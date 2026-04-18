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धनु राशिफल 18 अप्रैल 2026: धनु राशि वाले आज एक साथ कई काम करने से बचें, रिश्ते में बोलें सच, पढ़ें पूरा राशिफल

Apr 18, 2026 06:40 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Sagittarius Horoscope Rashifal 18 April 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन

धनु राशिफल 18 अप्रैल 2026: धनु राशि वाले आज एक साथ कई काम करने से बचें, रिश्ते में बोलें सच, पढ़ें पूरा राशिफल

Sagittarius Horoscope Rashifal 18 April 2026, धनु राशिफल: धनु राशि वालों को आज किसी एक योजना में बहुत ज्यादा आजादी या खुलापन अच्छा नहीं बल्कि कन्फ्यूजन महसूस करा सकती है। जो चीज पहले आसान और सहज लग रही थी, अब उसे थोड़ा ठोस आधार चाहिए। समस्या यह नहीं है कि आपकी योजना गलत है, बल्कि उसे जितनी प्रतिबद्धता चाहिए, शायद आप पहले उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज का दिन आपको यही समझाने में मदद करेगा। जब आप हर विकल्प को हमेशा खुला रखने की बजाय एक दिशा चुनेंगे, तो चीजें ज्यादा स्पष्ट और आसान लगने लगेंगी। एक छोटा लेकिन व्यावहारिक फैसला या स्पष्ट सीमा तय करना आपकी सोच को स्थिर कर सकता है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है वही चुनना, जो वास्तव में टिक सके।

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धनु लव राशिफल

आज सिर्फ हल्की-फुल्की बातों से दिल की सच्ची भावनाएं छुप नहीं पाएंगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो एक व्यक्ति चीजों को आसान रखना चाहता है, लेकिन दूसरा मन में कुछ अधूरी बातों को महसूस कर रहा है। इससे थोड़ा दूरी आ सकती है, चाहे प्यार बना ही रहे। आज सच बोलने में देरी हो सकती है क्योंकि वह थोड़ा असहज लग सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी से बात हंसी-मजाक या अच्छी बातचीत से शुरू हो सकती है। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि जब मजाक खत्म हो जाए, तब भी क्या आप दोनों के बीच सहजता बनी रहती है या नहीं। आज वही इंसान अच्छा लगेगा जो समझदार, संतुलित और नेचुरल लगे, न ज्यादा लापरवाह, न बोरिंग। आज यह चीज केवल केमिस्ट्री से ज्यादा अहम है।

धनु करियर राशिफल

आज एक साथ बहुत सारे काम होने से आपकी गति स्लो हो सकती है। कोई प्रोजेक्ट, आइडिया या काम आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अब उसे साफ तरीके से संभालने की जरूरत है, बार-बार विकल्प बदलने से नहीं। समस्या मेहनत या टैलेंट की नहीं है, बल्कि यह है कि आप चीजों को बहुत ज्यादा खुला छोड़ रहे हैं, जिससे काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। जब आप एक सही दिशा चुन लेंगे, तो काम बेहतर होने लगेगा। अगर आप जॉब करते हैं, तो एक तय काम पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा बजाय इधर-उधर भटकने के। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो पहले प्राथमिकताएं तय करें और काम को पूरा करें, हर विकल्प को एक साथ पकड़कर न रखें। स्टूडेंट्स के लिए भी एक-एक विषय पर ध्यान देकर पढ़ाई करना ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय बार-बार विषय बदलने के।

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धनु मनी राशिफल

आज किसी खर्च या प्लान को लेकर दोबारा सोच लें। अभी सब आसान लग सकता है, लेकिन बाद में महंगा या परेशानी वाला हो सकता है। समस्या ज्यादा खर्च करने की नहीं है, बल्कि बिना पूरी बात समझे जल्दी “हाँ” कह देने की आदत हो सकती है। जब आप थोड़ा रुककर पूरा हिसाब देखेंगे, तो पैसे संभालना आसान हो जाएगा। अभी जरूरी खर्च या रोजमर्रा के काम पर ध्यान देना ज्यादा सही रहेगा, बजाय किसी नई और रोमांचक चीज पर पैसा लगाने के। अगर सेविंग, निवेश या शेयर मार्केट से जुड़ा मामला है, तो जल्दबाजी से बचें और समझदारी से फैसला लें। सही समय पर लिया गया फैसला आपके पैसे को ज्यादा सुरक्षित रखेगा।

धनु हेल्थ राशिफल

आज ज्यादा भागदौड़ आपको जल्दी थका सकती है। इसका असर ऐसे दिख सकता है, समय पर खाना न खाना, जल्दी चिड़चिड़ापन, नींद ठीक न आना, शरीर भारी लगना या जल्दी थक जाना। समस्या ताकत की नहीं है, बल्कि आपका शरीर अब थोड़ा नियमित और शांत रूटीन चाहता है। आज ज्यादा दौड़ने-भागने से बेहतर है थोड़ा धीमा चलें। समय पर खाना खाएं, बेवजह की चीजों (जैसे ज्यादा मोबाइल या काम) को कम करें और शाम को आराम दें। थोड़ी ताजी हवा, हल्की एक्सरसाइज और कम फैसले लेने से आपको अच्छा महसूस होगा। जब आप खुद को ज्यादा नहीं थकाएंगे, तो शरीर भी बेहतर साथ देगा।

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आज का सुझाव

वही रास्ता चुनें जो सच में काम आ सके और आगे तक साथ दे। हर मौके को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती, कुछ विकल्प छोड़ देना भी सही होता है।

शुभ अंक- 6

शुभ रंग-केसरिया

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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