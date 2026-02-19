धनु राशिफल 19 फरवरी 2026: धनु राशि वालों को आज नौकरी-व्यापार में नई सफलता, पॉजिटिव रहने से अच्छा बीतेगा दिन
आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक और ऊर्जावान रहने वाला है। प्रेम जीवन में खुशियां और रोमांस बढ़ेगा, जबकि नौकरी-व्यवसाय में मेहनत से सफलता मिलेगी। धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं:
धनु के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज आपका रोमांटिक जीवन खुशहाल रहेगा। अपने पार्टनर की पसंद-नापसंद के प्रति संवेदनशील रहें और प्यार को खुलकर व्यक्त करें। इससे रिश्ता और मजबूत होगा। अगर आप यात्रा पर हैं, तो फोन पर बात करके भावनाएं साझा करें। कुछ लोग पुराने प्रेमी या प्रेमिका से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं या सुलह हो सकती है, लेकिन शादीशुदा लोगों को अफेयर से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है।
शादीशुदा महिलाओं को ससुराल पक्ष, खासकर पति के भाई-बहनों से छोटी-मोटी बातों पर विवाद हो सकता है। इसे जल्दी सुलझा लें, ताकि घर का माहौल खराब न हो।
धनु राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज ऑफिस में अतिरिक्त ध्यान दें और सभी काम समय पर पूरा करें। किसी को भी अपनी परफॉर्मेंस पर शिकायत करने का मौका न दें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आज नेगोशिएशन में बहुत काम आएंगी, खासकर विदेशी क्लाइंट्स के साथ। तकनीकी स्किल्स अपग्रेड करने का अच्छा समय है। मीटिंग्स या सेशन में अपने आइडियाज स्पष्ट रूप से पेश करें।
कुछ उद्यमी नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन लोकल अथॉरिटी से कोई कानूनी पेचीदगी न हो, इसका ध्यान रखें। परीक्षा देने वाले छात्रों को ज्यादा फोकस और मेहनत करनी होगी।
धनु राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज धन का आगमन अच्छा रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को सैलरी में बढ़ोतरी मिल सकती है। घर की फर्नीचर, लग्जरी आइटम्स, गिफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या कपड़े खरीदने का अच्छा समय है। महिलाएं घर की रेनोवेशन कर सकती हैं या नई गाड़ी खरीद सकती हैं।
किसी दोस्त से पुराना पैसों का लेन-देन हो तो आज सुलझा लें। स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव बिजनेस और रियल एस्टेट में निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। बिजनेसमैन प्रमोटर्स की मदद से फंड जुटाने में सफल होंगे।
धनु राशि के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन ऑफिस और घरेलू जीवन में संतुलन बनाए रखें। पैरों और आंखों में हल्का दर्द या जोड़ों में खिंचाव हो सकता है, लेकिन गंभीर नहीं। वायरल फीवर, गले में खराश, जोड़ों का दर्द या पाचन संबंधी छोटी समस्या आ सकती है। बच्चों को कोहनी में दर्द की शिकायत हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। संतुलित आहार लें और थोड़ा व्यायाम करें।
आज प्रेम में गहराई, करियर में सफलता और धन आगमन का योग बन रहा है। ऑफिस में पूरी मेहनत करें, समस्याओं का सामना करें और धन को समझदारी से संभालें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और परिवार के साथ समय बिताएं।
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन काफी शुभ और संतुलित रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट