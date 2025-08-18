धनु राशिफल 18 अगस्त : धनु राशि वालों को चुनौतियों के बावजूद मिलेगी सफलता, पुरान कर्जे चुकाने में होंगे सफल

Sagittarius Horoscope Rashifal 18 August 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 18 अगस्त 2025: आज एक हैप्पी लव लाइफ का आनंद लें एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल के साथ। निवेश करते समय सावधान रहें और अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। रिलेशनशिप में खुश रहेंगे। काम के प्रति आपके समर्पण से आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी। धन का भी आगमन होगा और स्वास्थ्य भी आज अच्छा रहेगा।

लव राशिफल- लवर के लिए समय निकालें और पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरीके से अपने पार्टनर को सपोर्ट करें। प्रेमी आपके साथ रहना पसंद करेगा और प्रेमी के साथ बैठकर भविष्य की चर्चा जरूर करें। आज इगो को त्याग दें और इस बात को लेकर सावधान रहें कि आपने लवर की पर्सनल चीजों में दखल न दें। दिन का दूसरा भाग अपने लवर को घर के सदस्यों से मिलाने के लिए अच्छा है। जिन लोगों की अभी नई शादी हुई है वो लोग रोमांटिक जीवन जिएं।

करियर राशिफल- कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। आज आप ऑफिस पॅालिटिक्स का शिकार भी हो सकते हैं। इससे बचने के लिए डिप्लोमेटिक बने रहें। जो लोग मैनजर के पदों पर हैं उन्हें आज कुछ नए इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के साथ चलना होगा। जो विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें आज खुशखबरी मिल सकती है। आज जॅाब इंटरव्यू भी क्लियर हो सकता है। व्यापारी व्यापार का विस्तार करने में भी सफल होंगे।

आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पुराने कर्जे चुकाने में सफल होंगे और स्टॅाक मार्केट में समझदारी से निवेश भी कर पाएंगे। आज आप इलेक्टॅानिक आइटम भी खरीद सकते हैं। कुछ महिलाओं का प्रोफेशनली अप्रेजल हो सकते है, जिससे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ेगा। दिन के दूसरे भाग में दान कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। आपको तेल और ज्यादा मिर्च, मसाले वाले खाने का सेवन कम करना होगा। आप डाइट में पत्तेदार सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। लंबी यात्रा करते समय अपने पास मेडिकल किट जरूर रखें। तंबाकू और शराब का सेवन बंद कर दें। सीनियर्स सीढ़ियों, ट्रेन और बस में चढ़ते और उतरते समय सावधान रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com