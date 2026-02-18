धनु राशिफल 18 फरवरी: धनु राशि आज इस काम के लिए चुनें सुबह का टाइम, स्टूडेंट्स के लिए दिन शुभ

Sagittarius Horoscope 18 February 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Horoscope Today 18 February 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल 18 फरवरी 2026: आज के दिन लव लाइफ पर फोकस करें। प्यार का रिश्ता देखभाल और प्यार से भरा होता है। प्रोफेशनल चुनौतियों को कॉन्फिडेंस से सुलझाएं। आज के दिन पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। आज आपको कोई बड़ी बीमारी भी परेशान नहीं कर सकेगी। आज के दिन प्यार से जुड़े मसलों को सुलझाएं। अपनी प्रोफेशनल मुश्किलों को कॉन्फिडेंस से हैंडल करें। फाइनेंशियल स्टेटस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे।

धनु राशि आज इस काम के लिए चुनें सुबह का टाइम, स्टूडेंट्स के लिए दिन शुभ धनु के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा? प्यार के मामले में आज के दिन छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। कुछ महिलाएं प्यार में धोखा महसूस करेंगी। आपको ऐसी मुश्किलों से निपटने के लिए मैच्योर होना जरूरी है। अपनी पर्सनल लाइफ में ज़रूरी फैसले लेते समय अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लें। इससे रोमांटिक बॉन्डिंग मजबूत होगी। जिन्हें रिश्ता टॉक्सिक लगता है, वे भी आज उससे बाहर निकलना पसंद कर सकते हैं। किसी फंक्शन या पार्टी में जा रही सिंगल महिलाओं को भी आज के दिन प्रपोजल मिल सकता है।

धनु राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन टीम लीडर्स को पूरी टीम को साथ लेकर चलना चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ कोशिशें करनी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा घंटे काम करने की भी जरूरत पड़ सकती है। हेल्थकेयर, एविएशन, आईटी, सेल्स, एकेडमिक, हॉस्पिटैलिटी और बैंकिंग प्रोफेशनल्स को आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव खबर होगी। ट्रेडर्स लाइसेंस से जुड़े मसलों को सुलझा सकते हैं। एंटरप्रेन्योर भी आज के दिन कोई नया प्रोजेक्ट या आइडिया लॉन्च करने के लिए चुन सकते हैं।

धनु राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन पैसे से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आप दिन का सुबह का टाइम किसी दोस्त के साथ पैसे से जुड़ा कोई मामला सुलझाने के लिए चुन सकते हैं। जबकि दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज और गाड़ियां खरीदने के लिए अच्छा माना जा रहा है। आप प्रॉपर्टी को लेकर कानूनी लड़ाई जीतने की भी उम्मीद कर सकते हैं। आज के दिन ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर गैजेट्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़े बिजनेसमैन को पैसे से जुड़ी दिक्कतें होंगी, जिसका असर रोजाना के काम पर पड़ सकता है। एक-दो दिन में चीजें पटरी पर आ सकती हैं।

धनु राशि के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन कोई बड़ी सेहत की दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी सेहत पर ध्यान रखें। सुबह और शाम कुछ देर टहलें। आज के दिन इससे फैट बर्न होगा और आप फिट रहेंगे। आज के दिन आपको वायरल फीवर, गले में खराश या आंखों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ बच्चे खेलते समय गिर सकते हैं। चोट भी लग सकती है लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं होगा। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उन्हें आज एडवेंचर स्पोर्ट्स और बाइक चलाने से बचना चाहिए।