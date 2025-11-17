Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 17 नवंबर : धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा, पैतृक संपत्ति मिलने के योग

धनु राशिफल 17 नवंबर : धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा, पैतृक संपत्ति मिलने के योग

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 17 November 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वाले आज लव लाइफ को हल्का-फुल्का और क्रिएटिव बनाए रखें।

Mon, 17 Nov 2025 06:11 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 17 नवंबर 2025: आज लव लाइफ को हल्का-फुल्का और क्रिएटिव बनाए रखें। ऑफिस के काम समय पर पूरे करें। इससे आपकी प्रोफेशनल क्षमता साफ नजर आएगी। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी और सेहत भी ठीक रहेगी।प्यार और नौकरी- दोनों ही मामलों में दिन अच्छा रहेगा। बस पैसों को संभालकर खर्च करें। जो लोग किसी बीमारी से जूझ रहे थे, वे आज राहत महसूस करेंगे और पूरा दिन स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

लव राशिफल: आज प्यार में बातचीत की जरूरत ज्यादा रहेगी। थोड़ा वक्त निकालकर साथी की बातें ध्यान से सुनें। एक्स-लवर से जुड़े पुराने मुद्दों को सुलझाने का सही समय है। कुछ महिलाएं फिर से अपने पुराने रिश्ते में लौट सकती हैं, पर ध्यान रहे कि इससे मौजूदा रिश्ते को नुकसान न पहुंचे। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी दिखाई दे सकती है। इसे हर हाल में रोकना होगा। सिंगल महिलाएं आज किसी से प्रपोजल मिलने की उम्मीद रख सकती हैं।

करियर राशिफल: कामकाज में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, खासकर प्रोडक्टिविटी को लेकर। जो भी काम मिले, उस पर अच्छी तरह फोकस करें और टीम प्रोजेक्ट्स में अहंकार न आने दें। जो लोग टीम लीड करते हैं, उन्हें टारगेट्स पर अलग ध्यान देना होगा। मीडिया, एडवरटाइजिंग, लीगल, कॉपीराइटिंग, आर्किटेक्चर और अकादमिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज और मेहनत की जरूरत है। बिजनेस करने वाले लोग आज नए आइडिया या वेंचर की शुरुआत विश्वास के साथ कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी। दिन के दूसरे हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश जारी रखें। आज पैतृक संपत्ति मिलने या प्रॉपर्टी से जुड़े किसी कानूनी मामले में जीत मिलने की संभावना है। किसी जरूरतमंद दोस्त की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है। बिजनेस करने वाले जातका आज फंड जुटाने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज ज्यादा तनाव लेने से बचें, वरना सिरदर्द या साइनस की दिक्कत बढ़ सकती है। बाहर का खाना न खाएं, पाचन बिगड़ सकता है। गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। खासकर कार ड्राइव करते समय लापरवाही न करें। बुजुर्गों का आज दवाई टाइम पर लेनी चाहिए, चाहे सफर में हों या घर पर।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

