राशिफल
ऑफिस में आपका काम लोगों की नजर में आएगा। किसी जरूरी मीटिंग, प्रोजेक्ट या इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। पुराने संपर्क भी फायदा पहुंचा सकते हैं। कारोबार करने वालों के लिए दिन ठीक रहेगा। समय पर काम पूरा करेंगे तो आगे भी फायदा मिलेगा। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। जो विषय मुश्किल लग रहा था, उसे समझना आज आसान हो सकता है। कोई भी जरूरी कागज या ईमेल भेजने से पहले एक बार जरूर पढ़ लें।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। मेहनत के दम पर कमाई होगी। खर्च भी रहेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। आज किसी बड़ी खरीदारी या निवेश में जल्दबाजी न करें। जमीन, मकान या दूसरे जरूरी कागजों से जुड़ा काम सोच-समझकर करें। कारोबार में लेन-देन साफ रखें।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
भागदौड़ की वजह से थकान महसूस हो सकती है। काम के बीच थोड़ा आराम भी जरूरी है। समय पर खाना खाएं और पानी पीना न भूलें। देर रात तक जागने से बचें। शाम को थोड़ी देर टहलने या परिवार के साथ बैठने से मन हल्का होगा।
आज की सलाह: काम के साथ घर की जिम्मेदारियों को भी बराबर अहमियत दें। यही संतुलन पूरे दिन आपके काम आएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र