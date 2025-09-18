Sagittarius Horoscope today 18 September 2025 aaj ka dhanu rashifal daily future predictions धनु राशिफल 18 सितंबर : धनु राशि वालों को होगा आज धन लाभ, रिलेशनशिप में हो सकती हैं परेशानियां, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धनु राशिफल 18 सितंबर : धनु राशि वालों को होगा आज धन लाभ, रिलेशनशिप में हो सकती हैं परेशानियां

Sagittarius Horoscope Rashifal 18 September 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वालों को आज रिलेशनशिप में छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें तुरंत सुलझाना होगा। 

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयThu, 18 Sep 2025 07:34 AM
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 18 सितंबर 2025: रिलेशनशिप में पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। वर्कप्लेस पर इगो से बचो और डेडलाइन्स पूरी करने पर ध्यान दें। खर्चों पर कंट्रोल रखें। आज स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। रिलेशनशिप में छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें तुरंत सुलझाना होगा। वर्कप्लेस पर आज डेडलाइन्स से पहले कार्य पूरा कर लें। पैसों को अच्छे से संभालें। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

लव राशिफल: रिलेशनशिप में इगो की वजह से परेशानियां हो सकती हैं। दिन का दूसरा भाग नए प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण है, और कम्युनिकेशन से जुड़ी परेशानी भी होगी। अपने लवर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। घर के कोई सीनियर लव अफेयर में सपोर्टिव रह सकते हैं, मगर आपका विरोध भी हो सकता है। सिंगल जातक आज कुछ किसी खास से मिल सकते हैं और दिन के दूसरा भाग मे प्रपोज भी कर सकते हैं। शादीशुदा पुरुष जातक किसी नए रिलेशनशिप में उलझ सकते हैं, जो फैमिली लाइफ में परेशानियां ला सकता है।

करियर राशिफल: नए टास्क्स मिलेंगे जो आपका भी टेस्ट लेंगे। जो लोग एविएशन, ऑटोमोबाइल, कन्स्ट्रक्शन, पब्लिशिंग, हॉस्पिटैलिटी और बायोकैमिस्ट्री में हैं वो दिनभर व्यस्त रहेंगे। आज वाद-विवाद से दूर रहें। आज जॉब स्विच करने के लिए अच्छा दिन है। जो नौकरी बदलना चाहते हैं वे दिन के पहले हिस्से में रिजाइन कर सकते हैं। बिजनेसमेन न्यू कॉन्सेप्ट्स पर काम कर सकते हैं और दिन का दूसरा हिस्सा नई पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है।

आर्थिक राशिफल: धन लाभ होगा लेकिन खर्चों पर कंट्रोल करना भी जरूरी है। फैमिली में प्रॉपर्टी-रिलेटेड बातचीत के दौरान चुप रहना ही अच्छा होगा। कुछ महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक चीजों और होम फर्नीचर भी खरीदेंगी। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग या बिजनेस में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो प्रॉपर गाइडेंस लें, इससे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बिजनेसमेन आज प्रोमोटर्स के जरिए फंड्स जुटाने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन्हें कार्डिएक इश्यूज की हिस्ट्री है उन्हें दिन के दूसरे हिस्से में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह कर लें। ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखें और प्रोफेशनल स्ट्रेस को घर से बाहर ही रखें। आज अल्कोहल और तंबाकू दोनों छोड़ने के लिए अच्छा दिन है।

