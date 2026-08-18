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धनु राशिफल 18 अगस्त: सूर्य भाग्य को कर रहे एक्टिव, आय-व्यय के बीच बैलेंस बनाने का मिलेगा मौका

By Anita Baranwal
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Aaj Dhanu Rashifal 18 August 2026: धनु राशि वालों के लिए आज घर से जुड़ी बड़ी खरीद या संपत्ति संबंधी फैसला फिलहाल थोड़ा रोकना समझदारी हो सकती है। पढ़ें आज का धनु राशि का राशिफल।

Aaj Dhanu Rashifal 18 August 2026
आज का धनु राशिफल 18 अगस्त 2026

Aaj Dhanu Rashifal 18 August 2026, धनु राशिफल: माहौल मिलाजुला पर संभालने योग्य रहेगा। चंद्रमा लाभ के क्षेत्र में होने से लोगों से सहयोग, जानकारी और छोटे फायदे मिलने की संभावना बनी रहेगी। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने का मौका मिलेगा। जिस काम में पिछले दिनों अटकाव लग रहा था, उसमें किसी दोस्त, सहकर्मी या नेटवर्क से रास्ता खुल सकता है। फिर भी मन पूरी तरह निश्चिंत नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ योजनाएं आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलेंगी। खासकर यात्रा, बाहर के काम या दूर की योजना में बदलाव आ सकता है। अगर कोई लंबी यात्रा सोच रखी थी, तो उसके टलने या तारीख बदलने के योग बन रहे हैं। इससे निराश होने के बजाय इसे तैयारी का समय मानें। सूर्य भाग्य और सीख के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए अनुभव से लाभ होगा। दूसरों की बात सुनना आपके लिए उपयोगी रहेगा। घर से जुड़ी बड़ी खरीद या संपत्ति संबंधी फैसला फिलहाल थोड़ा रोकना समझदारी हो सकती है। दिन का अच्छा पक्ष यह है कि सही लोगों से जुड़ाव बना रहेगा और मन में आशा बनी रहेगी।

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आज का धनु लव राशिफल

दिल के मामलों में राहत मिल सकती है। अगर हाल में दूरी, गलतफहमी या अनिश्चितता रही है, तो बात धीरे धीरे साफ होने लगेगी। साथी के साथ खुलकर बात करना फायदेमंद रहेगा, लेकिन प्रश्न पूछने का लहजा नरम रखें। किसी पुराने संदेश, मुलाकात या याद के कारण रिश्ता फिर से गर्म हो सकता है। अविवाहित लोगों को मित्र मंडली या परिचितों के माध्यम से दिलचस्प बातचीत मिल सकती है। बस जल्दी उम्मीद न बांधें। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए साथ में छोटा समय बिताना भी काफी सुकून देगा। परिवार में भी माहौल सहायक रहेगा, हालांकि घर बदलने, खरीद या व्यवस्था से जुड़ी चर्चा पर राय अलग हो सकती है।

आज का धनु करियर राशिफल

करियर में दिन सामान्य से बेहतर साबित हो सकता है। टीमवर्क, नेटवर्किंग और साझा लक्ष्य वाले काम में गति मिलेगी। बिजनेस में बहुत बड़ा उछाल नहीं, पर संपर्क उपयोगी रहेंगे और ग्राहक या पार्टनर से बातचीत आगे बढ़ सकती है। ऑफिस में किसी सहकर्मी की मदद काम आसान कर देगी। छात्रों के लिए यह दिन खास तौर पर अच्छा है, क्योंकि किसी क्लासमेट, दोस्त या शिक्षक से पढ़ाई में सही दिशा मिल सकती है। कठिन विषय को अकेले ढोने के बजाय पूछने की आदत अपनाएं। हालांकि एकाग्रता बीच बीच में टूट सकती है, इसलिए समय बांटकर पढ़ना लाभ देगा। किसी फॉर्म, आवेदन या प्रोजेक्ट को समय से पूरा करना जरूरी रहेगा।

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आज का धनु आर्थिक राशिफल

पैसों की स्थिति संतुलित रखने का दिन है। जितना आएगा, उतना संभालकर खर्च करने की सोच रहेगी और यही सही भी है। आय के छोटे स्रोत मदद करेंगे। किसी मित्र या समूह से आर्थिक अवसर की बात सुनने को मिल सकती है, पर तुरंत हां कहने की जरूरत नहीं। घर, जमीन या बड़ी खरीद से जुड़े फैसले फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। अनावश्यक सदस्यता, बाहर खाने या यात्रा खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें। बचत कम सही, पर बनी रहनी चाहिए।

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आज का धनु स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी, पर मन की व्यस्तता से थकान महसूस हो सकती है। यात्रा की योजना बदलने या काम के दबाव से चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। पर्याप्त नींद लें। खाने का समय बहुत न बिगाड़ें। हल्की कसरत या तेज चाल से शरीर हल्का लगेगा। अगर आप लंबे समय से आराम टाल रहे हैं, तो शाम को खुद के लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी रहेगा।

आज की सलाह: जो योजना टले, उसे हार न मानें, बस बेहतर तैयारी का समय समझें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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