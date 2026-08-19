Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धनु राशिफल 19 अगस्त 2026: आज दिन दे रहा शुभ संकेत, अपनी ऊर्जा और खर्च दोनों की सीमा तय रखें

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj Dhanu Rashifal 19 August 2026: धनु राशि वालों के लिए आज जो काम बहुत जरूरी हों, वही हाथ में लें। बाकी बातों को अगले दिन पर छोड़ा जा सकता है। पढ़ें आज का धनु राशि राशिफल।

Aaj Dhanu Rashifal 19 August 2026:
आज का धनु राशिफल 19 अगस्त 2026

Aaj Dhanu Rashifal 19 August 2026, आज का धनु राशिफल: दिन का शुरुआती हिस्सा मिलनसार और सहायक माहौल लेकर आ सकता है। दोस्तों, परिचितों या किसी समूह से जुड़ी बात में राहत मिल सकती है। कोई काम नेटवर्क, संपर्क या पुराने परिचय की वजह से थोड़ा आसान भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, आपका मन बाहर की हलचल से हटकर भीतर की शांति, आराम और दूरी की जरूरत महसूस करेगा। चंद्रमा के इस बदलाव के कारण दोपहर के बाद अकेले में सोचने, खर्च देखने या कुछ बातों को चुपचाप समझने का मन होगा। अगर अचानक मेहमान आ जाएं या कोई बिना सूचना मिलने आ जाए तो उसे सहज भाव से लेना बेहतर रहेगा। आपकी मीठी बोली लोगों को आकर्षित करेगी और लोग आपके साथ आराम महसूस करेंगे। फिर भी खुद को जरूरत से ज्यादा थकाना ठीक नहीं। मंगल संबंधों के क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा रहा है, इसलिए दूसरों की मांगें आज आपकी ऊर्जा खींच सकती हैं। अपनी सीमा तय रखें। दिन शुभ संकेत देता है, पर इसकी असली ताकत संतुलन में है। जो काम बहुत जरूरी हों, वही हाथ में लें। बाकी बातों को अगले दिन पर छोड़ा जा सकता है।

आज का धनु लव राशिफल

रिश्तों में आपकी बातचीत का अंदाज खास असर डालेगा। आकर्षण बढ़ सकता है और सामने वाला आपकी सहजता को पसंद करेगा। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उनके लिए मैसेज, मुलाकात या बातचीत आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है, पर बहुत ज्यादा उम्मीदें एक ही दिन में न बांधें। शादीशुदा लोगों को साथी की बात ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि दोपहर के बाद आपका मन थोड़ा भीतर की ओर जा सकता है। इससे सामने वाले को दूरी महसूस हो सकती है। अगर कोई अचानक पारिवारिक कार्यक्रम या मेहमानों का माहौल बने तो साथी के साथ मिलकर उसे संभालें। अपनापन बढ़ेगा। रिश्तों में मिठास है, बस ऊर्जा का संतुलन बनाए रखें।

ये भी पढ़ें:मीन राशिफल: शनि ला रहे आपके व्यक्तित्व में गंभीरता, धीरे धीरे पटरी पर आएगा काम

आज का धनु करियर राशिफल

करियर के मोर्चे पर दिन मिश्रित पर उपयोगी है। शुरुआती हिस्से में टीम, नेटवर्क या सर्कल से मदद मिल सकती है। किसी लंबी योजना या निवेश जैसे फैसले पर विचार हो सकता है, जो आगे चलकर सहारा दे। फिर भी जल्दी में दस्तावेज या शर्तें तय न करें। बुध और गुरु गहराई वाले क्षेत्र में होने से रिसर्च, डेटा, बैकएंड काम, गोपनीय फाइल, टैक्स, साझा धन या रणनीति वाले विषयों में सोच समझकर काम करने की जरूरत है। छात्रों के लिए यह दिन बहुत लंबा पढ़ने के बजाय समझकर पढ़ने का है। नोट्स बनाना, दोहराना और शांत जगह में पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑफिस में अपनी राय रखें, पर बहस बढ़ाने से बचें। यदि आज काम की गति थोड़ी धीमी लगे तो घबराने की जरूरत नहीं। जो तैयारी अब होगी, उसका फायदा बाद में दिख सकता है।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल: आज दिखावे से ज्यादा सच्चाई काम आएगी

आज का धनु आर्थिक राशिफल

निवेश को लेकर सोच बन सकती है और लंबे समय के लिए कोई व्यवस्थित कदम फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल न करें। दिखावे या दूसरों के प्रभाव में पैसा लगाना सही नहीं रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में खर्च बढ़ते हुए लग सकते हैं। इसलिए बजट लिखकर चलना अच्छा रहेगा। कोई पुराना भुगतान, सब्सक्रिप्शन, ट्रैवल या सुविधा से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। बचत खाते में थोड़ा रिजर्व रखना समझदारी होगी। जोखिम वाले विकल्पों में सीमा रखें।

ये भी पढ़ें:मकर राशिफल 19 अगस्त 2026: केतु का प्रभाव आपको भीतर से कर सकता है चुप

आज का धनु सेहत राशिफल

शरीर संकेत दे रहा है कि जरूरत से ज्यादा धक्का न दें। शुरुआत में ऊर्जा ठीक लग सकती है, लेकिन दोपहर के बाद थकान जल्दी महसूस हो सकती है। पर्याप्त पानी पिएं और खाना समय पर लें। बहुत मसालेदार या भारी भोजन से सुस्ती बढ़ सकती है। अगर मन अकेला रहना चाहे तो थोड़ी देर आराम करें। हल्की स्ट्रेचिंग और छोटी वॉक आपके लिए बेहतर रहेगी। नींद की कमी को नजरअंदाज न करें।

आज की सलाह: लोगों से मिलें, पर अपनी ऊर्जा और खर्च दोनों की सीमा तय रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Dhanu Rashifal sagittarius Sagittarius Horoscope
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने